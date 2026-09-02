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Когда День учителя 2026 в Украине и что подарить любимому педагогу

Анна Голишевская, редактор сайта 02 сентября 2026, 12:30 3 мин.
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День учителя 2025 Фото Pixabay

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