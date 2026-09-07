Дифференцированное оповещение о тревоге: как это будет работать в Киеве

В Киеве с 6:00 6 сентября 2026 года заработала обновленная система оповещения о воздушных угрозах. Речь идет о дифференцированном оповещении, которое позволяет сообщать жителям не только о самом факте опасности, но и о ее конкретном типе.

Об этом пишет КГГА. Теперь жители столицы могут получать разные сообщения в зависимости от характера воздушной угрозы.

Дифференцированное оповещение о тревоге: какие сигналы будут действовать в Киеве

Согласно новым правилам, для столицы предусмотрено несколько уровней оповещения.

На желтом уровне жители будут слышать сообщение:

Дроновая опасность.

Красный уровень предусматривает один из трех сигналов:

Массированная дроновая угроза;

Ракетная угроза;

Ракетно-дроновая угроза.

Отдельно используется сообщение Отбой. Оно означает, что на данный момент для города не зафиксировано ни одной из перечисленных воздушных угроз.

Каждое новое сообщение отображает актуальную ситуацию на момент его объявления. Если характер опасности меняется, предыдущий сигнал автоматически заменяется новым.

Как работает дифференцированное оповещение в Киеве

Важно, что между разными видами угроз отдельный сигнал Отбой не подается.

Например, если сначала жители получили сообщение Дроновая опасность, а впоследствии прозвучало Ракетная угроза, это означает, что актуальной для города стала именно ракетная угроза.

То есть жителям не нужно ждать отдельного сообщения о завершении первой опасности, если сразу объявляется другой ее тип.

Сигнал Отбой свидетельствует об отсутствии на данный момент воздушных угроз, которые предусмотрены новой системой оповещения.

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Где в Киеве уже работает новая система

Сейчас дифференцированное оповещение о тревоге внедрили во всех районах Киева, кроме Печерского.

В Голосеевском и Святошинском районах система работает частично. Причина заключается в технических ограничениях: на отдельных территориях пока невозможно обеспечить разделение сигналов по видам угроз.

Поэтому там порядок звукового оповещения остается таким, как раньше. В случае возникновения любой воздушной опасности или угрозы включается обычный сигнал сирены без уточнения ее типа.

Также на этих территориях отдельный звуковой сигнал «Отбой» не подается.

Таким образом, дифференцированное оповещение в Киеве должно дать жителям больше информации о характере опасности и позволить быстрее понять, какая именно угроза является актуальной для столицы.

В Киеве с 6:00 6 сентября 2026 года заработала обновленная система оповещения о воздушных угрозах. Речь идет о дифференцированном оповещении, которое позволяет сообщать жителям не только о самом факте опасности, но и о ее конкретном типе.

Решение о введении новой системы приняло Правительство. Теперь жители столицы могут получать разные сообщения в зависимости от характера воздушной угрозы.

Напомним, в Черкасской области уже действует новая система оповещения о воздушных тревогах.

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