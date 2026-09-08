Зелена гілка метро Києва під час тривоги 9 вересня працюватиме в тестовому режимі: деталі

У Києві 9 вересня на наземній ділянці Сирецько-Печерської лінії метро проведуть тестування руху поїздів під час дії жовтого рівня повітряної загрози. Це необхідно для перевірки оновлених алгоритмів безпеки перед повноцінним запуском руху без обмежень.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Як працюватиме метро 9 вересня

Тестування напередодні запланованого запуску руху поїздів. Із 10 вересня наземна ділянка «зеленої» лінії метро має працювати без обмежень під час жовтого рівня загрози.

Напередодні працівники столичного метрополітену перевірять, як на практиці працюють алгоритми у разі різних рівнів небезпеки.

Зокрема, персонал відпрацьовуватиме дії під час оголошення жовтого та червоного рівнів повітряної загрози. Також перевірять алгоритми на випадок позаштатних ситуацій та евакуації пасажирів із наземної частини лінії.

Перевірять роботу персоналу та інформування пасажирів

Окрему увагу під час тестування приділять взаємодії працівників метро. Йдеться про машиністів, поїзних диспетчерів та черговий персонал станцій.

Також перевірять, наскільки оперативно пасажири отримуватимуть необхідну інформацію під час виникнення небезпечних ситуацій.

Крім того, у 105 головних вагонах Сирецько-Печерської лінії оновлюють аудіоінформування. Повідомлення мають відповідати новим алгоритмам роботи наземної ділянки метро.

У КМДА наголошують, що головним пріоритетом під час зміни алгоритмів роботи залишається безпека пасажирів і працівників метрополітену.

Нагадаємо, що у Києві скорочують комендантську годину та змінюють правила для метро.

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