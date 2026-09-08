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Опалювальний сезон 2026/27: коли увімкнуть тепло та чи готова Україна до зими

Марина Слизовська, редакторка сайту 08 Вересня 2026, 13:33 3 хв.
опалювальний сезон 2026 2027
Тепло вмикають за певної зовнішньої температури Фото Pexels

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