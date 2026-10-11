На телеканалі СТБ вийшов другий випуск нового сезону реаліті-шоу про схуднення Зважені та щасливі. Команди синіх та жовтих взяли участь у першому командному конкурсі, а учасники в сірих футболках боролися за своє місце в основному складі.

Читай, що відомо про другий епізод Зважених та щасливих 11 сезон, і хто покинув шоу, у нашому матеріалі.

Зважені та щасливі 11 сезон: як пройшов другий випуск

Тиждень відкрив командний конкурс, де в першому етапі кандидати на капітанів підіймалися на конструкції, звідки координували свої команди. Тим часом інші повинні були пересувати 80 кг двометрові металеві конструкції. На кожній — розміщена одна літера.

Необхідно було правильно розставити конструкції з літерами та скласти засекречені слова. За кожне правильно складене слово давали 1 бал. Перемагала команда із найбільшою кількістю балів.

На виконання завдання команди учасників мали дві години. За кількістю складених слів перемогли жовті.

Зважені та щасливі 11 сезон: як пройшов 2 випуск і хто покинув проєкт / 3 Фотографії

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Хто покинув Зважені та щасливі 11 сезон у другому випуску

За підсумками зважування жовта команда скинула 18 кг. Разом із отриманим у змаганні бонусом -3 кг результат склав -21 кг.

Синя команда скинула 28 кг, з урахуванням бонусу -1 кг вийшло -29 кг. У відсотках — це 2,24% у жовтих проти 2,27% у синіх. У зважуванні перемогли сині.

Олена та Софія із жовтої команди показали найнижчі відсотки схуднення. За результатами голосування проєкт покинула Олена Витюк.

Тим часом учасники в сірих футболках, Катерина, Роман та Аліна, отримали шанс на місце в основному складі.

Були підсумовані результати учасників за два тижні на проєкті й переведені у відсоткове співвідношення. Найкращий результат у Катерини — вона приєдналася до жовтих. Аліна та Роман покинули проєкт.

Отже, у другому випуску проєкт покинули Роман Панченко, Аліна Іванова та Олена Витюк.

Раніше ми повідомляли, як пройшов перший випуск Зважених та щасливих.

Фото: телеканал СТБ

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