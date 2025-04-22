Війна в Україні

Слова подяки воїнам ЗСУ: приємні рядки для тих, хто береже наші життя

Богдана Макалюк, журналістка сайту 22 Квітня 2025, 17:45
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Слова подяки воїнам ЗСУ: приємні рядки для тих, хто береже наші життя
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Слова подяки воїнам ЗСУ: приємні рядки для тих, хто береже наші життя
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