Как оформить ветеринарный паспорт животному: что нужно знать и почему могут отказать

Ответственные петперенты проводят своим домашним питомцам вакцинации и оформляют ветеринарный паспорт. Особенно этот документ пригодится, если ты хочешь путешествовать с пушистиком. В Госпогранслужбе рассказали, как оформить ветпаспорт и почему могут отказать в его выдаче.

Как оформить ветеринарный паспорт животному

В Госпогранслужбе рассказали, что оформить ветеринарно-санитарный паспорт своим любимцам можно в государственной больнице ветеринарной медицины. Тут полный перечень государственных больниц ветеринарной медицины.

Как получить ветпаспорт на животное

Для оформления ветеринарно-санитарного паспорта, нужно:

провести осмотр животного у государственного ветеринара;

убедиться, что животное идентифицировано — есть микрочип, который можно считать сканером, или клеймо, поставленное до 3 июля 2011 года включительно. Вся информация об идентификации должна быть внесена в ветеринарный паспорт;

предоставить подтверждение о прививках от бешенства.

Эти требования указаны в части 3.4 Правил заполнения, хранения, списания ветеринарных документов и требований к их учету, утвержденного приказом Минагрополитики №288.

Документ, подтверждающий прививку от бешенства, должен содержать:

дату вакцинации;

название вакцины, ее серию и номер;

ФИО врача, который проводил прививку;

подпись врача;

печать предприятия, то есть ветеринарного учреждения, где работает врач.

Ветеринарно-санитарный паспорт действует на протяжении всей жизни животного. Образец ветеринарно-санитарного паспорта установлен в соответствии с приказом Минагрополитики №288. Он должен оформляться на двух языках — украинском и английском — и содержать на обложке ISO код Украины и номер паспорта.

Могут ли отказать в выдаче ветеринарного паспорта

В выдаче ветеринарного паспорта могут отказать в следующих случаях:

врач не смог осмотреть животное;

у животного нет идентификатора (микрочипа или клейма, нанесенного не позднее 3 июля 2011);

у животного нет прививки от бешенства и подтверждающего его документа и владелец отказывается вакцинировать животное.

В Украине хотят ввести цифровые паспорта для пушистиков.

