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Дифференцированное оповещение о тревоге: как это будет работать в Киеве

Юлия Хоменко, редактор сайта 07 сентября 2026, 11:00 3 мин.
Дифференцированное оповещение в Киеве: какие сигналы о тревоге будут действовать
Фото Depositphotos

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