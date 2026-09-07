Диференційоване оповіщення про тривогу: як це працюватиме в Києві

У Києві з 6:00 6 вересня 2026 року запрацювала оновлена система сповіщення про повітряні загрози. Йдеться про диференційоване оповіщення, яке дає змогу повідомляти мешканців не лише про сам факт небезпеки, а й про її конкретний тип.

Про це пише КМДА. Тепер мешканці столиці можуть отримувати різні повідомлення залежно від характеру повітряної загрози.

Диференційоване оповіщення про тривогу: які сигнали діятимуть у Києві

За новими правилами, для столиці передбачено кілька рівнів сповіщення.

На жовтому рівні мешканці чутимуть повідомлення:

Дронова небезпека.

Червоний рівень передбачає один із трьох сигналів:

Масована дронова загроза;

Ракетна загроза;

Ракетно-дронова загроза ї.

Окремо використовується повідомлення Відбій. Воно означає, що на цей момент для міста не зафіксовано жодної з перелічених повітряних загроз.

Кожне нове повідомлення відображає актуальну ситуацію на момент його оголошення. Якщо характер небезпеки змінюється, попередній сигнал автоматично замінюється новим.

Як працює диференційоване оповіщення у Києві

Важливо, що між різними видами загроз окремий сигнал Відбій не подається.

Наприклад, якщо спочатку мешканці отримали повідомлення Дронова небезпека, а згодом пролунало Ракетна загроза, це означає, що актуальною для міста стала саме ракетна загроза.

Тобто мешканцям не потрібно чекати окремого повідомлення про завершення першої небезпеки, якщо одразу оголошується інший її тип.

Сигнал Відбій свідчить про відсутність на цей момент повітряних загроз, які передбачені новою системою оповіщення.

Де в Києві вже працює нова система

Наразі диференційоване оповіщення про тривогу впровадили в усіх районах Києва, крім Печерського.

У Голосіївському та Святошинському районах система працює частково. Причина полягає в технічних обмеженнях: на окремих територіях поки неможливо забезпечити розподіл сигналів за видами загроз.

Тому там порядок звукового оповіщення залишається таким, як раніше. У разі виникнення будь-якої повітряної небезпеки або загрози вмикається звичайний сигнал сирени без уточнення її типу.

Також на цих територіях окремий звуковий сигнал Відбій не подається.

Таким чином, диференційоване оповіщення у Києві має дати мешканцям більше інформації про характер небезпеки та дозволити швидше зрозуміти, яка саме загроза є актуальною для столиці.

У Києві з 6:00 6 вересня 2026 року запрацювала оновлена система сповіщення про повітряні загрози. Йдеться про диференційоване оповіщення, яке дає змогу повідомляти мешканців не лише про сам факт небезпеки, а й про її конкретний тип.

Рішення про запровадження нової системи ухвалив Уряд. Тепер мешканці столиці можуть отримувати різні повідомлення залежно від характеру повітряної загрози.

Нагадаємо на Черкащині вже діє нова система оповіщення про повітряні тривоги.

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