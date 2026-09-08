День міста Дрогобич 2026: програма на 8 та 9 вересня — куди піти

8 вересня 2026 Дрогобич відзначає День міста, оскільки саме у цей день 1091 року місто вперше згадується в літописі.

Як святкує свій день народження славетне місто на Львівщині, і чому цьогоріч яскравих і неординарних заходів більше, і вони вражають своєю масштабністю — у матеріалі.

Скільки років місту Дрогобич

8 вересня вважають днем першої письмової згадки про Дрогобич, тому у 2026 році місто святкує 935-річчя.

Відомо, що Дрогобич виріс навколо соляних джерел: ще в 14 столітті тут працював солеварний промисел, а перша достовірна згадка про дрогобицьку сіль датується 1390 роком.

Сіль звідси везли до різних регіонів. У 1422 році король Владислав Ягайло надав Дрогобичу Магдебурзьке право, а на межі 15-16 століть була створена Ринкова площа та ратуша.

Цікаво, що давня солеварня працює на тому самому місці від 14 століття. Нині вона вважається найстарішим діючим промисловим підприємством України.

День міста Дрогобич 2026: програма заходів

День міста Дрогобич святкуватимуть два дні. В програмі заходів — концерти, спорт, благодійні події, ярмарок. 9 вересня місто відкриє байк-роковий фестиваль Йой-Фест — такі події не варто пропустити!

Вдень 8 версія кульмінацією свята стане дійство на площі Замкова Гора. Тут виступатимуть мистецькі колективи громади, а також розгорнуть 20-метрове полотно із зображенням Дрогобича. Поруч працюватиме ярмарок Дрогобицький крам, де можна придбати крафтові вироби та сувеніри.

Спортивна частина свята теж не дасть засумувати. На стадіоні ДЮСШ імені Івана Боберського презентують футбольну команду U19 МФК Галичина, яка після цього проведе домашній матч із ДЮФШ Волинь із Луцька. А на площі Ринок відбудеться показове боксерське змагання.

Завершить святковий день концерт муніципального камерного хору Легенда.

А вже 9 вересня місто житиме у ритмі Йой-Фесту — першого на Дрогобиччині байк-рокового фестивалю.

Програма Дня міста Дрогобич 2026: заходи 8 та 9 вересня

8 вересня

11:00 — презентація оновленої міської стели на в’їзді до Дрогобича.

— презентація оновленої міської стели на в’їзді до Дрогобича. 12:00 — театралізована екскурсія Літературний Дрогобич.

— театралізована екскурсія Літературний Дрогобич. 13:30 — святкове міське дійство на площі Замкова Гора, концерт мистецьких колективів, розгортання 20-метрового полотна, ярмарок Дрогобицький крам.

— святкове міське дійство на площі Замкова Гора, концерт мистецьких колективів, розгортання 20-метрового полотна, ярмарок Дрогобицький крам. 14:30 — презентація команди U19 МФК Галичина та матч із ДЮФШ Волинь.

— презентація команди U19 МФК Галичина та матч із ДЮФШ Волинь. 15:00 — показове боксерське змагання на площі Ринок.

— показове боксерське змагання на площі Ринок. 18:00 — концерт муніципального камерного хору Легенда, вул. Тараса Шевченка, 26.

9 вересня

Йой-Фест — байк-роковий фестиваль у парку імені Богдана Хмельницького: мотопарад, виставка мотоциклів, музична програма, ярмарок, фудкорт, мистецькі та благодійні заходи.

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Джерело інформації та фото: Drohobych-rada.

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