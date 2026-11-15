Стиль життя Шоу-біз

Зважені та щасливі 2026: хто покинув проєкт у 7 випуску після екстремального конкурсу

Марина Слизовська, редакторка сайту 15 Листопада 2026, 23:55 3 хв.
Хто покинув Зважені та щасливі 2026 у 7 випуску
Фото СТБ

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