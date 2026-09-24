Чорна п’ятниця у 2026 році в Україні: коли почнуться знижки та розпродажі

Чорна п’ятниця у 2026 році припадає на 27 листопада. Дата щороку змінюється, адже її рахують від американського Дня подяки — четвертого четверга листопада.
У 2026 році він буде 26 листопада, тому наступного дня, у п’ятницю, відбудеться Чорна п’ятниця. Формально це не офіційне свято в Україні, а дата головного розпродажу року.
Чорна п’ятниця 2026: коли починається
Чорна п’ятниця не прив’язана до якогось числа в календарі, дата щороку міняється й вираховується просто: наступна п’ятниця після четвертого четверга листопада, коли в США відзначають День подяки. У 2025 році вона припадала на 28 листопада, у 2027 буде 26 листопада.
В Україні цей формат масових розпродаж прижився з 2013 року, і масштаб його вражає: в акційний тиждень прибуток вітчизняних онлайн-магазинів злітає в середньому на 40%.
У 2026 році знижки в українських магазинах можуть стартувати ще до 27 листопада.
Частина мереж запускає акції до Чорної п’ятниці приблизно 20–24 листопада, а продовжити їх можуть до Кіберпонеділка — 30 листопада — або навіть до початку грудня.
Найактивніше Чорну п’ятницю проводять великі інтернет-магазини, маркетплейси, мережі техніки, гіпермаркети та бренди одягу й взуття. Однак умови акцій можуть відрізнятися для сайту, застосунку та звичайного магазину.
Чорна п’ятниця 2026 року: як не переплатити
Яскравий ценник “−70%” часто є лише маркетинговою пасткою. Щоб не потрапити у неї, і не придбати товар за вигаданими знижками та із затримкою із доставкою, візьми на озброєння прості правила.
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Перевіряй історію цін. Заскрінь вартість потрібного товару ще за 2-3 тижні до листопада. Часто акційна ціна виявляється вищою за звичайну вересневу.
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Уточнюй терміни відправки. Навантаження на склади в листопаді-грудні суттєво зростає. На сторінці товару має бути чіткий строк відвантаження.
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Пам’ятай про свої права. Законом України Про захист прав споживачів гарантовано 14 днів на повернення або обмін товару належної якості. Для онлайн-покупок цей відлік починається з моменту фактичного отримання посилки на пошті, а не від дати оплати.
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