Адаптація тварини після притулку: що допоможе чотирилапому прийняти новий дім

Ще до війни в Україні було чимало безпритульних тварин, а з початком повномасштабної їхня кількість значно зросла.
Зараз у притулках можна знайти чимало домашніх улюбленців. Хтось із них породистий, а хтось ні, та спільне одне — усім треба дрібка людської любові та тепла.
Якщо ти хочеш подарувати дім тваринці з притулку або із зони бойових дій, але переймаєшся, що вона важко переноситиме нове середовище, то цей матеріал для тебе.
Організація UAnimals спільно з EdEra розповіли, де ти можеш знайти домашнього улюбленця, як допомогти новому члену родини звикнути до дому та адаптуватися після травматичних подій.
Тварини, хоч і не люди, але теж заслуговують на гостинну зустріч. Погодься, набагато приємнішим видається місце, де на тебе чекають. Тож перед тим, як привести маленького друга додому, підготуйся:
Під час адаптації улюбленця потрібно бути терплячим(-ою) — він має познайомитися з усіма членами родини та територією у власному темпі. Ось кілька порад, які допоможуть улюбленцю відчути себе у безпеці й зробити це швидше:
Інколи наслідки такої події можуть не минути самі собою, тож за потреби звернися до зоопсихолога.
Як і люди, після травматичних подій тварини можуть боятися гучних звуків. Та це не означає, що з цим нічого не можна вдіяти.
Так, для адаптації знадобиться певний час, та за правильного догляду й взаємодії тваринці можна допомогти.
Звісно, можна замовити собі породистого цуцика з-за кордону, а можна врятувати життя, яке чекає на свою людину у клітці притулку.
В UAnimals поділилися переліком притулків, де живе чимало тварин, чекаючи, доки за ними прийде нова родина.
Звісно, брати тваринку, яка постраждала, важче. Однак саме ти можеш допомогти їй пройти через усі випробування, стати її надійним другом та цілим світом.
Як працюють притулки в Україні під час війни та чого найбільше бракує тваринам зараз, розповіли у Happy Paw, подробиці у матеріалі.
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