День города Николаев в 2026 году: дата праздника и праздничная программа

В этом году городу-герою Украины исполнится 237 лет. Все эти годы Николаев стоял мужественно, защищая собственный народ. Читай в материале, как будут праздновать День города Николаев и какова будет праздничная программа.

День города Николаев 2026: когда будет праздник и торжественная часть

День города Николаев каждый год приходится на разное число, а именно на вторую субботу сентября. В этом году праздник состоится 12 сентября.

В Николаеве в этом году не планируют проводить масштабные массовые мероприятия ко Дню города из-за ситуации с безопасностью.

Городской голова Александр Сенкевич объяснил, что интенсивность российских атак и появление новых типов ударных беспилотников создают слишком большие риски для жителей города.

По его словам, власти не могут подвергать людей опасности ради празднования.

В то же время полностью отказываться от праздничной атмосферы не планируют — город будут готовить к празднованию в безопасных форматах.

День города Николаев и интересные факты о нем

Город известен не только своей стойкостью, но и тайнами. Именно под Николаевом находятся многоярусные катакомбы, о происхождении которых пока нет никакой информации.

Интересным может быть и единственный в Украине разводимый мост не вверх, а в сторону.

Отметим, что, несмотря на объявленную аварийность в 2008 году, мост до сих пор выполняет свою функцию: каждый день им пользуются тысячи людей.

Существует не менее увлекательный факт по поводу Дня города Николаев, ведь этот праздник приходится на одну дату с другим — День физической культуры и спорта в Украине. Именно поэтому большинство прошлогодних празднований Дня города сопровождалось спортивными соревнованиями.

Не менее известен Николаев и своими судоводными заводами. Первый построенный фрегат носит название “Святой Николай” — был спущен на воду 25 августа 1790 года на Николаевском адмиралтействе: именно оно стало основной базой разработки и создания Черноморского флота.

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