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Поздравления с 1 сентября в условиях войны: слова поддержки и вдохновения в стихах и прозе

Ольга Петухова, редактор сайта 01 сентября 2026, 09:20 4 мин.
поздравления с 1 сентября
Поздравления с 1 сентября в стихах и прозе Фото Pixabay

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