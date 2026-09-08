Опалювальний сезон 2026/27: коли увімкнуть тепло та чи готова Україна до зими

Україна почала готуватися до осінньо-зимового періоду 2026/27 ще навесні. Тоді, щойно завершився опалювальний сезон, урядовці заявили про старт підготовки до наступного. Коли почнеться вже п’ятий опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни та чи готові регіони України до його старту, розповідаємо у нашому матеріалі.

Коли почнеться опалювальний сезон 2026–2027

В Україні рішення про старт та закінчення опалювального періоду ухвалюють місцеві органи влади, враховуючи при цьому погоду, будівельні норми та правила технічної експлуатації теплових установок і мереж.

У плановому режимі опалювальний період в Україні починається не пізніше ніж після встановлення середньодобової температури +8°С та нижче упродовж трьох діб.

У зв’язку з цим точної дати початку опалювального сезону 2026–2027 немає. Рішення ухвалюватимуть на місцях, виходячи з відповідних показників температури.

Торік у 15 областях та Києві місцева влада запустила опалення окремих об’єктів соціальної сфери ще до початку опалювального сезону для всіх категорій споживачів.

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Чи готові регіони України до старту опалювального сезону 2026–2027

7 вересня Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту повідомило про те, що підготовка до опалювального сезону 2026/27 триває за планом. За даними відомства, майже 80% житлових будинків готові до проходження зими — це понад 114 тис. із майже 144 тис. будинків, які необхідно підготувати.

Зазначається, що до осінньо-зимового періоду готують також котельні та теплові мережі, системи водопостачання і водовідведення, навчальні заклади, лікарні й дорожню інфраструктуру.

У міністерстві головним завдання на зиму 2026/27 називають необхідність підготувати системи життєзабезпечення до зимових навантажень, а також надзвичайних ситуацій та функціонування в умовах війни.

Тим часом станом на початок вересня об’єкти соцсфери готові на 86,5% — це понад 20 тис. шкіл, дитсадків та лікарень, поінформували у відомстві.

Перед зимою наразі встигли також підготувати понад 14 тис. котельних, що становить майже 83% від узгодженого плану.

Щодо водопровідно-каналізаційних підприємств, то тут звітують про готовність 2 900 водопровідних насосних станцій і понад 8 тис. свердловин.

У відомстві також наголошують, що підготовка прифронтових регіонів України є окремим напрямом. Там встановили підвищені вимоги до стійкості усіх комунальних систем та необхідності створення резервів.

Раніше ми писали про те, якою може бути зима 2026-2027 в умовах п’ятого року повномасштабної війни.

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