“Хочу подякувати і допомогти, але боюсь образити. Як правильно спілкуватися з військовими, які мають інвалідність?”

Війна приносить багато втрат, горя та болю. Ми часто можемо бачити поранених військових, з ампутаціями, протезами тощо. Їм хочеться допомогти та підтримати, подякувати. Але не всі наші дії сприймаються військовими позитивно.

Щоб не образити їх чи не виявити неповагу, потрібно знати, як спілкуватися, в якому випадку пропонувати допомогу, що сказати, а де краще змовчати.

Військовий психолог Андрій Козінчук розповів, як правильно спілкуватися з військовими, які мають інвалідність. Читай у нашому матеріалі поради та розвивай толерантні навички.

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Як спілкуватися з військовими, які мають інвалідність

Є загальна проблема, коли ми бачимо людину з інвалідністю — відразу ціпеніємо. Це підсвідомий процес, адже ми приміряємо чужий біль на себе. Його можна зупинити, якщо мати великий досвід спілкування з людьми з інвалідністю.

З людьми з інвалідністю необхідно спілкуватися так само, як і з людьми без інвалідності. Тобто різниці не має бути жодної, — каже психолог Андрій Козінчук.

Будь-яка жалість заборонена, каже психолог. До того ж правильно казати “люди з інвалідністю”. Не “каліки”, “інваліди” та інші назви, які ображають та роблять людину “не такою”.

Також не слід допомагати без дозволу, адже так можна принизити військового чи військову. Якщо хочеться допомогти, потрібно просити дозволу.

Якщо ви робите щось без дозволу — ви ламаєте кордони людини. Ви робите цю людину з інвалідністю, — пояснює психолог.

Що не можна говорити військовим

Спершу слід усвідомити, що не можна користуватися петардами та різноманітними речима, які провокують гучні звуки, схожі на вибухи. Також не слід підходити ззаду, щоб обійняти чи привітатися. Це лякає, може викликати миттєву та болісну реакцію.

Для військового ви маєте бути передбачуваними. Якщо хочете обійняти — спершу кажете. Або показуєте жестом, — пояснює психолог.

Не потрібно пригощати чимось або запрошувати кудись. Не починай розмов на важкі теми, які можуть викликати болісні спогади чи відчуття. Загальні фрази типу “як там наші” та інші також не використовуй у спілкуванні з військовими.

Небажано наклеювати ярлики — ви герої, сонечки, красунчики, щит України тощо. Військові можуть мати комплекс провини чи того, що вижив.

Якщо хочеться зробити комплімент, використовуй Я-повідомлення: “для мене ти герой”, “мені спокійно завдяки тобі” і подібні.

Коротка схема спілкування з військовими:

Передбачуваність. Меседж. Подяка.

Головне не нав’язуватися, бо так військові уникатимуть скупчень людей.

Як правильно спілкуватися з військовими

Андрій Козінчук каже, передусім слід бачити перед собою не образ військового, а конкретну людину. Людину, яка має свій досвід, вік і про яку ти нічого не знаєш.

У спілкуванні з військовим потрібно донести один меседж, а не обмінюватися інформацією. Психолог пояснює, що найчастіше цим меседжем є вдячність. Подяка є міжнародним трендом, в Америці заведено дякувати військовим за службу, ділиться досвідом Андрій Козінчук.

Я був у формі, мені подякували. Я кажу — я не американський військовий, я воюю проти росіян. На що вони кажуть: кльово, дякую за службу.

Це можна казати і усмішкою, і невербальними сигналами (наприклад, кивком). Міжнародним жестом подяки є прикладання долоні до серця. Він називається “завдяки тобі” або “дякую за твою службу”.

Раніше ми розповідали, як евакуюються люди з інвалідністю.

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