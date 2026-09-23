Для тебе Новини

Росія знищила мільйони книжок: які видавництва постраждали від обстрілів

Юлія Хоменко, редакторка сайту 23 Вересня 2026, 12:00 6 хв.
Знищені склади та мільйони книжок: яких збитків зазнала українська книжкова галузь
Фото ДСНС/Telegram

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь