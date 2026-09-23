Росія знищила мільйони книжок: які видавництва постраждали від обстрілів

Російська атака на фулфілмент-центр Нової пошти у Святопетрівському 28 серпня завдала серйозних збитків українському книжковому ринку. На складі зберігалися книжки видавництв, а також продукція мереж Readeat і Book.ua.

Журналісти Читомо поспілкувалися з видавцями та книгарнями й підрахували орієнтовні втрати. Йдеться про десятки мільйонів гривень лише за окремими компаніями.

Які видавництва втратили книжки після атаки

Окрім Readeat і Book.ua, на складі у Святопетрівському зберігали продукцію щонайменше 13 видавництв і книгарень.

Видавництво Відкриття втратило 6141 одиницю продукції. Понад 4,2 тисячі з них — читацькі щоденники та равликові блокноти, створені у партнерстві з Eld Poland Art Collaboration. Загальні збитки видавництва оцінюють приблизно у 1,5 млн грн.

У Муркіт повідомили про знищення понад 3 тисяч примірників. Це близько третини всіх книжок видавництва. Попередня оцінка збитків — 300–400 тис. грн.

Риби на даху втратили продукцію на суму понад 150 тис. грн. Видавництво Крапки втратило близько 2500 книжок. Це основні залишки трьох видань — Міста самоти Олівії Ленґ, Очима клоуна Гайнріха Бьолля та Полічи зорі Лоїс Лоурі. Фінансові втрати становлять близько 800 тис. грн.

Основи повідомили, що пошкоджені всі найменування, які були в продажу. Загалом видавництво втратило близько 40% книжок, які мало на момент атаки. У грошовому вимірі це близько 20 млн грн.

В А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га остаточну суму збитків ще підраховують. За попередньою оцінкою, вона може перевищити 13 млн грн.

Creative Women Publishing втратило 3055 примірників на суму 1,3 млн грн. Це близько 45% видавничого портфеля.

Іріо повідомило про знищення 12 860 книжок. Їхню вартість оцінюють у 4 млн 367 тис. 174 грн.

Vivat внаслідок удару втратив 35,5 тисячі книжок. За словами представниці видавництва, збитки перевищують 16 млн грн. Well Books втратило 19 865 книжок на суму 5 млн 410 тис. грн.

DesignBook.ua конкретну суму збитків наразі не називає.

Яке видавництво втратило всі книжки

Для деяких видавців наслідки атаки виявилися особливо важкими. У видавництві Хто це? розповіли, що на знищеному складі зберігалося близько 80% усіх їхніх книжок. Орієнтовні збитки становлять 2 млн 225 тис. грн.

Через втрату складу видавництво не зможе відновити роботу у попередньому форматі.

Видавництво Марка Мельника втратило всі свої книжки — 6011 одиниць продукції. За нинішніми цінами їхнє відновлення коштуватиме понад 2,3 млн грн.

У видавництві повідомили, що наразі не мають книжок, які могли б запропонувати читачам. Водночас команда вже працює над відновленням найважливіших видань.

Скільки втратили Readeat і Book.ua

Окремо Читомо підрахувало збитки двох книжкових мереж, які зберігали на складі значний обсяг продукції.

За словами власника Readeat Дмитра Феліксова, через мережу свою продукцію на реалізацію передавали близько 300 видавництв. Загальні втрати Readeat становлять 26 млн грн. Із них 24 млн грн — вартість книжок за ціною поставки від видавців.

Загалом було знищено понад 60 тисяч примірників. У Book.ua повідомили про повне знищення складу інтернет-магазину. Попередньо втрачено близько 41,5 тисячі книжок собівартістю приблизно 8,25 млн грн.

Таким чином, сукупні втрати двох мереж становлять щонайменше 32,25 млн грн.

Скільки книжок втратили інші видавництва

Про знищення книжок через Readeat і Book.ua публічно повідомили ще щонайменше десять видавництв. Їхні збитки вже враховані у загальних сумах втрат цих двох мереж.

Зокрема, Stretovych втратив близько 1200 примірників на 650 тис. грн, Стилет і стилос — приблизно 1000 книжок, Верба — 60 найменувань на понад 3 млн грн.

Вавилонська бібліотека втратила понад 500 книжок, КіТ — 77 примірників трьох видань на 36 800 грн, Bookraine Publishing House — продукції приблизно на 50 тис. грн.

Втрати Віхоли оцінюють приблизно у 1 млн грн, Nebo BookLab Publishing — у понад 1,3 млн грн за 2700 примірників.

Уроборос повідомив про збитки понад 400 тис. грн, Beagle — про втрату 131 книжки вартістю понад 62 тис. грн. «Жорж» на момент підрахунку свої збитки ще оцінював.

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Які збитки книжкова галузь зазнала через інші атаки

Улітку 2026 року під російськими ударами опинився не лише склад Нової пошти у Святопетрівському. У ніч проти 16 серпня Росія атакувала Київ. Внаслідок удару масштабна пожежа спалахнула на книжковому ринку Петрівка біля станції метро Почайна.

За оцінкою власників кількох торгових точок, сукупні збитки там становили близько 22 млн грн. Окремо книгарня ТСП оцінила втрачений товар та обладнання приблизно у 15 млн грн.

Постраждали також офіси українських видавництв.

У Нашому Форматі повідомили про пошкодження офісу. Збитки видавництва оцінюють приблизно у 500 тис. грн.

На складі книгарні Альпака, що входить до видавництва Ранок, згоріли 42 тисячі книжок. Їхню орієнтовну роздрібну вартість оцінюють у 6 млн грн.

В офіс і частину складів Лабораторії на Почайній влучили ракети Іскандер. Видавництво оцінює збитки у 5–10 млн грн.

Унаслідок удару по будівлі, де розташовувався офіс BookChef, книжки не постраждали, однак видавництво втратило маркетингову продукцію на 400 тис. грн. Загалом за літо BookChef втратив понад 900 тисяч книжок на суму близько 120 млн грн.

Якими є загальні збитки книжкової галузі

За підрахунками Читомо, внаслідок російських атак із травня до початку вересня 2026 року книжкова галузь зазнала збитків щонайменше на 1,4 млрд грн. Було знищено орієнтовно 11 млн книжок без урахування втрат на ринку Петрівка.

Водночас Міністерство культури оцінює збитки галузі у 1,75 млрд грн. За даними відомства, знищено понад 13 млн примірників.

Як держава планує підтримати видавців

Міністерство культури готує відновлення державної програми поповнення бібліотечних фондів та гранти для видавців.

На Львівщині вже передбачили 2 млн грн на закупівлю книжок для бібліотек, які постраждали через російські атаки.

Також держава планує розширити програму єКнига, запустити субсидії для книгарень на компенсацію витрат на оренду та оновити програму поповнення фондів публічних бібліотек.

Для друкарень передбачені гранти до 16 млн грн на відновлення пошкодженого або знищеного обладнання. Програма страхування воєнних ризиків передбачає компенсацію до 30 млн грн за пошкоджене майно.

Нагадаємо, російські атаки у 2026 році неодноразово завдавали ударів по книжковій інфраструктурі України.

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