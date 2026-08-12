Мероприятия ко Дню Независимости Украины 2026 в Киеве: концерты, выставки и забеги

День Независимости Украины в 2026 году мы уже в пятый раз будем отмечать в условиях полномасштабной войны.

Из-за военного положения массовые собрания людей опасны, поэтому празднование в столице будут планировать с учетом текущей ситуации.

Обычно полную программу мероприятий в Киеве обнародуют ближе к 23–24 августа. Мы же собрали предварительный перечень мероприятий ко Дню Независимости Украины: концертов, выставок, спортивных и других событий, о которых известно уже сегодня.

Мероприятия в Киеве ко Дню Независимости Украины 2026

Забег в вышиванках

13-й Забег состоится 23 августа в Урбан-парке Национального экспоцентра Украины (ВДНХ).

Стартовый городок откроется с 07:00. В 08:15 начнутся детские старты, в 09:00 — основные забеги на 5, 10 и 21,1 км, в 09:10 — скандинавская ходьба. Награждение запланировано на 12:00, завершение мероприятия — в 13:00.

Особенность нынешнего забега — благотворительность: часть средств от регистраций и донатов пойдет на медицинское страхование детей, которые из-за войны потеряли одного или обоих родителей.

Выставка цветов Муркотлива Україна

Это одно из самых красочных мероприятий праздничного периода. После долгого перерыва на Певчем поле снова откроют любимую всеми цветочную экспозицию. В этом году она стартует 21 августа и будет работать до 20 сентября.

Организаторы обещают десятки тысяч цветов, тематические фотозоны и инсталляции Вартові життя, Квіткове укриття, Котик-козак и другие.

Украинская музыка в Андреевской церкви

23 августа в 18:00 в Андреевской церкви состоится концерт LIATOSHYNSKYI CAPELLA: ORCHESTRA Затишна українська музика.

В программе — произведения украинских композиторов, в частности Евгения Петриченко. Концерт специально посвящен Дню Независимости Украины.

Национальный молитвенный завтрак

23 августа 2026 года в Киеве пройдет Национальный молитвенный завтрак Украины. Это ежегодное межконфессиональное мероприятие, которое собирает политиков, общественных деятелей, религиозных и международных лидеров, военнослужащих, капелланов и представителей благотворительных организаций.

Он проходит при поддержке Президента Украины, традицию молитвенных завтраков ввели в США еще в 1953 году.

Без Обмежень — большой концерт 24 августа 2026

24 августа в 20:00 на НСК Олимпийский пройдет концерт группы Без Обмежень. Он станет финальным концертом стадионного тура Вільні люди 2026 года.

Основная программа мероприятий должна появиться в официальной программе Киева ближе к 23–24 августа. Обычно устраивают:

концерты в столичных парках;

патриотические художественные программы;

музейные и исторические выставки;

детские мероприятия;

благотворительные ярмарки;

театральные постановки;

мастер-классы по украинским ремеслам;

тематические экскурсии;

мероприятия ко Дню Государственного Флага 23 августа.

Читай также, как празднуют День независимости в странах мира: барбекю, бал пожарных и шоу воздушных змеев.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!