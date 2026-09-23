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Відстрочка до завершення мобілізації: який це термін і хто може отримати

Марина Слизовська, редакторка сайту 23 Вересня 2026, 17:30 3 хв.
відстрочка до завершення мобілізації

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