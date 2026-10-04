Зважені та щасливі 11 сезон: як пройшов перший випуск і хто вдягнув сірі футболки

На телеканалі СТБ відбулася прем’єра нового сезону реаліті-шоу про схуднення Зважені та щасливі. В 11-му сезоні в проєкт пройшли 18 учасників, але в таборі схуднення опинилися лише 14 з них. Вже після першого випробування стало відомо, хто залишився за межами табору.

Читай, що відомо про перший епізод Зважених та щасливих 11 сезон, у нашому матеріалі.

Зважені та щасливі 11 сезон: як пройшов перший випуск

Перший випуск Зважених та щасливих 11 сезон одразу поставив учасників проєкту перед випробуванням, щоб визначити, хто проходитиме шлях трансформації разом із найкращими фахівцями.

— Цього сезону ми вирішили змінити правила гри. Нам не потрібні обіцянки, нам потрібні дії. Потрапити до проєкту та отримати допомогу найкращих експертів країни зможуть не всі, а тільки ті, хто доведуть, що готові працювати заради своєї мети, — сказав ведучий Зважених та щасливих Даніель Салем.

Зважені та щасливі 11 сезон / 3 Фотографії

Тому учасники нового сезону мали одразу продемонструвати готовність діяти заради своєї мети. Після відбору 14 людей, тренери Марина Боржемська та Олексій Новіков також визначили, кого вони хочуть бачити в своїх командах.

За результатами першого випуску Аліна, Роман та Катерина вдягнули сірі футболки.

Читати на тему Павільйон Зважених та щасливих зруйновано: його знищив російський обстріл База проекту Зважені та щасливі зазнала нищівних руйнувань через обстріл РФ.

В 11-му сезоні телепроєкту між тренерами також розгортається протистояння. Олексій налаштований на реванш після того, як минулого року Марина здобула перемогу як в основному зважуванні, так і в домашньому схудненні. Новіков зазначив, що готовий до перемоги в новому сезоні, а також готовий мотивувати, тренувати й вимагати від кожного гарної роботи.

Нові епізоди 11 сезону Зважених та щасливих виходитимуть на телеканалі СТБ кожної неділі о 19:00.

Раніше ми розповідали про нові правила 11 сезону Зважених та щасливих.

Фото: телеканал СТБ

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