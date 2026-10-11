Стиль життя Шоу-біз

Зважені та щасливі 11 сезон: як пройшов 2 випуск і хто покинув проєкт

Марина Слизовська, редакторка сайту 11 Жовтня 2026, 23:58 2 хв.
Фото до: Хто покинув Зважені та щасливі 11 у 2 випуску 11.10.2026

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