День города Дрогобыч 2026: программа на 8 и 9 сентября — куда пойти

8 сентября 2026 года Дрогобыч отмечает День города, поскольку именно в этот день 1091 года город впервые упоминается в летописи.

Как празднует свой день рождения славный город во Львовской области, и почему в этом году ярких и неординарных мероприятий больше, и они поражают своей масштабностью — в материале.

Сколько лет городу Дрогобычу

8 сентября считают днем первого письменного упоминания о Дрогобыче, поэтому в 2026 году город празднует 935-летие.

Известно, что Дрогобыч вырос вокруг соляных источников: еще в 14 веке здесь работала солеваренная промышленность, а первое достоверное упоминание о дрогобычской соли датируется 1390 годом.

Соль отсюда везли в разные регионы. В 1422 году король Владислав Ягайло предоставил Дрогобычу Магдебургское право, а на рубеже 15–16 веков были созданы Рыночная площадь и ратуша.

Интересно, что древняя солеварня работает на том же месте с 14 века. Сейчас она считается старейшим действующим промышленным предприятием Украины.

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День города Дрогобыч 2026: программа мероприятий

День города Дрогобыч будут праздновать два дня. В программе мероприятий — концерты, спорт, благотворительные события, ярмарка. 9 сентября город откроет байк-роковый фестиваль Йой-Фест — такие события не стоит пропускать!

Днем 8 версия кульминацией праздника станет действо на площади Замковая Гора. Здесь будут выступать художественные коллективы общины, а также развернут 20-метровое полотно с изображением Дрогобыча. Рядом будет работать ярмарка Дрогобычский крам, где можно приобрести крафтовые изделия и сувениры.

Спортивная часть праздника тоже не даст заскучать. На стадионе ДЮСШ имени Ивана Боберского представят футбольную команду U19 МФК Галичина, которая после этого проведет домашний матч с ДЮФШ Волынь из Луцка. А на площади Рынок состоится показательное боксерское соревнование.

Завершит праздничный день концерт муниципального камерного хора Легенда.

А уже 9 сентября город будет жить в ритме Йой-Феста — первого в Дрогобычском районе байк-рокового фестиваля.

Программа Дня города Дрогобыч 2026: мероприятия 8 и 9 сентября

8 сентября

11:00 — презентация обновленной городской стелы на въезде в Дрогобыч.

— презентация обновленной городской стелы на въезде в Дрогобыч. 12:00 — театрализованная экскурсия Литературный Дрогобыч.

— театрализованная экскурсия Литературный Дрогобыч. 13:30 — праздничное городское действо на площади Замковая Гора, концерт художественных коллективов, развертывание 20-метрового полотна, ярмарка Дрогобычский крам.

— праздничное городское действо на площади Замковая Гора, концерт художественных коллективов, развертывание 20-метрового полотна, ярмарка Дрогобычский крам. 14:30 — презентация команды U19 МФК Галичина и матч с ДЮФШ Волынь.

— презентация команды U19 МФК Галичина и матч с ДЮФШ Волынь. 15:00 — показательное боксерское соревнование на площади Рынок.

— показательное боксерское соревнование на площади Рынок. 18:00 — концерт муниципального камерного хора Легенда, ул. Тараса Шевченко, 26.

9 сентября

Йой-Фест — байк-роковый фестиваль в парке имени Богдана Хмельницкого: мотопарад, выставка мотоциклов, музыкальная программа, ярмарка, фудкорт, художественные и благотворительные мероприятия.

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Источник информации и фото: Drohobych-rada.

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