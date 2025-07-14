Для тебя Война в Украине

Слова благодарности воинам ВСУ: приятные строчки для тех, кто бережет нашу жизнь

Богдана Макалюк, журналист сайта 14 июля 2025, 19:45
Слова подяки воїнам ЗСУ: як висловити підтримку своїми словами
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