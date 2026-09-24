Для тебе Війна в Україні

Бойові виплати у 2026 році: кому та коли нараховують

Марина Слизовська, редакторка сайту 24 Вересня 2026, 16:30 3 хв.
бойові виплати

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