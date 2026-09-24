Черная пятница в 2026 году в Украине: когда начнутся скидки и распродажи

Черная пятница в 2026 году приходится на 27 ноября. Дата ежегодно меняется, так как ее считают от американского Дня благодарения — четвертого четверга ноября.
В 2026 году он будет 26 ноября, поэтому на следующий день, в пятницу, состоится Черная пятница. Формально это не официальный праздник в Украине, а дата главной распродажи года.
Черная пятница 2026: когда начинается
Черная пятница не привязана к какому-то числу в календаре, дата ежегодно меняется и вычисляется просто: следующая пятница после четвертого четверга ноября, когда в США отмечают День благодарения. В 2025 году она приходилась на 28 ноября, в 2027 будет 26 ноября.
В Украине этот формат массовых распродаж прижился с 2013 года, и масштаб его впечатляет: в акционную неделю прибыль отечественных онлайн-магазинов взлетает в среднем на 40%.
В 2026 году скидки в украинских магазинах могут стартовать еще до 27 ноября.
Часть сетей запускает акции к Черной пятнице примерно 20–24 ноября, а продлить их могут до Киберпонедельника — 30 ноября — или даже до начала декабря.
Активнее всего Черную пятницу проводят крупные интернет-магазины, маркетплейсы, сети техники, гипермаркеты и бренды одежды и обуви. Однако условия акций могут отличаться для сайта, приложения и обычного магазина.
Черная пятница 2026 года: как не переплатить
Яркий ценник “−70%” часто является лишь маркетинговой ловушкой. Чтобы не попасть в нее и не приобрести товар по выдуманным скидкам и с задержкой с доставкой, возьми на вооружение простые правила.
- Проверяй историю цен. Заcкринь стоимость нужного товара еще за 2–3 недели до ноября. Часто акционная цена оказывается выше обычной сентябрьской.
- Уточняй сроки отправки. Нагрузка на склады в ноябре-декабре существенно возрастает. На странице товара должен быть четкий срок отгрузки.
- Помни о своих правах. Законом Украины О защите прав потребителей гарантировано 14 дней на возврат или обмен товара надлежащего качества. Для онлайн-покупок этот отсчет начинается с момента фактического получения посылки на почте, а не от даты оплаты.
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