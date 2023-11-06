Єдиний реєстр домашніх тварин: що відомо про новий проект та для чого він

Відповідальні господарі піклуються про своїх хвостатих улюбленців, тому вакцинують їх, приводять на регулярний огляд до ветеринара та мають відповідні паспорти тварин. У цих документах зазначаються щеплення тварини, операції, наприклад стерилізація.

Але набагато зручніше було б, якби ці паспорти були цифровими, і Україна поступово до цього наближається. Уряд ухвалив постанову про запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин. Поки що він поширюватиметься лише на котів та собак, але згодом хочуть масштабувати послугу й на інших тварин, розповіли в Урядовому порталі.

Єдиний реєстр домашніх тварин: що відомо

У Єдиному реєстрі домашніх тварин міститиметься інформація про кількість тварин в Україні, наявність вакцинації, дані ветеринарного паспорта та інформація про власника чи утримувача. Це допоможе зменшити кількість безпритульних тварин, а також наблизити українське законодавство до міжнародних стандартів.

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Заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик акцентував, що це питання було актуальним і до повномасштабної війни, але події в Україні зробили його нагальним.

Реєстрація тварин буде безоплатною та добровільною.

Реєстр також передбачає інформування про загублених та знайдених тварин. Так, якщо людина загубила улюбленця, вона зможе про це повідомити. А коли тварину знайдуть, власник отримає сповіщення й зможе повернути тварину додому.

Заступниця голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ольга Шевченко зазначила, що ідентифікація домашніх котів та собак — це вимога законодавства Європейського Союзу. Але жодна з країн ЄС не має національного Реєстру тварин, тому Україна стане флагманом у цьому питанні.

Після наповнення Реєстру та повноцінного запуску, дані, які в ньому міститимуться, стануть основою для запуску цифрового ветеринарного паспорта в Дії.

Зараз ще триває розробка Реєстру. Коли завершиться робота над технічною частиною й тестування ветеринарами, оголосять про повноцінний запуск проекту.

Щоб завести домашнього улюбленця, треба подбати про багато нюансів. Раніше ми розповідали, що потрібно знати перед тим, як завести домашнього улюбленця.

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