Відстрочка до завершення мобілізації: який це термін і хто може отримати

Відстрочки в Резерв+ бувають різними, одні з них прив’язані до конкретної дати, а інші надані до завершення мобілізації в Україні. У нашому матеріалі детально розповідаємо, хто може отримати відстрочку до завершення мобілізації та чи можна виїхати за кордон.

Відстрочка до завершення мобілізації: що означає

Відстрочка до завершення мобілізації залежить від строку проведення поточного призову військовозобов’язаних на службу. У цьому випадку конкретної календарної дати немає, оскільки такий вид відстрочки діятиме, допоки продовжуються мобілізаційні заходи. Але варто зауважити, що при цьому увесь цей час мають зберігатися законні підстави для тимчасового звільнення від призову.

Якщо військовозобов’язана людина втратила законні підстави для тимчасового звільнення від призову, тоді її можуть призвати на службу, поки в країні тривають мобілізаційні заходи. У липні Верховна Рада ухвалила закони про продовження воєнного стану до 31 жовтня.

Відстрочка до завершення мобілізації може автоматично продовжуватися, допоки у військовозобов’язаної людини зберігаються для цього відповідні причини. Для автоматичного продовження будуть використані відомості з українських держреєстрів та інших систем.

Тим часом, відстрочення до конкретної дати вимагає подальшої перевірки, чи може воно бути продовжено автоматично для певної категорії або ж його необхідно буде повторно підтвердити.

Відстрочка до завершення мобілізації: кому дають

Повний перелік підстав відстрочення від призову на військову службу визначає ст. 23 закону №3543-XII. Звільнення від призову діятиме допоки є законна причина для цього на час поточного періоду мобілізації.

Отже, військовозобов’язані можуть отримати відстрочку:

за сімейними обставинами — батьки трьох і більше неповнолітніх дітей; батьки або опікуни дитини з інвалідністю; військовозобов’язані, які самостійно виховують неповнолітню дитину; а також ті, хто доглядають родича з інвалідністю;

за станом здоров’я — люди з інвалідністю та тимчасово непридатні до служби;

через навчання — окремі категорії студентів та аспірантів;

за професійною ознакою — держслужбовці; працівники вищої та профосвіти; вчителі шкіл;

якщо це діючі військовослужбовці та їхні близькі родичі — військові, звільнені з полону; жінки та чоловіки військових із дитиною; люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни тощо.

Чи можна виїхати за кордон із відстрочкою до завершення мобілізації

Відстрочка в Резерв+ до завершення мобілізації не дає автоматичного права на виїзд за межі України у будь-якій ситуації. Це буде залежати від вимог до тієї категорії осіб, до якої належить людина, а також правил перетинання кордону. Необхідно уточнювати, чи може поточна підстава для відстрочки давати право на виїзд з країни та які документи необхідно при цьому мати.

Раніше ми розповідали про те, чому не оновлюється Резерв+, що з цим робити та як виправити помилки.

Фото: Міноборони

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