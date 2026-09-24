Черная пятница в 2026 году в Украине: когда начнутся скидки и распродажи

Черная пятница в 2026 году приходится на 27 ноября. Дата ежегодно меняется, так как ее считают от американского Дня благодарения — четвертого четверга ноября.

В 2026 году он будет 26 ноября, поэтому на следующий день, в пятницу, состоится Черная пятница. Формально это не официальный праздник в Украине, а дата главной распродажи года.

Черная пятница 2026: когда начинается

Черная пятница не привязана к какому-то числу в календаре, дата ежегодно меняется и вычисляется просто: следующая пятница после четвертого четверга ноября, когда в США отмечают День благодарения. В 2025 году она приходилась на 28 ноября, в 2027 будет 26 ноября.

В Украине этот формат массовых распродаж прижился с 2013 года, и масштаб его впечатляет: в акционную неделю прибыль отечественных онлайн-магазинов взлетает в среднем на 40%.

В 2026 году скидки в украинских магазинах могут стартовать еще до 27 ноября.

Часть сетей запускает акции к Черной пятнице примерно 20–24 ноября, а продлить их могут до Киберпонедельника — 30 ноября — или даже до начала декабря.

Активнее всего Черную пятницу проводят крупные интернет-магазины, маркетплейсы, сети техники, гипермаркеты и бренды одежды и обуви. Однако условия акций могут отличаться для сайта, приложения и обычного магазина.

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Черная пятница 2026 года: как не переплатить

Яркий ценник “−70%” часто является лишь маркетинговой ловушкой. Чтобы не попасть в нее и не приобрести товар по выдуманным скидкам и с задержкой с доставкой, возьми на вооружение простые правила.

Проверяй историю цен. Заcкринь стоимость нужного товара еще за 2–3 недели до ноября. Часто акционная цена оказывается выше обычной сентябрьской.

Заcкринь стоимость нужного товара еще за 2–3 недели до ноября. Часто акционная цена оказывается выше обычной сентябрьской. Уточняй сроки отправки. Нагрузка на склады в ноябре-декабре существенно возрастает. На странице товара должен быть четкий срок отгрузки.

Нагрузка на склады в ноябре-декабре существенно возрастает. На странице товара должен быть четкий срок отгрузки. Помни о своих правах. Законом Украины О защите прав потребителей гарантировано 14 дней на возврат или обмен товара надлежащего качества. Для онлайн-покупок этот отсчет начинается с момента фактического получения посылки на почте, а не от даты оплаты.

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