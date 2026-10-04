Станет душистым украшением сада: как и где посадить лаванду осенью

Посадка лаванды осенью может стать приятным занятием, которое не только разгрузит мозг, но и в будущем принесет приятные подарки. Ведь из этого душистого растения выходят замечательные как приложения к блюдам, так и косметические средства. Поэтому следует знать, как правильно ее посадить.

Правила посадки лаванды осенью

В первую очередь необходимо выбрать правильный период, ведь осень тоже бывает разнообразной по настроению. Рекомендуется обратить внимание именно на начало октября, когда до начала морозов остается время, чтобы растение укоренилось.

Кроме того, это уже не такой жаркий период, поэтому он будет тоже благоприятен для роста лаванды, которую сажать следует при температуре не выше +25 градусов.

Где посадить лаванду осенью

О месте для высадки лаванды тоже стоит позаботиться, ведь от этого будет зависеть, как хорошо будет расти растение. Участок должен быть высоким, открытым, хорошо освещенным солнечными лучами.

Грунтовые воды не должны превышать уровня в два метра. Влажность тоже не должна быть высокой, ведь лаванда не очень любит много воды. Поэтому от идеи высадить растение на равнине или заболоченном участке тоже следует отказаться.

Почва также должна быть легкой и хорошо дренированной, но она не должна быть глиняной или кислой.

Как сажать лаванду осенью

Когда наступает пора сажать лаванду, сперва стоит подготовить саженцы. Их корни необходимо замочить в воде на один или два часа. Также туда можно добавить немного укоренителя.

Можно вырыть ямку глубиной в 30 сантиментов. На дно положить субстрат: одна часть земли и две части песка и компоста. После этого тоже хорошо полить яму.

Также необходимо проследить, чтобы глубина ямки соответствовала размеру корневой системы саженца, поэтому она может быть и меньше 30 сантиметров. Шейка растения должна быть углублена всего на три сантиметра.

Если ты сажаешь несколько растений, то между ямками должно быть расстояние в 140 сантиметров. Если это уже кусты, то между ними должно быть 40 сантиметров расстояния.

Рекомендуется также сажать лаванду с земляным комочком, чтобы не повредить корни. Когда растение уже будет готово, то его можно будет вместе с земляным слоем разместить в ямке. Затем почву разрыхлить и утрамбовать, после чего немного полить теплой водой.

А вот засушенная лаванда сохраняет аромат и свои свойства продолжительное время. Ее используют в медицине, косметологии и кулинарии. Потому читай, как правильно сушить лаванду.

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