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Зелена гілка метро Києва під час тривоги 9 вересня працюватиме в тестовому режимі: деталі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 08 Вересня 2026, 13:00 2 хв.
У Києві готують новий режим роботи метро під час жовтого рівня загрози
Фото Pexels

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