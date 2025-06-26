Культура ответственного отношения к животным в Украине сейчас в основном держится на волонтерах и инициативе отдельных людей. Ни четкой системы, ни скоординированной поддержки, ни общего видения — особо не наблюдается. Чтобы это изменить, в Киеве впервые провели форум Зоосвідомі — площадку, которая объединила зоозащитников, бизнес, государство и творцов вокруг общей цели: сделать заботу о животных частью современной культуры, а не исключением из правил. Форум Зоосвідомі в деталях В столице собрались люди, которые ежедневно занимаются спасением, опекой и защитой животных — в приютах, в громадах, в творческих проектах.В фокусе были конкретные темы: развитие сервисов для адопции, юридическая защита животных, эвакуация в военное время, роль бизнеса в популяризации ответственности. Говорили и о том, как культурные проекты могут обращать внимание на экоцид в Украине. Читать по теме Усатый друг в пару кликов: Київ Цифровий запустил сервис адопции бездомных животных Как взять животное из приюта через приложение? Форум стал первым шагом к созданию платформы для координации усилий в сфере зоозащиты. Как говорят организаторы, главная цель — выстраивать системное сотрудничество между волонтерами, государственными структурами, бизнесом и культурным сообществом. Война глазами животных Одним из центральных событий форума стала премьера фильма Война глазами животных. Это киноальманах, в котором собраны реальные истории животных, пострадавших от войны в Украине. Лента создана при участии более 500 творцов из Украины и мира, в том числе голливудского актера Шона Пенна. Фильм уже был показан на Tribeca Film Festival в Нью-Йорке, а на форуме Зоосвідомі состоялся его первый украинский показ. В качестве саундтрека — композиция группы Imagine Dragons. Вместе с прокатом стартовал проект команды Save Pets of Ukraine — Мы спасаем животных — животные спасают нас — благотворительный сбор для помощи животным в Украине. Зоосвідомі: как в Украине формируется новое отношение к четверолапым / 7 Фотографий Новые инициативы На форуме также анонсировали запуск первого всеукраинского исследования приютов для животных. Цель — собрать актуальные данные о ситуации в регионах и сделать поддержку более эффективной. А еще появилась новая награда — Зоосвідомий простір. Ее будут получать бизнесы и учреждения, которые создают дружественную среду для животных. — Зоозащита в Украине, ее представители и инициативы могут быть движущей силой общественных изменений для становления новой культуры сознательного и ответственного будущего, — подытоживает руководитель социальных проектов Save Pets of Ukraine и соорганизатор мероприятия Ирина Лозовая. В частности, ответственные владельцы своевременно вакцинируют своих домашних любимцев и оформляют ветеринарный паспорт. Как это сделать, узнай в следующем материале vikna.tv. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Животные, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter