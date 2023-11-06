Єдиний реєстр домашніх тварин: що відомо про новий проект та для чого він

Відповідальні господарі піклуються про своїх хвостатих улюбленців, тому вакцинують їх, приводять на регулярний огляд до ветеринара та мають відповідні паспорти тварин. У цих документах зазначаються щеплення тварини, операції, наприклад стерилізація.
Але набагато зручніше було б, якби ці паспорти були цифровими, і Україна поступово до цього наближається. Уряд ухвалив постанову про запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин. Поки що він поширюватиметься лише на котів та собак, але згодом хочуть масштабувати послугу й на інших тварин, розповіли в Урядовому порталі.
У Єдиному реєстрі домашніх тварин міститиметься інформація про кількість тварин в Україні, наявність вакцинації, дані ветеринарного паспорта та інформація про власника чи утримувача. Це допоможе зменшити кількість безпритульних тварин, а також наблизити українське законодавство до міжнародних стандартів.
Заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик акцентував, що це питання було актуальним і до повномасштабної війни, але події в Україні зробили його нагальним.
Реєстрація тварин буде безоплатною та добровільною.
Реєстрація тварин буде безоплатною та добровільною.
Реєстр також передбачає інформування про загублених та знайдених тварин. Так, якщо людина загубила улюбленця, вона зможе про це повідомити. А коли тварину знайдуть, власник отримає сповіщення й зможе повернути тварину додому.
Заступниця голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ольга Шевченко зазначила, що ідентифікація домашніх котів та собак — це вимога законодавства Європейського Союзу. Але жодна з країн ЄС не має національного Реєстру тварин, тому Україна стане флагманом у цьому питанні.
Після наповнення Реєстру та повноцінного запуску, дані, які в ньому міститимуться, стануть основою для запуску цифрового ветеринарного паспорта в Дії.
Після наповнення Реєстру та повноцінного запуску, дані, які в ньому міститимуться, стануть основою для запуску цифрового ветеринарного паспорта в Дії.
Зараз ще триває розробка Реєстру. Коли завершиться робота над технічною частиною й тестування ветеринарами, оголосять про повноцінний запуск проекту.
Щоб завести домашнього улюбленця, треба подбати про багато нюансів. Раніше ми розповідали, що потрібно знати перед тим, як завести домашнього улюбленця.
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