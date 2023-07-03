Душистые цветы в твоем доме круглый год: как правильно сушить лаванду

Лаванда — это не только красивый цветок с глубоким интересным цветом. Это растение известно и своими полезными свойствами.

Засушенная лаванда сохраняет аромат и свои свойства длительное время. Лаванду используют в медицине, косметологии и кулинарии.

В этом материале мы расскажем тебе, как правильно сушить лаванду.

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Как сушить лаванду

Сбор лаванды

Это лучше делать утром, когда на цветках еще остается роса. Лучшее время для сбора — когда большинство бутонов уже распустились, но некоторые все еще остаются закрытыми.

Подготовка к сушке

Удали все листья со стеблей лаванды и оставь только цветки. Они должны быть чистыми и сухими, поскольку если ты их помоешь — есть вероятность, что цветы не успеют засохнуть и просто сгниют.

Сушка

Сушить лаванду можно несколькими способами, в частности на открытом воздухе, на подоконнике и с помощью электросушилки.

Сушка лаванды на открытом воздухе

Сделай из перебранных цветов маленькие букетики, в среднем по 10-15 стеблей в одном. Букеты лаванды необходимо повесить в темном, сухом и хорошо проветриваемом месте бутонами вниз. Сушка в темном месте помогает сохранить яркий цвет цветов.

Сушка лаванды на подоконнике

Идеальный вариант для тех, кто живет в квартире. Для этого способа необходимо выложить лаванду на подоконник или на балкон, обязательно позаботиться о том, чтобы на нее не попадали прямые солнечные лучи и оставить на несколько недель.

Сушка с помощью электросушилки

Сушить лаванду таким методом — не лучшая идея, и использовать электросушилку нужно только в крайнем случае. Если ты все же выбрал(-ла) именно такой способ — делай это на минимальной температуре, которая возможна на твоем устройстве.

Хранение

Прежде проверь, что лаванда действительно сухая. Процесс сушки длится около двух недель. О том, что цветы правильно высушены, но не пересохли, свидетельствует легкое отделение цветов от стебля, если их пощипать пальцами.

Но если они выпадают уже при едва заметном контакте, это может означать, что сбор лаванды был осуществлен поздно или же ее пересушили.

Если лаванда все еще влажная, она может заплесневеть. Храни сушеную лаванду в герметично закрытой таре и в темном, прохладном месте.

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