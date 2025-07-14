Слова благодарности воинам ВСУ: приятные строчки для тех, кто бережет нашу жизнь

Наши военные отдают за нас жизнь, поэтому мы не должны жалеть слов, чтобы сказать им: “Спасибо”. Но иногда бывает так, что хочется сказать многое, но в водовороте эмоций не можешь подобрать ни слова.

Мы собрали для тебя подборку слов благодарности воинам ВСУ. Они заслуживают того, чтобы мы чаще выражали им свою благодарность и уважали и ценили их труд.

Слова благодарности воинам ВСУ: как выразить благодарность

Благодарю тебя, наш герой, за твою добросовестную службу и надежную защиту. Ты — наша гордость и опора семьи. Благодаря тебе мы живем и мечтаем о лучшем будущем вместе!

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Твоя смелость вдохновляет всех нас. Спасибо за защиту!

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Низкий тебе поклон и Божьей опеки! Твоя служба вызывает уважение и гордость! Спасибо, что защищаешь Украину каждый день!

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Спасибо за твою стойкость и добросовестную службу! Пусть у тебя все складывается как можно лучше, а служба закончится как можно скорее! Желаю мира!

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Благодаря тебе я чувствую себя в безопасности. Благодарю тебя за защиту и верность стране, самому себе! Ты — наш щит и меч!

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Моя благодарность тебе безгранична! Твое большое сердце и крепкий дух вдохновляют, заставляют верить в завтрашний день. Каждое твое действие — это шаг к победе.

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Дорогие защитники Украины, позвольте искренне выразить вам свою глубокую благодарность за ваше бесценное самопожертвование и преданность в защите нашей страны. Ваш неутомимый труд и непреклонная отвага являются величайшим сокровищем для нашего народа. Вы — настоящие герои, которых уважает весь украинский народ. Ваша отвага и мужество не имеют предела, и вы всегда стоите на защите нашего мира и безопасности. Ваша служба — это пример настоящего патриотизма, который будут наследовать будущие поколения. Спасибо!

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Уважаемые воины ВСУ, вы — настоящие герои, чья смелая отвага и твердая верность вызывают безграничное уважение и благодарность у всех украинцев. Ваша бесстрашная борьба за наше будущее вдохновляет нас на великие свершения. Вы умножаете славу нашей страны своей борьбой и преданностью. Пусть ваша смелая служба всегда будет сохранена и высоко оценена. Спасибо!

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С большим уважением и искренним благодарным сердцем обращаюсь к вам, воины ВСУ. Благодарю вас за непоколебимую преданность и жертвенную службу во имя национальной безопасности и мира нашей страны. На вас возложена огромная ответственность, и вы выполняете свои обязанности с большим достоинством и эффективностью. Благодарю вас за возможность просыпаться каждое утро и быть в сильной и свободной стране! Вы наши герои, которых мы уважаем и ценим!

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Уважаемые воины ВСУ, ваше мужество, самопожертвование и преданность нации важны и незабываемы. Спасибо за вашу непобедимую силу и мужество, которые вы проявляете каждый день, защищая нашу Родину. Спасибо за вашу непобедимую волю и готовность жертвовать собственным комфортом для того, чтобы мы могли иметь свободу и безопасность. Ваши героические поступки навсегда будут запечатлены на страницах нашей истории, ваша деятельность обеспечивает мирное будущее в свободном государстве. Героям слава!

Дорогие наши военные, ваше мужество и самоотверженность поразили нас всех! Вы стоите на передовой линии обороны нашей родной земли, готовы защищать наши права и свободу в любых обстоятельствах. Благодарим вас за вашу безупречную службу и верность. Ваша преданность и самопожертвование дают нам всем пример, как нужно бороться за нашу независимость и достоинство. Вы сохраняете наше свободное будущее ценой собственного здоровья и жизни, благодарность вам будет выражать не одно поколение украинцев!

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Уважаемые воины, у вас пылкое сердце, полное патриотизма, вы показываете, что такое сердце способно победить любые испытания. Ваша смелость и мужество заслуживают величайшей благодарности и признания. Благодарю вас за неоценимую роль в защите нашей страны и наших ценностей. Благодарю вас за неутомимый труд, за преданность и отвагу. Пусть Бог оберегает вас и ваши семьи, и пусть как можно быстрее каждый защитник обнимет своих родных!

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Воины ВСУ, нам трудно представить, что вы переживаете каждый день. Какую боль, страх, усталость и другие эмоции вы испытываете. Но хотим вас поблагодарить за вашу защиту нашей страны, которую вы не прекращаете ни на мгновение. Вы — герои нашего времени, вдохновляющие нас на борьбу, и мы пытаемся со своей стороны помочь вам, чем можем. Ваша отвага и самопожертвование отражают самые лучшие традиции воинов Украины. Мы не перестаем гордиться и восхищаться вами! Желаем, чтобы ужасы войны закончились как можно скорее и каждый вернулся из фронтовых окопов в свой родной дом! Спасибо вам за все!

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Вся наша страна и украинцы, разбросанные по миру, гордятся вами, наши воины ВСУ! Благодаря вам наши дети могут продолжать обучение, мы можем ходить на работу, чтобы сбрасывать донаты на разные сборы. Вы пример мужества и сильной преданной своей стране армии! Выражаю вам искренние слова благодарности, ведь благодаря вам мы все еще свободны и независимы. Нет тех слов, чтобы описать всю благодарность, которую чувствуют украинцы за то, что защищаете нас от врага, мы будем помнить ваши подвиги всегда и будем рассказывать о них следующим поколениям. Спасибо, что бережете наши жизни!

Чтобы больше понять, какой ценой военным дается защита нашей страны, предлагаем прочитать историю погибшего летчика Владислава Рыкова.

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