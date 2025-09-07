Поздравления с днем ​​военной разведки Украины: слова благодарности “невидимому фронту” ВСУ

Разведка — та сила, на которую рассчитывают военные при планировании всех операций. Ведь разведчики способны проникнуть в тайные комнаты врага, не оставляя после себя никаких следов. Это мастерство, достойное благодарности. Поэтому мы подготовили поздравления с днем ​​военной разведки Украины в прозе и стихах, которыми ты можешь поздравить знакомых представителей этого вида войск.

Поздравления с днем военного разведчика в стихах

Служить в разведке очень сложно:

Бороться, точно в цель стрелять,

Всегда быть смелым, осторожным

И у врагов все тайны узнавать.

Так пусть же будет все успешно

На службе, дома и всегда.

И бережет пускай, конечно,

По жизни Бог от горестей тебя.

***

Вы воины невидимого фронта,

Порой от вас зависит ход войны!

В работе вашей места нет комфорту,

Узнать чужие тайны вы должны.

Хочу удачи пожелать побольше,

Она важна во избежание бед.

Желаю мира, нет его дороже.

Здоровья вам, везенья, долгих лет!

***

Сегодня праздник твой, разведчик,

Мы поздравляем от души!

Будь осторожен, незамечен,

Дела с успехом все верши!

Не обделит пусть жизнь здоровьем,

Невзгод не будет на пути.

Желаем дружно мы с любовью:

К своей мечте бодрей лети!

***

Везение пусть будет бесконечным,

И маскировка держится на пять,

Чтоб день за днём побед тебе, разведчик,

В труде нелёгком смело достигать!

Пусть ум пытливый не даёт осечек

И крепко информацию хранит,

А счастье и успех большой, конечно,

К тебе повсюду липнут, как магнит!

***

С Днём военного разведчика

Вас мы поздравляем!

Быть невозмутимым, незамеченным

На задании всегда желаем.

Связь разведчиков пусть не подводит,

И не дремлют усердие, бдительность,

Награда тебя пусть находит,

Отличает отвага, решительность.

Поздравление с днем ​​военной разведки Украины в прозе

Уважаемые разведчики! Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем военной разведки! Ваша работа без преувеличения важна и крайне ответственна. Каждый день рискуя жизнями, вы обеспечиваете наше войско необходимой информацией. Мы восхищаемся отвагой и мужеством, которое вы проявляете каждый день.

***

Дорогие разведчики! Вы каждый день работаете в опасных условиях, чтобы предотвратить планы врага. Это подвиг, на который способны только настоящие герои. Спасибо вам за смелость и патриотизм. Желаем крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой.

***

Поздравляем всех воинов-разведчиков Украины! Именно ваш труд помогает принимать правильные решения для обороны государства. Ваш вклад в защиту Украины неоценим. Низкий вам поклон за работу и храбрость!

***

Поздравляю с днем ​​разведчика! Желаю всегда заранее знать все планы врага и успешно разрушать их! Пусть сообразительность и удача сопровождает этот путь.

***

Профессия разведчика постоянно связана с мужеством и героизмом, поэтому желаю иметь их в полном объеме. Пусть твоя хитрость и знания всегда превосходят разум противника.

***

Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю всегда быть в курсе всех планов врага и побеждать противника во всех областях, а также непобедимого боевого духа! Пусть Бог оберегает тебя от всякого зла.

***

Разведчик — гордая профессия. Это наша невидимая броня, защищающая и днем, и ночью. Желаю добиваться своей цели, получать доступ к самой сокровенной информации и выходить победителем из любой ситуации. С праздником, наш дорогой разведчик!

Стать разведчиком вполне возможно! Мы рассказывали, что теперь в ГУР принимают гражданских. Читай о мотивации врага историю от разведчиков.

Фото: Главное управление разведки

