Когда День учителя 2026 в Украине и что подарить любимому педагогу

Начало октября всегда ассоциируется с праздником педагогов – Днем учителя.

Когда День учителя в 2026 в Украине? Какова история праздника и кого поздравить в этот день – в материале.

Когда День учителя в 2026 году

Ежегодно праздник припадает на первое воскресенье октября. В Украине в этом году День учителя приходится на воскресенье, 4 октября.

История праздника

Впервые этот праздник начали отмечать в Бразилии, в маленькой школе города Сан-Пауло. Интересно, что почти 200 лет тому назад бразильский Император Педро I издал Указ о начальном образовании.

Согласно указу, в каждом населенном пункте страны должна быть своя школа для обучения азбуке детей.

Впервые День учителя отпраздновали в 1947 году. В тот день педагоги и ученики устроили уютное празднование и принесли в школу выпечку, которую готовили сами.

А вот в Украине праздник отмечают относительно недавно, всего 30 лет подряд.

На День учителя в школах делают различные праздничные мероприятия, основная цель которых – поблагодарить педагогов за нелегкий ежедневный труд.

Что дарить на День учителя

Что же подарить на День учителя 2026 вместо цветов? Вікна подготовили интересный список презентов.

Набор напитков: чай или кофе в подарочной упаковке.

Набор для чаепития: хороший чайник и чашка, или вдобавок подборка экзотических чаев.

Сертификат в книжный магазин или любой другой (зависит от интересов самого учителя).

Вкусный шоколад или корзина фруктов.

Посуда. Достаточно практично и лишней точно не будет.

Фотоальбом. В него можно вклеить фото вашего класса с веселых школьных лет.

Набор записных книжек из качественных материалов.

Персонализированный дневник или планер.

Набор эко-канцелярии: ручки, блокноты и другие полезные безделушки из природных материалов.

Качественный турникет: ведь в наше время это не только необходимость, но настоящая находка.

На самом деле важно не то, что ребенок подарит на День учителя, а то, как он это сделает. Одними из лучших подарков учителю в это время будут усердие и обучение ученика.

Кроме того, во время войны многие педагоги просят учеников не дарить на праздник цветы или другие ценные презенты, а просят задонатить на армию, которой как никогда нужна помощь.

Если ты поддерживаешь эту идею, предложи родительскому комитету поступить именно так.

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