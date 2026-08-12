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Во Франции посетитель ресторана выкупил омара за €300, чтобы выпустить в море

Марина Слизовская 12 августа 2026, 15:00 2 мин.
Спасение омара во Франции
Фото Pexels

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