Как оформить ветеринарный паспорт животному: что нужно знать и почему могут отказать

Ответственные петперенты проводят своим домашним питомцам вакцинации и оформляют ветеринарный паспорт. Особенно этот документ пригодится, если ты хочешь путешествовать с пушистиком. В Госпогранслужбе рассказали, как оформить ветпаспорт и почему могут отказать в его выдаче.
Как оформить ветеринарный паспорт животному
В Госпогранслужбе рассказали, что оформить ветеринарно-санитарный паспорт своим любимцам можно в государственной больнице ветеринарной медицины. Тут полный перечень государственных больниц ветеринарной медицины.
Как получить ветпаспорт на животное
Для оформления ветеринарно-санитарного паспорта, нужно:
- провести осмотр животного у государственного ветеринара;
- убедиться, что животное идентифицировано — есть микрочип, который можно считать сканером, или клеймо, поставленное до 3 июля 2011 года включительно. Вся информация об идентификации должна быть внесена в ветеринарный паспорт;
- предоставить подтверждение о прививках от бешенства.
Эти требования указаны в части 3.4 Правил заполнения, хранения, списания ветеринарных документов и требований к их учету, утвержденного приказом Минагрополитики №288.
Документ, подтверждающий прививку от бешенства, должен содержать:
- дату вакцинации;
- название вакцины, ее серию и номер;
- ФИО врача, который проводил прививку;
- подпись врача;
- печать предприятия, то есть ветеринарного учреждения, где работает врач.
Ветеринарно-санитарный паспорт действует на протяжении всей жизни животного. Образец ветеринарно-санитарного паспорта установлен в соответствии с приказом Минагрополитики №288. Он должен оформляться на двух языках — украинском и английском — и содержать на обложке ISO код Украины и номер паспорта.
Могут ли отказать в выдаче ветеринарного паспорта
В выдаче ветеринарного паспорта могут отказать в следующих случаях:
- врач не смог осмотреть животное;
- у животного нет идентификатора (микрочипа или клейма, нанесенного не позднее 3 июля 2011);
- у животного нет прививки от бешенства и подтверждающего его документа и владелец отказывается вакцинировать животное.
В Украине хотят ввести цифровые паспорта для пушистиков. Ранее мы рассказывали, что правительство приняло постановление о запуске Единого государственного реестра домашних животных.
