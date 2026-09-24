Чорна п’ятниця у 2026 році в Україні: коли почнуться знижки та розпродажі

Чорна п’ятниця у 2026 році припадає на 27 листопада. Дата щороку змінюється, адже її рахують від американського Дня подяки — четвертого четверга листопада.

У 2026 році він буде 26 листопада, тому наступного дня, у п’ятницю, відбудеться Чорна п’ятниця. Формально це не офіційне свято в Україні, а дата головного розпродажу року.

Чорна п’ятниця 2026: коли починається

Чорна п’ятниця не прив’язана до якогось числа в календарі, дата щороку міняється й вираховується просто: наступна п’ятниця після четвертого четверга листопада, коли в США відзначають День подяки. У 2025 році вона припадала на 28 листопада, у 2027 буде 26 листопада.

В Україні цей формат масових розпродаж прижився з 2013 року, і масштаб його вражає: в акційний тиждень прибуток вітчизняних онлайн-магазинів злітає в середньому на 40%.

У 2026 році знижки в українських магазинах можуть стартувати ще до 27 листопада.

Частина мереж запускає акції до Чорної п’ятниці приблизно 20–24 листопада, а продовжити їх можуть до Кіберпонеділка — 30 листопада — або навіть до початку грудня.

Найактивніше Чорну п’ятницю проводять великі інтернет-магазини, маркетплейси, мережі техніки, гіпермаркети та бренди одягу й взуття. Однак умови акцій можуть відрізнятися для сайту, застосунку та звичайного магазину.

Чорна п’ятниця 2026 року: як не переплатити

Яскравий ценник “−70%” часто є лише маркетинговою пасткою. Щоб не потрапити у неї, і не придбати товар за вигаданими знижками та із затримкою із доставкою, візьми на озброєння прості правила.

Перевіряй історію цін. Заскрінь вартість потрібного товару ще за 2-3 тижні до листопада. Часто акційна ціна виявляється вищою за звичайну вересневу.

Уточнюй терміни відправки. Навантаження на склади в листопаді-грудні суттєво зростає. На сторінці товару має бути чіткий строк відвантаження.

Пам’ятай про свої права. Законом України Про захист прав споживачів гарантовано 14 днів на повернення або обмін товару належної якості. Для онлайн-покупок цей відлік починається з моменту фактичного отримання посилки на пошті, а не від дати оплати.

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