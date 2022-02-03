Бракує елементарних “почесонів”. Чому в Україні зростає кількість безпритульних тварин та як працюють притулки

Люди завжди хочуть знайти собі друга. І нерідко вони вирішують взяти додому тваринку, здебільшого котика чи песика.

Та не завжди така дружба закінчується щасливо. Деякі господарі через кілька місяців викидають тварин на вулицю. І в кращому випадку ті згодом опиняються в притулку.

Але часто люди мають хибне уявлення про роботу притулків та благодійних організацій, які допомагають тваринам.

Happy Paw (Щаслива лапа) — благодійний фонд, який опікується долею безпритульних котиків та песиків.

PR-менеджерка фонду Анастасія Аболєшева розповіла нам детальніше про роботу притулків для тварин.

Як тварини потрапляють до притулку

Найчастіше до притулку потрапляють тварини, які опинились на вулиці, потрапили в біду, мають травми або яких врятували волонтери.

Коли травмована тварина одужує, їй нікуди повертатися, тож вона чекає на свого господаря у притулку.

— Притулки й зооволонтери в Україні регулярно стикаються з людьми, які мають хибні уявлення про роботу притулків, а саме тому підкидають (навіть у мішках через огорожі) тварин, таким чином знімаючи з себе будь-яку відповідальність за їхнє життя.

Також Happy Paw поділилися з нами внутрішньою статистикою фонду.

Згідно з нею, за 2021 рік фонд отримав близько 700 прохань-запитів від людей про те, щоб віддати тварину у притулок, і лише 270 — з бажаннями адопції, тобто прилаштування тварини.

Тож можемо зрозуміти, що кількість “небажаних” тварин, на жаль, завжди перевищує тих, які знаходять дім.

— Кількість тварин у притулках, з якими співпрацює фонд, дуже різна: від міні-притулків домашнього типу до тих, які мають велику територію.

У міні-притулках може проживати від 20 до 50 тварин. У тих, які мають велику територію, може проживати понад 1000 тварин (притулки Сіріус, SOS, Бест Френдс).

— Загалом, скільки дозволяють фінансові можливості, вільні площі та здоровий глузд засновників притулків.

Головна проблема безпритульних тварин в Україні

У Happy Paw кажуть, що головна проблема — відсутність культури відповідального і гуманного ставлення до тварин серед українців.

Звідси й переповненість притулків, завантаженість працівників, вигорання і зневіра волонтерів та жорстокість до тварин.

Побутові проблеми й, головне, забезпечення базових потреб (пролікувати та прогодувати тварин) — це те основне, чим цілодобово зайняті притулки.

Тому у них майже не залишається часу на вигули й соціалізацію тварин, роботу з відвідувачами та волонтерами чи якісь просвітні заходи.



— Фонд взяв на себе цю довгострокову функцію — у рамках проекту Біоетика ми організовуємо уроки й заняття про відповідальне, гуманне ставлення до тварин, проводимо заходи у музеях, на фестивалях, залучаємо дітей до тематичних конкурсів та допомоги тваринам у притулках.

(Happy Paw у Музеї науки)

Процедури для тварин у притулку

Ті притулки, з якими співпрацює фонд, проводять обов’язковий огляд та санітарну обробку від паразитів для того, щоб у закритому просторі одна тварина не поширила хворобу на всіх інших.

Також притулки завжди намагаються стерилізувати тварин, адже це основний гуманний метод регулювання популяції безпритульних котів і собак.

У фонді кажуть, що в нашій країні немає документа, який би чітко окреслював санітарні норми для тварин.

Притулки переповнені, й часто виділити досить багато місця для кожної тварини просто немає змоги.

Але, попри це, господарі притулків намагаються дати тепло кожній тварині, передусім харчування та медичну допомогу.

Також міські комунальні підприємства звітують перед містом, як утримуються тварини в місцевих притулках або центрах реабілітації.

(ілюстративне фото)

Приватні притулки — це громадські організації, які також можуть перевірити державні органи.

А от перетримки, міні-притулки чи зареєстровані організації, на жаль, перевірити неможливо, тому що розміщені вони на приватних територіях.

Тварини у притулках різні: і дружні, й агресивні, і налякані, й ласкаві. Все залежить від того, в яких умовах вони проживали до притулку, як господарі ставилися до них.

Є тварини, які потребують особливих умов у нових сім‘ях, і про це обов‘язково попереджають потенційних нових господарів.

Через те, що у притулку тварини мало соціалізовані, вони не завжди вміють ходити на повідку, потребують досить багато часу, щоб звикнути до нової території та нових господарів.

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Що потрібно для утримання тварин

На утримання тварин треба чимало коштів, адже чотирилапі потребують не лише їжі, але й медикаментів і теплого світлого приміщення.

В середньому один кіт з’їдає за місяць 2 кг корму, а середня собака — 12 кг. Тож кошти притулок рахує залежно від вартості корму і кількості тварин.

Річні потреби притулків вимірюються десятками тонн та мільйонами гривень.

— Наприклад, собаки притулку Бест Френдс за тиждень з’їдають понад 2,5 т корму.

Взимку тваринам також треба жити в теплі. Опалюються притулки залежно від розміщення тварин та фінансових можливостей їх господарів.

Якщо тварини перебувають у будинках або квартирах, то газом або дровами.

Якщо ж на вулиці, то господарі намагаються будувати утеплені вольєри й будки, взимку використовують сіно для утеплення.

Де притулки беруть кошти на утримання тварин

— Притулки в Україні існують виключно коштом пожертв благочинців — від звичайних донейтів (пожертвувань — ред.) по десять гривень і до масштабних кампаній допомоги від бізнесу чи донорських організацій.

Комунальні заклади лікують, стерилізують та прилаштовують безпритульних тварин коштом бюджету.

Ми у благодійному фонді Happy Paw у цьому плані, без перебільшення, унікальні, бо вже десять років допомагаємо не точково, а масштабно і різнопланово тваринам у 60 притулках по всій Україні.

Фонд працює завдяки фандрейзингу серед благочинців, допомозі наших опікунів та співпраці з багатьма компаніями й бізнесами.

Закуповує та передає харчування для тварин (корм, фарш, консерви), медичні, гігієнічні товари, амуніцію, господарчі та будівельні товари (дрова для опалення, матеріали для вольєрів тощо) у притулки.

(поїздка до притулку Бест Френдс)

Також фонд бере під фінансове кураторство тяжкохворих тварин, наприклад, за 2021 рік пролікували 42 хвостатих.

— За 2021 рік фонд допоміг притулкам 142 тоннами корму та понад 21 тисячею медикаментів. Уся допомога передається офіційно за документами, про що ми звітуємо на нашому сайті та у соцмережах.

Як можна взяти тварину з притулку

Буває так, що тварина дуже довго не може знайти господаря і, без перебільшення, проводить усе своє життя в притулку.

Дорослі тварини мають уже сформований характер, вподобання і звички, тому насправді з ними навіть легше вжитися, аніж з бешкетливим та активним молодняком.

Минулого року фонд запустив проект Шукай свого саме для тварин, які потребують прилаштування, і у такий спосіб популяризує адопцію безпритульних тварин у сім‘ї.

— В середньому притулки прилаштовують по 10-30 тварин у місяць. Ви маєте бути готовими пройти “співбесіду” у притулку та підготувати усі належні умови для тварини.

У фонді розповідають, що часто притулки відмовляють людям, якщо ті хочуть взяти тварину в офіс чи зйомну квартиру або для охорони будівлі.

Волонтери вже неодноразово стикалися з випадками, коли тварин повертають назад у притулки, часто навіть без пояснення причин.

До вибору господарів притулки ставляться відповідально, адже легше одразу дізнатися всі деталі, ніж потім лікувати тварину від хвороб, неправильного харчування чи агресії.

Щаслива історія Аріши та Іванки

Аріша та Іванка все своє життя, а це понад 13 років на двох, провели у притулку Велике серце, що розташований поблизу Борисполя.

На сайті фонду Happy Paw в обох собак були профілі для прилаштування, та, на жаль, їм так і не вдалося знайти господарів в Україні.

Великогабаритні безпородні собачки зі сформованими звичками у віці мають найменше шансів на адопцію у сім’ї.

Але навесні цього року волонтерській організації вдалось транспортувати тварин до США. Там Іванка та Аріша спочатку соціалізувались, вчились гуляти на повідку та довіряти людям, допоки їм шукали нових господарів.





Вже за місяць тварини знайшли дім! У Іванки тепер нове ім’я: її звати Іда, і вона живе у Вакавілі, Каліфорнія.

А Аріша живе з сім’єю у власному будинку з подвір’ями у Санівейлі, Каліфорнія.

Пропонуємо тобі також ознайомитися з неймовірною історією Куколки. Вона мала численні травми, але завдяки допомозі небайдужих зараз щаслива у новій родині.

Як ти можеш допомогти

Якщо ти не маєш змоги взяти до себе тварину, ти можеш стати її опікуном.

Для цього потрібно обрати чотирилапого, який тобі сподобався, і щомісяця сплачувати певну суму на його утримання.

На цю суму можуть купити корм, необхідні ліки тощо, і ти отримуватимеш фотозвіти.

— Загалом найлегший спосіб допомогти тваринам у притулках — фінансовий.

Просто пожертвувати кошти у притулок, який ви знаєте або який перевірили волонтери, або на сайті фонду можна вибрати конкретну ціль чи акцію збору.

Ти гарантовано почуватимешся щасливішим, адже зробив/-ла добру справу.

Також ти завжди можеш приїхати безпосередньо в притулок і допомогти.

— На нашому сайті у розділі Утримувачі можна вибрати, який саме притулок географічно ближчий для тебе, зателефонувати та домовитись про приїзд.

Зараз взимку у притулках багато фізичної роботи: розчищати сніг, розкидати сіно та дрова, допомагати годувати тварин.

А ще притулки з собаками дуже потребують соціалізації для тварин: вигулів, “почесонів” та просто банально людського спілкування.

Через нестачу спілкування та соціалізації утворюється замкнене коло — тварини не адаптовані до людей, відповідно, їх не забирають з притулків.

Тварини допомагають нам у різних сферах нашого життя. Оберігають кордони, слідкують за правопорядком у поліції та навіть можуть замінити очі незрячим.

Раніше ми розповідали про історію Сергія Гаврилюка та його собаку Плюшу. Це собака-поводир, і вона повернула чоловіка до повноцінного життя.