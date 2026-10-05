Зважені та щасливі 2026: хто боротиметься за перемогу і що відомо про учасників

На СТБ розпочався 11 сезон реаліті-шоу про схуднення Зважені та щасливі. Тренери вже сформували свої команди й попереду на учасників проєкту чекає довгий шлях до омріяного тіла та здоров’я.

Читай, хто потрапив в 11 сезон Зважених та щасливих, у нашому матеріалі.

Зважені та щасливі 2026: учасники

У Зважені та щасливі 2026 беруть участь 18 жінок та чоловіків, з них до табору схуднення потрапили 14, ще четверо опинилися у так званій сірій команді. Розповідаємо, з якою вагою та мотивацією, учасники прийшли на телепроєкт.

Катерина Желєва

Вік: 37

Зріст: 169 см

Вага: 151 кг

Лікар-анестезіолог, завідувачка відділенням екстреної медичної допомоги та лікар-реаніматолог.

Через свою вагу Катерина важко переносить літню спеку, а також у жінки сильно набрякають ноги. Крім того, зайві кілограми заважають нормальному сну, оскільки Катерина прокидається щоразу, як тільки намагається перевернутися. Найбільшим страхом учасниці проєкту є те, що в критичний момент під час реанімації пацієнта зайва вага може завадити порятунку життя.

Мріє схуднути, щоб нарешті дивитися в дзеркало з любов’ю.

Кирило Черних

Вік: 23

Зріст: 190 см

Вага: 190 кг

Оглядач-ремонтник вагонів на Укрзалізниці.

У 2002 році Кирило із вагою 5 кг 100 г став найбільшим немовлям у Лозівському районі. Хлопець з дитинства мав гарний апетит. Через свою вагу він став мішенню для насмішок однокласників. Зайві кілограми спричиняють у Кирила жахливу задишку, біль в ногах та серці. Крім того, на роботі хлопцеві складно ходити по залізничному щебню, після важкої зміни йому треба добу відновлювати сили.

Прагне схуднути насамперед заради власного здоров’я та життя, а також, щоб у майбутньому побудувати стосунки та мати дітей.

Олександр Ободовський

Вік: 46

Зріст: 178 см

Вага: 191 кг

Керівник торгово-будівельної фірми.

Олександра знають багато забудовників, оскільки чоловік реалізував понад 570 об’єктів по всій Україні. Після завершення масштабних будівельних проєктів спосіб життя Олександра змінився на кабінетно-сидячий, що з часом вплинуло на його вагу. Наразі чоловіка мучить задишка навіть після 5 хвилин ходьби, а також йому складно підніматися на високі поверхи й нормально спати.

Прагне повернути контроль над своїм тілом й знову вести активний спосіб життя.

Рома Берчян

Вік: 21

Зріст: 193 см

Вага: 164 кг

Заступник старшого охоронця в супермаркеті АТБ.

Через надмірну вагу коліна хлопця просто не витримують, тому він змушений щодня робити знеболювальні уколи, щоб відпрацювати 12-годинну зміну на ногах. З дитинства має проблеми з вагою, через що був жертвою булінгу й не мав підтримки від батьків.

Прагне змінити життя заради здоров’я й мати можливість відкрити власне кафе і, найголовніше, – довести батькові, що став сильним чоловіком, щоб нарешті почути слова поваги та гордості.

Євгенія Скрипка

Вік: 29

Зріст: 176 см

Вага: 131 кг

Інженер-теплоенергетик, старша майстриня виробничої дільниці в Київтеплоенерго.

Найбільшим душевним болем сім’ї Євгенії є безпліддя, спричинене її зайвою вагою. Вже 2,5 роки дівчина проходить лікування та численні обстеження, через зайву вагу цей шлях став ще складнішим.

Хоче нарешті обрати себе і схуднути заради себе та свого майбутнього.

Наталя Ковтонюк

Вік: 26

Зріст: 165 см

Вага: 120 кг

Старша аудиторка в міжнародній компанії.

Наталія майже не виходить із дому через свою вагу, оскільки соромиться власного тіла. Дівчина працює дистанційно й уникає появи в офісі через страх зустрічатися з колегами.

Хоче відновити здоров’я, позбутися сорому та повернути близькість і розкутість у стосунки з чоловіком.

Софія Горб

Вік: 23

Зріст: 163 см

Вага: 131 кг

Майстриня манікюру.

Має проблеми із вагою з дитинства, через що її висміювали однокласники. Найболючішим досвідом став перший поцілунок у дитячому таборі, який виявився жорстоким розіграшем.

Мріє схуднути, щоб подолати психологічні бар’єри й зустріти справжнє кохання.

Сашко Ярмоленко

Вік: 24

Зріст: 175 см

Вага: 217 кг

Таксист, блогер.

У родині Сашка любили добре попоїсти, через що з часом він почав набирати зайву вагу. Зараз хлопець боїться, що ліжко під ним може просто зламатися й не може самостійно помитися в душі без щіток на довгих ручках. Майже не спить через задишку та сильне хропіння, а під час лежання відчуває печіння в спині.

Хоче схуднути, бо боїться втратити можливість самостійного пересування, а також мріє пригнути з парашутом.

Кирило Кружков

Вік: 27

Зріст: 186 см

Вага: 167 кг

Підприємець.

Заповітною мрією Кирила було стати професійним пілотом, однак завадила зайва вага. Під час вступу хлопець важив понад 120 кг і не зміг пройти медичну комісію.

Прагне кардинально змінити життя, щоб зрештою вивчитися на пілота. Хлопець вірить, що у 27 років ще не пізно це зробити.

Василь Биба

Вік: 27

Зріст: 187 см

Вага: 186 кг

Фрілансер, раніше працював рентген-лаборантом на МРТ.

Василь практично весь час проводить за комп’ютером і майже не виходить із дому – лише 2-3 рази на місяць у магазин.

Прагне повернути колишню форму та розпочати життя з чистого аркуша зі своєю коханою й нарешті без проблем підібрати собі весільний костюм.

Аліна Іванова

Вік: 27

Зріст: 158 см

Вага: 147 кг

Тимчасово не працює, у минулому працювала касиркою в Польщі та була охоронницею.

Усі жінки в родині Аліни мали надмірну вагу. Зараз мамі Аліни важко пересуватися і їй потрібна допомога навіть під час душу. Дівчина усвідомлює, що йде маминим шляхом й поступово наближається до діабету.

Прагне отримати знання про здорове харчування, схуднути й повернутися додому, де вона зможе допомогти мамі, щоб покращити її стан.

Людмила Чопівська

Вік: 46

Зріст: 180 см

Вага: 161 кг

Адвокатеса.

Людмила сама себе називає “конякою, яка всіх тягне”. Через напружений адвокатський графік жінка нерегулярно харчується. Може цілий день нічого не їсти, а потім мати єдиний прийом жирної їжі пізно ввечері.

Мріє повернути собі відчуття жіночності й зберегти здоров’я заради дітей та чоловіка.

Богдан Лазоренко

Вік: 37

Зріст: 175 см

Вага: 137 кг

Начальник відділу кадрів Звенигородської міської ради Черкащини.

7-річний син Данило є головною людиною в житті чоловіка. Заради нього він вирішив кардинально змінити своє життя. Зайва вага провокує у Богдана задишку, біль в серці та суглобах, а також проблеми зі сном.

Найбільше Богдан боїться втратити здоров’я та не встигнути побачити, як росте його син.

Віталіна Омельчук

Вік: 28

Зріст: 167 см

Вага: 139 кг

Власниця б’юті-студії в Луцьку

Дівчина вимушена сидіти за роботою до 10 годин на день, через що відчуває біль у спині, колінах, а також страждає на набряки ніг. Наразі через це Віталіні доводиться приймати не більше двох клієнтів на день, через що практично зупинився розвиток її бізнесу.

Мріє гарною та стрункою вийти заміж за свого коханого, пробігти марафон у Луцьку та піднятися на Говерлу.

Роман Панченко

Вік: 30

Зріст: 167 см

Вага: 139 кг

Учитель математики, інформатики та фізики.

Чоловік намагається уникати дзеркал, бо відчуває сильний дискомфорт через зовнішність. Також переживає, що учні можуть соромитися його через надмірну вагу.

Хоче не лише схуднути, а й навчитися по-іншому сприймати себе.

Валентина Насірові

Вік: 30

Зріст: 166 см

Вага: 122 кг

Завідувачка центральної каси в Сільпо, наразі в декретній відпустці.

Жінка має зайву вагу з дитинства. Після втрати чоловіка на війні почала заїдати біль стравами, які любив готувати її коханий.

Валентина хоче бути здоровою та сильною заради двох доньок.

Лілія Чоміна

Вік: 27

Зріст: 165 см

Вага: 111 кг

Заступниця керівника кондитерського магазину.

Лілія багато рухається на роботі й піднімає важкі ящики. Однак звичні фізичні навантаження даються дівчині все складніше.

Мріє навчитися худнути правильно та безпечно й нарешті стати мамою. Також хоче позбутися страху, що чоловік може покинути її через зовнішність.

Олена Витюк

Вік: 49

Зріст: 164 см

Вага: 144 кг

Домогосподарка.

Олена звикла піклуватися про інших, при цьому відкладаючи власні потреби. Однак через важкі події в житті жінка стрімко набрала зайву вагу, через що погіршився стан її здоров’я. Сьогодні Олена вже не може самостійно взутися або підстригти нігті на ногах, тому змушена просити про допомогу.

Жінка мріє гуляти в лісі та вільно пересуватися. Олена хоче без задишки та постійних зупинок гуляти й кататися на велосипеді зі своєю онукою.

Раніше ми повідомляли, як пройшов перший випуск Зважених та щасливих і хто вдягнув сірі футболки.

Фото: телеканал СТБ

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