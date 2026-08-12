Во Франции посетитель ресторана выкупил омара за €300, чтобы выпустить в море

Во Франции зоозащитник Стефан Ламар купил в ресторане омара за €300, чтобы выпустить его в море.

Об этом сообщает французское СМИ BFMTV.

Спасение омара из ресторана: что известно

Спас омара из ресторана зоозащитник Стефан Ламар, который также является президентом и основателем одноименной ассоциации защиты прав животных.

Сообщается, что 9 августа Ламар купил омара за €300 в ресторане в Рокбрюн-Кап-Мартен в департаменте Приморские Альпы. Живого омара подали к столу в качестве дневного улова, и это шокировало зоозащитника.

— Это очень жестоко и символично, – сказал он, имея в виду ценник, создающий впечатление, что все еще живое животное является просто объектом.

В конце концов мужчина купил живого омара, чтобы изменить его судьбу. Он решил отвезти ракообразное обратно на побережье Средиземного моря и выпустить его там.

Отмечается, что Ламар является вегетарианцем, поэтому не стал есть омара. Он не в первый раз покупает живых ракообразных и выпускает их на свободу.

Ранее мы писали о том, что Украина нуждается в углублении ответственного отношения к животным в Украине. В частности, необходима четкая система, координированная поддержка и общее видение.

Для этого в Киеве впервые провели форум Зоосвідомі — площадку, которая объединила зоозащитников, бизнес, государство и творцов вокруг общей цели: сделать заботу о животных частью современной культуры, а не исключением из правил.

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