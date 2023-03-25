Адаптація тварини після притулку: що допоможе чотирилапому прийняти новий дім

Ще до війни в Україні було чимало безпритульних тварин, а з початком повномасштабної їхня кількість значно зросла.

Зараз у притулках можна знайти чимало домашніх улюбленців. Хтось із них породистий, а хтось ні, та спільне одне — усім треба дрібка людської любові та тепла.

Якщо ти хочеш подарувати дім тваринці з притулку або із зони бойових дій, але переймаєшся, що вона важко переноситиме нове середовище, то цей матеріал для тебе.

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Організація UAnimals спільно з EdEra розповіли, де ти можеш знайти домашнього улюбленця, як допомогти новому члену родини звикнути до дому та адаптуватися після травматичних подій.

Це у твоїх силах: як допомогти тварині адаптуватися

Тварини, хоч і не люди, але теж заслуговують на гостинну зустріч. Погодься, набагато приємнішим видається місце, де на тебе чекають. Тож перед тим, як привести маленького друга додому, підготуйся:

придбай улюбленцю корм, який відповідає породі, віку та особливостям здоров’я;

облаштуй затишне місце для тваринки, наприклад, поклади іграшки та плед, щоб тварина почувалася спокійно та у безпеці;

завчасно організуй похід до ветеринара, щоб оцінити стан здоров’я та вчасно виявити можливі захворювання. Також лікар надасть поради щодо догляду.

Під час адаптації улюбленця потрібно бути терплячим(-ою) — він має познайомитися з усіма членами родини та територією у власному темпі. Ось кілька порад, які допоможуть улюбленцю відчути себе у безпеці й зробити це швидше:

Якщо у родині є діти, перший час контакт з твариною має відбуватися винятково під наглядом дорослих.

Тварину варто заохочувати смаколиками за правильну поведінку: туалет у відповідному місці, виконання команд тощо.

Якщо новим улюбленцем став собака, поступово соціалізувати тварину з іншими.

Проводь з улюбленцем якомога більше часу — грайся, гуляй, будь лагідним(-ою).

Не ігноруй агресивну або дивну поведінку. Тварина, яка пережила травматичний досвід, потребує допомоги та більше часу, щоб звикнути.

Інколи наслідки такої події можуть не минути самі собою, тож за потреби звернися до зоопсихолога.

ПТСР у тварини: що робити, якщо улюбленець боїться гучних звуків

Як і люди, після травматичних подій тварини можуть боятися гучних звуків. Та це не означає, що з цим нічого не можна вдіяти.

Так, для адаптації знадобиться певний час, та за правильного догляду й взаємодії тваринці можна допомогти.

Передусім будь поруч та підбадьорюй тварину, говори до неї спокійним голосом, гладь. Якщо це собака, її можна легенько поплескувати долонею по боках та спині, тим самим приказуючи, що все добре. Спробуй відволікти собаку від стресу — запропонуй смаколик, іграшку або виконати команду. Намагайся гуляти з нею у спокійний час та уникай прогулянок на вулиці під час повітряної тривоги. Перевір надійність амуніції та наявність адресника, адже через страх собаки часто тікають. Не свари тварину, коли вона боїться: це не допоможе заспокоїтися, але зруйнує її довіру до тебе. Якщо тварина у шоковому стані, варто застосовувати заспокійливі засоби, але перед цим обов’язково проконсультуйся з лікарем.

Де знайти тваринку, якій потрібен дім

Звісно, можна замовити собі породистого цуцика з-за кордону, а можна врятувати життя, яке чекає на свою людину у клітці притулку.

В UAnimals поділилися переліком притулків, де живе чимало тварин, чекаючи, доки за ними прийде нова родина.

Сіріус;

Гостомельський притулок для тварин;

КП Центр поводження з тваринами;

Дай лапу;

Бест Френдс;

Happy Paw;

Притулок для тварин Gaia;

У добрі руки.

Звісно, брати тваринку, яка постраждала, важче. Однак саме ти можеш допомогти їй пройти через усі випробування, стати її надійним другом та цілим світом.

Як працюють притулки в Україні під час війни та чого найбільше бракує тваринам зараз, розповіли у Happy Paw, подробиці у матеріалі.

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