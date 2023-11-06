Единый реестр домашних животных: что известно о новом проекте и зачем он

Ответственные хозяева заботятся о своих животных, поэтому вакцинируют их, приводят на регулярный осмотр к ветеринару и имеют соответствующие паспорта животных. В этих документах указываются прививки животного, операции, например стерилизация.

Но гораздо удобнее было бы, если бы эти паспорта были цифровыми, Украина постепенно к этому приближается. Правительство приняло постановление о запуске Единого государственного реестра домашних животных, пока он будет распространяться только на кошек и собак, но впоследствии хотят масштабировать услугу и на других животных, рассказали в Правительственном портале.

Единый реестр домашних животных: что известно

В Едином реестре домашних животных будет содержаться информация о количестве животных в Украине, наличии вакцинации, данные ветеринарного паспорта и информация о владельце или держателе. Это поможет уменьшить количество бездомных животных, а также приблизить украинское законодательство к международным стандартам.

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Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Денис Башлык акцентировал, что этот вопрос был актуален и до полномасштабной войны, но события в Украине сделали его насущным.

Регистрация животных будет бесплатной и добровольной.

Реестр также предусматривает информацию о потерянных и найденных животных. Если человек потерял любимца, то сможет об этом сообщить. А когда животное найдут, владелец получит уведомление и сможет вернуть животное домой.

Заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Ольга Шевченко отметила, что идентификация домашних кошек и собак — это требование законодательства Европейского Союза. Но ни у одной из стран ЕС нет национального Реестра животных, поэтому Украина станет флагманом в этом вопросе.

После наполнения Реестра и полноценного запуска, данные, которые будут там содержаться, станут основой для запуска цифрового ветеринарного паспорта в Дії.

Сейчас продолжается разработка Реестра. Когда завершится работа над технической частью и тестирование ветеринарами, объявят о полноценном запуске проекта.

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