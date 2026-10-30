Рапорт на звільнення з ЗСУ: як виглядає зразок та які є види документу

Звільнення з військової служби під час війни передбачає наявність відповідних підстав та дотримання встановленої процедури, зокрема — написання військового рапорту. Рапорти на звільнення відрізняються за формою, яка залежить від життєвої ситуації конкретного військового. Тому це офіційне звернення не може подаватися у будь-якій довільній формі.
Як виглядає рапорт на звільнення з ЗСУ і як його написати, розповідаємо в нашому матеріалі.
Як написати рапорт на звільнення з ЗСУ
Рапорт має містити обов’язкові реквізити й бути правильно оформлений. Що обов’язково має бути в офіційному документі:
- найменування командира;
- назва документа — Рапорт;
- прохання про звільнення зі служби;
- особисті дані військовослужбовця;
- військове звання, посада, номер військової частини;
- підстава звільнення;
- згадка відповідної норми закону;
- стислий виклад обставин;
- позиція щодо військового резерву;
- назва ТЦК та СП для обліку там після звільнення;
- перелік доданих до рапорту документів;
- дата, особистий підпис.
Зміст та перелік додаткових документів, які підтверджують підстави звільнення, залежатимуть від конкретної життєвої ситуації військового.
На сайті Міністерства оборони можна знайти необхідний зразок у форматах PDF та DOCX.
На Армія+ є інформація про підстави для звільнення з військової служби та перелік потрібних документів.
Документ у письмовому вигляді особисто передається на підпис начальнику. В електронному вигляді подача документу відбувається через застосунок Армія+.
Види рапортів на звільнення з ЗСУ
- за станом здоров’я;
- після перебування у полоні за наявності документу, який це підтверджує;
- за досягненням граничного віку;
- утримання трьох і більше дітей до 18 років;
- загибель або зникнення безвісти близького родича при участі в бойових діях;
- одноосібний догляд дитини з інвалідністю або тяжкохворої дитини;
- догляд за дружиною/чоловіком з інвалідністю;
- догляд за родичем першого чи другого ступенів спорідненості з інвалідністю за відсутності інших піклувальників.
Під час подання рапорту треба обов’язково також подавати документи, які є підтвердженням законної підстави, інакше їхня відсутність може стати причиною для відмови.
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Фото: Генштаб ЗСУ
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