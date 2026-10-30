Рапорт на звільнення з ЗСУ: як виглядає зразок та які є види документу

Звільнення з військової служби під час війни передбачає наявність відповідних підстав та дотримання встановленої процедури, зокрема — написання військового рапорту. Рапорти на звільнення відрізняються за формою, яка залежить від життєвої ситуації конкретного військового. Тому це офіційне звернення не може подаватися у будь-якій довільній формі.

Як виглядає рапорт на звільнення з ЗСУ і як його написати, розповідаємо в нашому матеріалі.

Як написати рапорт на звільнення з ЗСУ

Рапорт має містити обов’язкові реквізити й бути правильно оформлений. Що обов’язково має бути в офіційному документі:

найменування командира;

назва документа — Рапорт;

прохання про звільнення зі служби;

особисті дані військовослужбовця;

військове звання, посада, номер військової частини;

підстава звільнення;

згадка відповідної норми закону;

стислий виклад обставин;

позиція щодо військового резерву;

назва ТЦК та СП для обліку там після звільнення;

перелік доданих до рапорту документів;

дата, особистий підпис.

Зміст та перелік додаткових документів, які підтверджують підстави звільнення, залежатимуть від конкретної життєвої ситуації військового.

На сайті Міністерства оборони можна знайти необхідний зразок у форматах PDF та DOCX.

На Армія+ є інформація про підстави для звільнення з військової служби та перелік потрібних документів.

Документ у письмовому вигляді особисто передається на підпис начальнику. В електронному вигляді подача документу відбувається через застосунок Армія+.

Види рапортів на звільнення з ЗСУ

за станом здоров’я;

після перебування у полоні за наявності документу, який це підтверджує;

за досягненням граничного віку;

утримання трьох і більше дітей до 18 років;

загибель або зникнення безвісти близького родича при участі в бойових діях;

одноосібний догляд дитини з інвалідністю або тяжкохворої дитини;

догляд за дружиною/чоловіком з інвалідністю;

догляд за родичем першого чи другого ступенів спорідненості з інвалідністю за відсутності інших піклувальників.

Під час подання рапорту треба обов’язково також подавати документи, які є підтвердженням законної підстави, інакше їхня відсутність може стати причиною для відмови.

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Фото: Генштаб ЗСУ

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