Слова подяки воїнам ЗСУ: приємні рядки для тих, хто береже наші життя

Наші військові віддають за нас життя, тому ми не маємо жаліти слів, щоб сказати їм: “Дякую”. Але інколи буває так, що хочеться сказати багато, але у вирі емоцій не можеш підібрати жодного слова.

Ми зібрали для тебе добірку слів подяки воїнам ЗСУ. Вони заслуговують на те, щоб ми частіше виражали їм свою вдячність та шанували й цінували їхню працю.

Слова подяки воїнам ЗСУ: як виразити вдячність

Дякую тобі, наш герою, за твою сумлінну службу і надійний захист. Ти — наша гордість і опора родини. Завдяки тобі ми живемо і мріємо про краще майбутнє разом!

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Твоя сміливість надихає нас усіх. Дякую за захист!

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Низький тобі уклін і Божої опіки! Твоя служба викликає повагу і гордість! Дякую, що борониш Україну щодня!

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Дякую за твою стійкість і сумлінну службу! Нехай у тебе все складається якнайкраще, а служба закінчиться якомога швидше! Бажаю миру!

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Завдяки тобі я відчуваю себе в безпеці. Дякую тобі за захист і вірність країні, самому собі! Ти — наш щит і меч!

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Моя вдячність тобі безмежна! Твоє велике серце і міцний дух надихають, змушують вірити у завтрашній день. Кожна твоя дія – це крок до перемоги.

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Дорогі захисники України, дозвольте щиро висловити вам свою глибоку вдячність за вашу неоціненну самопожертву та відданість у захисті нашої країни. Ваша невтомна праця та непохитна відвага є найбільшим скарбом для нашого народу. Ви — справжні герої, яких поважає весь український народ. Ваша відвага та мужність не мають меж, і ви завжди стоїте на захисті нашого миру та безпеки. Ваша служба — це приклад справжнього патріотизму, який будуть наслідувати майбутні покоління. Дякуємо!

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Шановні воїни ЗСУ, ви — справжні герої, чия смілива відвага та непохитна вірність викликають безмежну повагу та вдячність у всіх українців. Ваша безстрашна боротьба за наше майбутнє надихає нас до великих звершень. Ви примножуєте славу нашої країни своєю боротьбою та відданістю. Нехай ваша смілива служба завжди буде збережена та високо оцінена. Дякуємо!

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З великою повагою та щирим вдячним серцем звертаюся до вас, воїни ЗСУ. Дякую вам за непохитну відданість та жертовну службу в ім’я національної безпеки та миру нашої країни. На вас покладено величезну відповідальність, і ви виконуєте свої обов’язки з великою гідністю та ефективністю. Дякую вам за можливість прокидатися кожного ранку й бути у сильній та вільній країні! Ви — наші герої, яких ми поважаємо та цінуємо!

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Шановні воїни ЗСУ, ваша мужність, самопожертва та відданість нації важлива та незабутня. Дякую за вашу непереможну силу та мужність, які ви проявляєте щодня, захищаючи нашу Батьківщину. Дякую за вашу непереможну волю та готовність жертвувати власним комфортом для того, щоб ми могли мати свободу та безпеку. Ваші героїчні вчинки назавжди будуть закарбовані на сторінках нашої історії, ваша діяльність забезпечує на мирне майбутнє у вільній державі. Героям слава!

Дорогі наші військові, ваша мужність та самовідданість вразили нас усіх! Ви стоїте на передовій лінії оборони нашої рідної землі, готові захищати наші права і свободу за будь-яких обставин. Дякуємо вам за вашу бездоганну службу та вірність. Ваша відданість і самопожертва дають нам всім приклад, як треба боротися за нашу незалежність і гідність. Ви зберігаєте наше вільне майбутнє ціною власного здоров’я та життя, вдячність до вас висловлюватиме не одне покоління українців!

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Шановні воїни, усі ви маєте палке серце, сповнене патріотизмом, ви показуєте, що таке серце здатне перемогти будь-які випробування. Ваша сміливість і мужність заслуговують на найбільшу подяку та визнання. Дякую за вашу неоціненну роль у захисті нашої країни та наших цінностей. Дякую вам за невтомну працю, за відданість і відвагу. Нехай Бог оберігає вас та ваші родини, і нехай якнайшвидше кожен захисник обійме своїх рідних!

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Воїни ЗСУ, нам важко уявити, що ви переживаєте кожного дня. Який біль, страх, втому та інші емоції ви відчуваєте. Але хочемо вам подякувати за ваш захист нашої країни, який ви не припиняєте ні на мить. Ви — герої нашого часу, які надихають нас також на боротьбу й ми намагаємося зі свого боку допомогти вам, чим можемо. Ваша відвага і самопожертва відображають найкращі традиції воїнів України. Ми не припиняємо пишатися та захоплюватися вами! Бажаємо, щоб жахіття війни закінчилися якомога скоріше і кожен повернувся з фронтових окопів до свого рідного дому! Дякуємо вам за все!

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Уся наша країна та українці, які розкидані світом, пишаються вами, наші воїни ЗСУ! Завдяки вам наші діти мають змогу продовжувати навчання, ми можемо ходити на роботу, щоб скидати донати на різні збори. Ви — приклад мужності та сильної відданої своїй країні армії! Висловлюю вам щирі слова подяки, адже завдяки вам ми досі вільні та незалежні. Не має тих слів, щоб описати усю вдячність, яку відчувають українці за те, що захищаєте нас від ворога, ми пам’ятатимемо ваші подвиги завжди і розповідатимемо наступним поколінням. Дякуємо, що бережете наші життя!

Щоб більше зрозуміти, якою ціною військовим дається захист нашої країни, пропонуємо прочитати історію полеглого льотчика Владислава Рикова.

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