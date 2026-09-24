Для тебе Економія

Чорна п’ятниця у 2026 році в Україні: коли почнуться знижки та розпродажі

Ольга Петухова, редакторка сайту 24 Вересня 2026, 18:00 2 хв.
чорна п'ятниця 2026
Фото Unsplash

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