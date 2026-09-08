Для тебе Війна в Україні

Київ пережив масовану атаку дронів і ракет: є загиблі, десятки пошкоджених об’єктів

Юлія Хоменко, редакторка сайту 08 Вересня 2026, 10:01 4 хв.
РФ атакувала Київ ракетами й дронами
Фото ДСНС/Telegram

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