Зоосвідомі: как в Украине формируется новое отношение к четверолапым

Культура ответственного отношения к животным в Украине сейчас в основном держится на волонтерах и инициативе отдельных людей. Ни четкой системы, ни скоординированной поддержки, ни общего видения — особо не наблюдается.

Чтобы это изменить, в Киеве впервые провели форум Зоосвідомі — площадку, которая объединила зоозащитников, бизнес, государство и творцов вокруг общей цели: сделать заботу о животных частью современной культуры, а не исключением из правил.

Форум Зоосвідомі в деталях

В столице собрались люди, которые ежедневно занимаются спасением, опекой и защитой животных — в приютах, в громадах, в творческих проектах.

В фокусе были конкретные темы: развитие сервисов для адопции, юридическая защита животных, эвакуация в военное время, роль бизнеса в популяризации ответственности.

Говорили и о том, как культурные проекты могут обращать внимание на экоцид в Украине.

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Форум стал первым шагом к созданию платформы для координации усилий в сфере зоозащиты. Как говорят организаторы, главная цель — выстраивать системное сотрудничество между волонтерами, государственными структурами, бизнесом и культурным сообществом.

Война глазами животных

Одним из центральных событий форума стала премьера фильма Война глазами животных. Это киноальманах, в котором собраны реальные истории животных, пострадавших от войны в Украине. Лента создана при участии более 500 творцов из Украины и мира, в том числе голливудского актера Шона Пенна.

Фильм уже был показан на Tribeca Film Festival в Нью-Йорке, а на форуме Зоосвідомі состоялся его первый украинский показ.

В качестве саундтрека — композиция группы Imagine Dragons.

Вместе с прокатом стартовал проект команды Save Pets of Ukraine — Мы спасаем животных — животные спасают нас — благотворительный сбор для помощи животным в Украине.

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Новые инициативы

На форуме также анонсировали запуск первого всеукраинского исследования приютов для животных. Цель — собрать актуальные данные о ситуации в регионах и сделать поддержку более эффективной.

А еще появилась новая награда — Зоосвідомий простір. Ее будут получать бизнесы и учреждения, которые создают дружественную среду для животных.

— Зоозащита в Украине, ее представители и инициативы могут быть движущей силой общественных изменений для становления новой культуры сознательного и ответственного будущего, — подытоживает руководитель социальных проектов Save Pets of Ukraine и соорганизатор мероприятия Ирина Лозовая.

В частности, ответственные владельцы своевременно вакцинируют своих домашних любимцев и оформляют ветеринарный паспорт. Как это сделать, узнай в следующем материале vikna.tv.

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