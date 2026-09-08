Київ пережив масовану атаку дронів і ракет: є загиблі, десятки пошкоджених об’єктів

У ніч проти 8 вересня російські війська масовано атакували Київ ракетами та ударними безпілотниками. У столиці зафіксували падіння уламків і пожежі в кількох районах міста. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще щонайменше 10 отримали поранення.

Що відомо про наслідки атаки в Києві

За даними ДСНС, руйнування та займання сталися щонайменше у п’яти районах столиці.

У Голосіївському районі уламки влучили у 26-поверхову нежитлову будівлю. На рівні 23-го поверху були зруйновані конструкції, однак пожежі там не виникло. На іншій локації уламки спричинили займання гаража. Вогонь перекинувся на розташовані поруч нежитлову будівлю та бізнес-центр. Під час розвідки рятувальники знайшли та врятували одну людину.

Також у Голосіївському районі через вибухову хвилю були пошкоджені квартири 16-поверхового житлового будинку. Двоє мешканців опинилися заблокованими всередині. Надзвичайники вивели їх із будівлі у безпечне місце.

У Солом’янському районі люди також опинилися заблокованими в житловому будинку. Рятувальники вивели звідти 10 людей. Ще одну людину госпіталізували до прибуття підрозділів ДСНС.

У Дарницькому районі загорівся гараж на території приватного будинку. Вогонь вдалося ліквідувати. У Подільському районі спалахнула складська будівля. Також горіли автомобілі та гаражні бокси. У Дніпровському районі рятувальники працювали на місці пожежі в гаражах.

У Києві загинули двоє людей

Згодом мер Києва Віталій Кличко уточнив кількість загиблих і постраждалих.

За його словами, внаслідок нічної атаки загинули двоє людей. Ще 10 мешканців столиці отримали поранення, п’ятьох із них медики госпіталізували. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

— Унаслідок російської атаки на столицю в ніч на 8 вересня, за даними медиків, загинули двоє людей. Постраждали 10 мешканців міста, — повідомив Кличко.

Що кажуть у поліції

У поліції Києва повідомили, що пошкодження та падіння уламків зафіксували у Шевченківському, Голосіївському, Дарницькому, Оболонському, Подільському, Солом’янському та Дніпровському районах.

Пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, школа, магазини, адміністративна будівля та автомобілі. Найбільше постраждалих, за даними правоохоронців, у Солом’янському районі. Там загинули двоє людей, ще восьмеро мешканців столиці віком від 22 до 65 років отримали поранення.

Медики діагностували у потерпілих різані та осколкові поранення, травми обличчя, шиї, тулуба та кінцівок.

Ще один постраждалий звернувся по допомогу в Голосіївському районі. 62-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес.

У Дарницькому районі поранення дістав 29-річний іноземець.

— Наразі до ліквідації наслідків ворожої атаки залучено близько 100 поліцейських, — повідомили в поліції.

Правоохоронці продовжують працювати на місцях падіння уламків. Слідчі та вибухотехніки документують пошкодження, вилучають речові докази та встановлюють усі обставини атаки.

У столиці пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок

За попередніми даними прокуратури, у столиці пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхових будинків. Також постраждали гуртожиток, школа, поліклініка, 25 автомобілів, супермаркет, автозаправна станція та складські приміщення.

За фактом російської атаки розпочали досудове розслідування за статтею про воєнний злочин, що призвів до загибелі людей.

Наслідки атаки на Київщині

Окупанти цієї ночі били не лише по столиці, а й по населених пунктах Київської області.

За словами голови Київської ОВА Тимура Ткаченка, у Білій Церкві постраждав чоловік. Він отримав осколкові поранення, медики надали йому необхідну допомогу.

В області пошкоджені приватні будинки, підприємства, склади та автомобілі.

Зокрема, у Броварському районі пошкоджено три приватні домоволодіння та автомобіль. У Бориспільському районі — склад, підприємство та сім вантажівок.

У Фастівському районі пошкоджено три приватні будинки, в Обухівському — один приватний будинок.

У Білоцерківському районі пошкодження отримали виробниче та складське приміщення, два багатоквартирні будинки та приватне домоволодіння.

Атака тривала всю ніч

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, росіяни розпочала масовану атаку ще з вечора 7 вересня.

Ворог застосував протикорабельні ракети Онікс, балістичні ракети Іскандер-М, С-400 та KN-23, крилаті ракети Х-101, а також 166 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів Пародія.

Основними напрямками удару були Одещина та Київщина. Станом на 8:30 українська протиповітряна оборона, за попередніми даними, знищила або подавила 175 повітряних цілей.

Серед них:

2 балістичні ракети;

31 крилата ракета;

142 ударні безпілотники Shahed, Гербера та інших типів.

Водночас Повітряні сили повідомляли про влучання ракет та ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у 9 місцях.

Нагадаємо, вночі 2 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети.

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