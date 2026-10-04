Стиль життя

Стане запашною окрасою саду: як та де посадити лаванду восени

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 04 Жовтня 2026, 17:00 3 хв.
де посадити лаванду восени
Фото Unsplash

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