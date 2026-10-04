Зважені та щасливі 11 сезон: як пройшов перший випуск і хто вдягнув сірі футболки

На телеканалі СТБ відбулася прем’єра нового сезону реаліті-шоу про схуднення Зважені та щасливі. В 11-му сезоні в проєкт пройшли 18 учасників, але в таборі схуднення опинилися лише 14 з них. Вже після першого випробування стало відомо, хто залишився за межами табору.
Читай, що відомо про перший епізод Зважених та щасливих 11 сезон, у нашому матеріалі.
Зважені та щасливі 11 сезон: як пройшов перший випуск
Перший випуск Зважених та щасливих 11 сезон одразу поставив учасників проєкту перед випробуванням, щоб визначити, хто проходитиме шлях трансформації разом із найкращими фахівцями.
— Цього сезону ми вирішили змінити правила гри. Нам не потрібні обіцянки, нам потрібні дії. Потрапити до проєкту та отримати допомогу найкращих експертів країни зможуть не всі, а тільки ті, хто доведуть, що готові працювати заради своєї мети, — сказав ведучий Зважених та щасливих Даніель Салем.
Тому учасники нового сезону мали одразу продемонструвати готовність діяти заради своєї мети. Після відбору 14 людей, тренери Марина Боржемська та Олексій Новіков також визначили, кого вони хочуть бачити в своїх командах.
За результатами першого випуску Аліна, Роман та Катерина вдягнули сірі футболки.
В 11-му сезоні телепроєкту між тренерами також розгортається протистояння. Олексій налаштований на реванш після того, як минулого року Марина здобула перемогу як в основному зважуванні, так і в домашньому схудненні. Новіков зазначив, що готовий до перемоги в новому сезоні, а також готовий мотивувати, тренувати й вимагати від кожного гарної роботи.
Нові епізоди 11 сезону Зважених та щасливих виходитимуть на телеканалі СТБ кожної неділі о 19:00.
Раніше ми розповідали про нові правила 11 сезону Зважених та щасливих.
Фото: телеканал СТБ
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