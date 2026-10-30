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Рапорт на звільнення з ЗСУ: як виглядає зразок та які є види документу

Марина Слизовська, редакторка сайту 30 Жовтня 2026, 17:30 2 хв.
як подати рапорт на звільнення з ЗСУ

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