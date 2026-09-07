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Диференційоване оповіщення про тривогу: як це працюватиме в Києві

Юлія Хоменко, редакторка сайту 07 Вересня 2026, 11:00 3 хв.
Диференційоване оповіщення у Києві: які сигнали про тривогу діятимуть
Фото Depositphotos

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