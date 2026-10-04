Стиль жизни

Станет душистым украшением сада: как и где посадить лаванду осенью

Даниэла Долотова, выпускающий редактор сайта 04 октября 2026, 17:00 3 мин.
где посадить лаванду осенью
Фото Unsplash

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