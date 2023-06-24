Хочу хвостатика! Про що слід подумати, перш ніж заводити домашнього улюбленця — розбір

Домашні улюбленці — наша радість, втіха й вірні друзі. А ми для них не лише господарі, а й усе їхнє життя. Кіт чи пес може бути з нами, коли страшно, весело чи сумно. Вони навчають нас відповідальності та дарують додаткові сенси у житті.
Багато хто заводить тварин, але впоратися з ними не може. Це стається через відсутність підготовки, часу, постійні переїзди чи подорожі та ще багато факторів, які вказують на те, що тварина — не іграшка, а живе створіння, яке потребує уваги та любові.
Повномасштабна війна вплинула і на тварин також. Багато з них загинули через бойові дії, хтось втратив господарів, пережив вогонь і повінь, обстріли. Все більше людей після підриву Каховської ГЕС хочуть узяти тварин з притулків.
Але дуже важливо бути до цього морально та фізично готовим(-ою). Тому в цьому матеріалі розбираємо, для чого люди заводять тварин, чому декому це не вдається, а ще — як перевірити, чи готовий(-а) ти до пухнастика вдома.
Домашніх улюбленців люди заводять для емоційної підтримки та дружньої компанії. Значно приємніше повертатися додому, де на тебе чекає пухнастий кіт, галаслива канарка чи вірний пес.
Також тварини впливають на психологічний стан людини чи родини. Вони зміцнюють її, додають багато спільного. Улюбленці допомагають боротися з депресією, стресом, самотністю. Це чудовий спосіб подарувати пухнастику щасливе життя та навчитися відповідальності.
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Любов до тварин — прояв гуманності, чистоти, турботи про менших, поваги та моральних цінностей. Тварини навчають нас багато чому, як і ми їх. Тому кожне маленьке чи велике життя — важливе і варте гідних умов та трепетного ставлення.
У 2019 році компанія Kantar TNS зробила дослідження, яких тварин українці люблять і заводять найбільше. Опитали 7 тис. респондентів віком 12-70 років по всій території України. Виявилося, що 48% респондентів мають котів, а 44% — собак.
Люди інколи стикаються з тим, що не враховують усіх потреб тварин та скільки морального й фізичного ресурсу вони потребують. Також на це впливають стиль життя, моральна підготовка, небажання брати відповідальність тощо.
Щоб завести тварину, слід уважно все продумати, щоб не зробити чиєсь маленьке життя складним або навіть не віддати його в притулок. Ми поділимося основними пунктами, які слід вивчити та обдумати, якщо ти хочеш завести домашнього улюбленця.
Якщо ти вагаєшся, чи зможеш впоратися з твариною, спробуй доглядати за нею в друзів або погодься, якщо вони запропонують тобі перетримку на кілька днів.
Якщо ти вагаєшся, чи зможеш впоратися з твариною, спробуй доглядати за нею в друзів або погодься, якщо вони запропонують тобі перетримку на кілька днів.
Зважати на саме бажання завести тварину не слід. Дуже важливий її вид, адже кожна тварина потребує певних умов та різних витрат. Деяким з них потрібно вкрай мало, інші ж мають ширші потреби та способи догляду.
Грає роль і психологічний аспект. Ти можеш бути неготовим(-ою) до такої відповідальності чи мати негативний досвід у минулому або страх перед твариною. Найбільш свідомим етапом підготовки буде консультація психолога та кінолога.
Це може звучати дивно, але він (вона) може порадити, на що слід звернути увагу та чи є бентежні прояви у твоїй поведінці, які можуть вказати на неготовність до нового життя в домі.
Завести кота, собаку, папугу чи черепаху — доволі просто з першого погляду. Потрібно ж лише купити тварину і корм? Насправді, все не так легко. Спершу слід ретельно обдумати такі питання:
Зваживши ці питання, ти дізнаєшся, чи готовий(-а) ти до відповідальності за маленьке життя. Це має бути тверде рішення без вагань. Крім бажання, потрібно забезпечити тварину всім необхідним, щоб вона та ти почувалися разом комфортно та злагоджено.
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