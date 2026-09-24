Для тебя Экономия

Черная пятница в 2026 году в Украине: когда начнутся скидки и распродажи

Ольга Петухова, редактор сайта 24 сентября 2026, 18:00 2 мин.
черная пятница 2026
Фото Unsplash

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