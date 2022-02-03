Бракує елементарних “почесонів”. Чому в Україні зростає кількість безпритульних тварин та як працюють притулки

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Лютого 2022, 16:00
Як працюють притулки для тварин в Україні
Фото: Unsplash, Pexels, Happy Paw

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