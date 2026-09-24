Бойові виплати у 2026 році: кому та коли нараховують

Бойові виплати військовим — це окремий вид додаткової нагороди, допоки в Україні є чинним воєнний стан. Ці окремі виплати не є частиною основного забезпечення військовослужбовців. Їх отримують за виконання завдань у районах бойових дій.

Розповідаємо, які бойові виплати у військових у 2026 році, та коли вони приходять.

Які бойові виплати у військових у 2026 році

Бойові виплати нараховують військовим пропорційно дням виконання бойових (спеціальних) завдань.

Станом на вересень 2026 року запроваджено такі основні види додаткової грошової винагороди:

100 тис. гривень – отримують військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у боях на лінії зіткнення, а також виконують завдання з вогневого ураження росіян;

50 тис. гривень – отримують військовослужбовці, які оперативно управляють підрозділами, що ведуть бої;

30 тис. гривень – виплачують за виконання завдань згідно з бойовими наказами, навіть якщо не перебувають безпосередньо “на нулі”.

Крім того, серед додаткових винагород за участь у бойових діях з червня 2026 року запроваджені зональні винагороди. Вони прив’язані до відстані від лінії фронту, на якій військові виконують завдання.

170 тис. гривень – отримує військовослужбовець за завдання на відстані до взводного опорного пункту включно (на лінії зіткнення або в наступі, контрнаступі чи контратаці); а також на окупованій території, у “сірій” зоні та на території РФ;

(на лінії зіткнення або в наступі, контрнаступі чи контратаці); а також на окупованій території, у “сірій” зоні та на території РФ; 70 тис. гривень – нараховують за завдання на відстані до ротного опорного пункту включно.

Як пояснюють у Міністерстві оборони, ці виплати нараховують за кожен район пропорційно відповідним дням, якщо військовий перебував у різних районах впродовж одного місяця.

Також за активні бойові операції передбачено добові за штурмові дії і бонуси за результат штурму.

За відновлення позицій у глибині власної оборони нараховують за добу 20 тис. гривень. За одну добу штурму на лінії зіткнення або в глибині оборони росіян — 40 тис.

За кожного захопленого в полон противника — 100 тис. грн, а за кожного ліквідованого в контактному бою — 15 тис. грн. Ліквідація противника має бути зафіксована на відео.

Загалом сума бойових виплат за місяць не може бути більше 460 тис. гривень. Однак, як пояснюють у Міноборони, базове забезпечення, бонуси за результат бойових дій і одноразова допомога за укладення першого контракту окремо додаються до вказаної суми.

Коли виплачують бойові

Грошове забезпечення виплачують військовим до 20-го числа місяця за попередній місяць. У Міноборони зазначають, що у випадку, коли гроші надходять до військової частини пізніше — виплати мають проводитися впродовж трьох днів після надходження коштів.

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Фото: Міноборони

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