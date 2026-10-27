Нові правила бронювання 2026: які зміни передбачено

В Україні змінили правила бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств на період мобілізації. Постанова Кабінету міністрів №1328 визначає, які підприємства можуть отримати статус критичних; чи відповідають новим критеріям підприємства, які вже є критично важливими; також встановлюються новий ліміт бронювання для оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів.

У нашому матеріалі розповідаємо, що змінює постанова №1328.

Нові правила бронювання 2026: які підприємства є критично важливими

Уряд постановив протягом 10 днів з дня набрання чинності постанови узгодити критерії визначення підприємств, які є критично важливими — з урахуванням нових змін.

Після чого критично важливі наразі підприємства також проаналізують на відповідність новим критеріям. Такі установи можуть втратити свій статус у випадку виключення критерію, на підставі якого цей статус було отримано.

Критично важливими для економіки та життєдіяльності населення в особливий період можуть бути наступні підприємства:

оборонно-промислові;

паливно-енергетичні;

житлово-комунальні;

добувні;

переробні;

агропромислові;

роздрібної торгівлі;

будівничі;

транспортні та логістичні;

інформаційно-технологічні;

банківські;

охорони здоров’я;

зв’язку;

аварійно-рятувальні.

Створення Координаційного центру

В Україні з’явиться Координаційний центр, який організовуватиме бронювання під час мобілізації та воєнного часу. У його складі будуть представники державних відомств та Збройних Сил.

Координаційний центр, зокрема, має координувати центральні та місцеві органи влади щодо бронювання військовозобов’язаних. Також має аналізувати поточний стан справ та причини проблем у процесі бронювання; вивчати результати діяльності органів влади й надавати свої рекомендації.

Рішення центру вважатимуться ухваленими, якщо їх проголосують понад половина присутніх членів нового органу та залучених до засідання представників держорганів. За однакового розподілу голосів рішення ухвалять за умови, що його підтримають обидва співголови.

Скільки працівників можна забронювати у 2026

Підприємства оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів України не зможуть бронювати 100% своїх співробітників, які є військовозобов’язаними. Ухвалений ліміт передбачає не більше 95% заброньованих.

Перевищити встановлене обмеження можна буде у випадку окремого рішення з урахуванням рекомендацій Координаційного центру, яке надійде від Міністерства оборони або Міністерства енергетики.

Також було визначено, що кількість заброньованих військовозобов’язаних може перевищувати понад 50% за наявності рекомендацій Координаційного центру. Державний орган може звернутися до центру із обґрунтованими пропозиціями щодо зміни обсягу бронювання.

Раніше стало відомо, що воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні було продовжено ще на 90 діб.

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