Зважені та щасливі 2026: хто покинув проєкт у 7 випуску після екстремального конкурсу

Телеканал СТБ показав 7 випуск Зважені та щасливі 2026. Це вже екватор проєкту про схуднення, однак найцікавіші випробування ще попереду. У новому випуску на чоловіків та жінок, які прагнуть отримати фігуру своєї мрії, чекало дуже екстремальне випробування.

Чим запам’ятався новий епізод та хто покинув Зважені та щасливі 15 листопада 2026 — розповідаємо у нашому матеріалі.

Як пройшов 7 випуск Зважені та щасливі 2026

У 7 випуску учасники отримали непросте випробування. Їм необхідно було пішки піднятися на столичний хмарочос — аж на 32-й поверх.

Після цього випробування не завершувалося, оскільки далі учасники мали пройти по тросу, який натягнули між будівлями на 125-метровій висоті.

Для багатьох такі завдання були надмірно складними та нервовими. Як зауважила Євгенія, у неї виникло відчуття прірви під ногами. Кирило зізнався, що йому важко підкорювати сходи.

Тим часом Наталя розплакалася через впевненість, що вона не впорається із таким випробуванням. А Валентина сказала, що в неї “зупинилось серце” від цього конкурсу.

Одним учасникам було важко подолати підйом, а іншим наважитись зробити перший крок над справжньою прірвою.

За умовами випробування кожен і кожна мали перенести прапорець своєї команди на дах іншого будинку. У випадку відмови від переходу, завдання має виконувати інший учасник. Для цього треба буде спуститися, потім знову піднятися на 32-й поверх і вдруге вийти на трос.

Той, хто відмовлявся від переходу, отримував особистий антибонус під час фінального зважування.

Для перемоги одна з команд повинна була першою доставити усі прапорці, що дозволить їм зрештою отримати -2 кг на командному зважуванні. Перемогу здобули жовті.

Хто покинув Зважені та щасливі 2026 у 7 випуску від 15.11.2026

За результатами цього тижня сині втратили 18 кг, а жовті – 14 кг. Оскільки жовті перемогли у випробуванні, то отримали додаткові -2 кг (-16 кг).

У відсотках сині показали результат у 2,72%, а жовті — 2,66%. Тому на зважуванні перемогла синя команда. Учасники жовтої команди мусили вирішити, хто саме покине проєкт.

Цей тиждень на проєкті став останнім для учасниці Євгенії. Отже, у 7 випуску Зважені та щасливі 2026 покинула 29-річна інженер-теплоенергетик Євгенія Скрипка, яка прийшла на проєкт із вагою 131 кг.

Дивись новий випуск Зважених та щасливих 2026 наступної неділі, 22 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ.

Раніше ми детально розповідали, що відомо про учасників Зважені та щасливі 11.

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