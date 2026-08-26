Календарь праздников на сентябрь 2026: кого и когда поздравлять в начале осени

Сентябрь даёт нам немало поводов сказать тёплое “спасибо”: в течение месяца мы будем отмечать 21 профессиональный праздник и важные памятные даты. А вот государственных праздников (и выходных) в сентябрьском календаре нет.

Однако первый месяц осени — это прекрасная возможность поздравить тех, кто держит наш тыл и безопасность, — нотариусов, предпринимателей, военных разведчиков, танкистов, спасателей, работников образования и многих других мастеров своего дела.

Полный перечень сентябрьских дат и их истории — читай далее в нашем материале.

Профессиональные праздники в сентябре 2026

2 сентября — День нотариата

Праздник установлен в Украине в 2010 году в поддержку частной и государственной нотариальной деятельности. Интересно, что украинская нотариальная система является одной из первых в Восточной Европе, которая полностью оцифровала реестры и внедрила электронный нотариат для безопасности во время войны.

6 сентября — День предпринимателя

Отмечается ежегодно в первое воскресенье месяца с 1998 года. Уникальность украинского малого бизнеса в том, что для всего мира он стал феноменом стойкости: более 80% наших предпринимателей не прекратили работу даже во время полномасштабного вторжения и сбоев электроснабжения.

7 сентября — День военной разведки Украины

Дата выбрана в честь создания Управления военной стратегической разведки МОУ в 1992 году. Официальным девизом ГУР является латинское Sapiens dominabitur astris (Мудрый будет господствовать над звёздами), а сова на эмблеме целится мечом в территорию агрессора.

12 сентября — День войск радиоэлектронной борьбы

Этот праздник чествует специалистов невидимого фронта. Украинские специалисты по РЭБ разработали самую гибкую в мире систему РЭБ и локального подавления сигналов FPV-дронов и превратили РЭБ в главный элемент сохранения жизней на линии соприкосновения.

12 сентября — День физкультуры и спорта

Праздник здорового образа жизни, учреждённый в 1994 году. Мало кто знает, что Украина является одной из наций-победительниц в паралимпийском движении: украинская паралимпийская сборная стабильно входит в топ-5 сильнейших команд планеты по количеству медалей.

12 сентября — День украинского кино

Отмечаем с 1996 года. Именно украинское кино подарило миру концепцию поэтического кинематографа (Тени забытых предков Параджанова), а лента Земля Довженко входит в 12 лучших фильмов всех времён и народов по версии всемирной выставки в Брюсселе.

13 сентября — День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

Украина обладает самой мощной сетью подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе, это делает нашу страну гарантом энергетической безопасности всего Европейского Союза.

13 сентября — День памяти жертв принудительного выселения (1944–1951)

Дата чествования более 480 тысяч украинцев, депортированных с их этнических земель. Во времена СССР депортации были частью тоталитарной программы, которая включала насильственные обмены населением. Эти обмены имели целью уничтожить уникальные этнические регионы.

14 сентября — День танковых войск

Новая дата праздника, ранее он отмечался во второе воскресенье месяца. Её установили для чествования современных героев-танкистов. Интересно, что именно украинские экипажи впервые в мировой истории применили западные танки Leopard и Challenger в комбинированных штурмовых операциях XXI века.

17 сентября — День спасателя

Праздник работников ГСЧС, который приходится на день почитания иконы Неопалимая Купина. Украинские спасатели стали первыми в мире, кто разработал протоколы ликвидации последствий прилётов баллистических ракет и тушения сверхсложных пожаров на объектах критической инфраструктуры при повторных обстрелах.

17 сентября — День усыновления

День посвящён людям, которые открыли сердца для детей-сирот. С 2023 года дата была перенесена на 17 сентября в связи с реформой церковного календаря (день святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии).

19 сентября — День изобретателя и рационализатора

Праздник создателей новых технологий. Мало кто знает, что украинские изобретатели подарили миру керосиновую лампу (Игнатий Лукасевич), безыгольный инъектор, первый вертолёт (Игорь Сикорский) и трамвай на электрической тяге (Фёдор Пироцкий).

19 сентября — День фармацевтического работника

Отмечаем в третью субботу сентября. Уникальность отечественной фармакологии в том, что более 70% всех лекарств в отечественных аптеках — это препараты украинского производства, которые экспортируются более чем в 50 стран мира.

20 сентября — День украинской музыки

Можем гордиться: украинская народная песня Щедрик Николая Леонтовича стала самой известной рождественской мелодией на планете, а всего в украинском фольклоре насчитывают более 200 тысяч народных песен.

20 сентября — День работника леса

Отмечается в третье воскресенье месяца. Леса занимают почти 16% территории Украины, а карпатские буковые пралеса включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО как уникальный нетронутый экомассив Европы.

21 сентября — День мира

Международный праздник ООН, который в Украине имеет особое значение. Символом этого дня в нашей стране является Колокол Мира, отлитый из гильз и монет. Также в этот день принято делать бумажных белых голубей — как знак веры в победу и справедливый мир.

22 сентября — День партизанской славы

Праздник подпольщиков и движения сопротивления. Нынешнее украинское партизанское движение стало самым масштабным и эффективным сопротивлением в условиях оккупации в современной мировой истории.

27 сентября — День туризма

Международный и национальный праздник путешественников. Украина имеет уникальные природные локации — например, Олешковские пески, крупнейший песчаный массив в Европе, и Оптимистическую пещеру в Тернопольской области, которая является самой длинной гипсовой пещерой в мире — более 260 км исследованных ходов.

27 сентября — День машиностроителя

Праздник инженеров и промышленников. Украинские инженеры и строители создали крупнейший в мире грузовой самолёт АН-225 Мрия, а также разрабатывают уникальные газовые турбины для морских судов.

29 сентября — День памяти жертв Бабьего Яра

Годовщина одной из самых страшных трагедий Холокоста. Бабий Яр в Киеве стал символом Холокоста от пуль: только за два дня, 29–30 сентября 1941 года, нацисты расстреляли почти 34 000 евреев, а в целом урочище стало могилой для более чем 100 тысяч людей разных национальностей.

30 сентября — Всеукраинский день библиотек

Праздник знаний. Интересный факт: самым давним упоминанием о библиотеке в Украине является летопись 1037 года об основании Ярославом Мудрым первой библиотеки при Софийском соборе в Киеве. В то время была одной из крупнейших в Европе.

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