Стане запашною окрасою саду: як та де посадити лаванду восени

Посадка лаванди восени може стати приємний заняттям, яке не лише розвантажить мозок, але й у майбутньому принесе приємні дарунки. Адже з цієї запашної рослини виходять чудові як додатки до страв, так і косметичні засоби. Тому варто знати лише, як правильно її посадити.

Правила посадки лаванди восени

Насамперед необхідно обрати правильний період, адже осінь теж буває різноманітною за настроєм. Рекомендується звернути увагу саме на початок жовтня, коли до початку морозів лишається час, щоб рослина вкорінилась.

Крім того, це вже не такий спекотний період, тож він буде теж сприятливим для росту лаванди, яку садити варто за температури не вище +25С.

Де посадити лаванду восени

За місце для висадки лаванди теж варто потурбуватись, адже від цього буде залежати, наскільки добре буде рости рослина. Ділянка має бути високою, відкритою, добре освітленою сонячними променями.

Ґрунтові води не мають перевищувати рівень у два метри. Вологість теж не має бути високою, адже лаванда не дуже любить багато води. Тому від ідеї висадити рослину на рівнині чи заболоченій ділянці теж варто відмовитись.

Ґрунт також має бути легким та добре дренованим, але він не повинен бути глиняним чи кислим.

Як садити лаванду восени

Коли вже настав час садити лаванду, то спершу варто підготувати саджанці. Їхнє коріння необхідно замочити у воді на одну чи дві години. Також туди можна додати трохи укорінювача.

У цей час можна вирити ямку глибиною 30 сантиментів. На дно покласти субстрат: одна частина землі та дві частини піску й компосту. Після цього теж добре полити яму.

Також необхідно прослідкувати, щоб глибина ямки відповідала розміру кореневої системи саджанця, тож вона може бути й меншою, ніж 30 сантиметрів. Шийка рослини потім має бути заглиблена всього на три сантиметри.

Якщо ти саджаєш кілька рослин, то між ямками має бути відстань у 140 сантиметрів. Якщо ж це вже кущі, то між ними має бути 40 сантиметрів відстані.

Рекомендується також садити лаванду із земляною грудкою, щоб не пошкодити коріння. Коли рослина вже буде готова, то її можна буде разом із земляним шаром розмістити в ямці. Потім ґрунт розпушити та утрамбувати, після чого трохи полити теплою водою.

А ось засушена лаванда зберігає аромат і свої властивості тривалий час. Її використовують в медицині, косметології та кулінарії. Тому читай, як правильно сушити лаванду.

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