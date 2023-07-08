Поради

“Хочу подякувати і допомогти, але боюсь образити. Як правильно спілкуватися з військовими, які мають інвалідність?”

Відповідає
Андрій Козінчук
Андрій Козінчук

Військовий психолог

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 08 Липня 2023, 07:30
Як правильно спілкуватися з військовими, які мають інвалідність
Фото: Pexels

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Поради

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Андрій Козінчук
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