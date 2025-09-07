Поздравления с днем ​​военной разведки Украины: слова благодарности “невидимому фронту” ВСУ

Разведка — та сила, на которую рассчитывают военные при планировании всех операций. Ведь разведчики способны проникнуть в тайные комнаты врага, не оставляя после себя никаких следов. Это мастерство, достойное благодарности. Поэтому мы подготовили поздравления с днем военной разведки Украины в прозе и стихах, которыми ты можешь поздравить знакомых представителей этого вида войск.
Поздравления с днем военного разведчика в стихах
Служить в разведке очень сложно:
Бороться, точно в цель стрелять,
Всегда быть смелым, осторожным
И у врагов все тайны узнавать.
Так пусть же будет все успешно
На службе, дома и всегда.
И бережет пускай, конечно,
По жизни Бог от горестей тебя.
***
Вы воины невидимого фронта,
Порой от вас зависит ход войны!
В работе вашей места нет комфорту,
Узнать чужие тайны вы должны.
Хочу удачи пожелать побольше,
Она важна во избежание бед.
Желаю мира, нет его дороже.
Здоровья вам, везенья, долгих лет!
***
Сегодня праздник твой, разведчик,
Мы поздравляем от души!
Будь осторожен, незамечен,
Дела с успехом все верши!
Не обделит пусть жизнь здоровьем,
Невзгод не будет на пути.
Желаем дружно мы с любовью:
К своей мечте бодрей лети!
***
Везение пусть будет бесконечным,
И маскировка держится на пять,
Чтоб день за днём побед тебе, разведчик,
В труде нелёгком смело достигать!
Пусть ум пытливый не даёт осечек
И крепко информацию хранит,
А счастье и успех большой, конечно,
К тебе повсюду липнут, как магнит!
***
С Днём военного разведчика
Вас мы поздравляем!
Быть невозмутимым, незамеченным
На задании всегда желаем.
Связь разведчиков пусть не подводит,
И не дремлют усердие, бдительность,
Награда тебя пусть находит,
Отличает отвага, решительность.
Поздравление с днем военной разведки Украины в прозе
Уважаемые разведчики! Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем военной разведки! Ваша работа без преувеличения важна и крайне ответственна. Каждый день рискуя жизнями, вы обеспечиваете наше войско необходимой информацией. Мы восхищаемся отвагой и мужеством, которое вы проявляете каждый день.
***
Дорогие разведчики! Вы каждый день работаете в опасных условиях, чтобы предотвратить планы врага. Это подвиг, на который способны только настоящие герои. Спасибо вам за смелость и патриотизм. Желаем крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой.
***
Поздравляем всех воинов-разведчиков Украины! Именно ваш труд помогает принимать правильные решения для обороны государства. Ваш вклад в защиту Украины неоценим. Низкий вам поклон за работу и храбрость!
***
Поздравляю с днем разведчика! Желаю всегда заранее знать все планы врага и успешно разрушать их! Пусть сообразительность и удача сопровождает этот путь.
***
Профессия разведчика постоянно связана с мужеством и героизмом, поэтому желаю иметь их в полном объеме. Пусть твоя хитрость и знания всегда превосходят разум противника.
***
Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю всегда быть в курсе всех планов врага и побеждать противника во всех областях, а также непобедимого боевого духа! Пусть Бог оберегает тебя от всякого зла.
***
Разведчик — гордая профессия. Это наша невидимая броня, защищающая и днем, и ночью. Желаю добиваться своей цели, получать доступ к самой сокровенной информации и выходить победителем из любой ситуации. С праздником, наш дорогой разведчик!
Стать разведчиком вполне возможно! Мы рассказывали, что теперь в ГУР принимают гражданских. Читай о мотивации врага историю от разведчиков.
Фото: Главное управление разведки
