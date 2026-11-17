Если ты поклонник или поклонница биоинтерьера, в котором удачно сочетаются большое количество растений и уют цивилизации, шеффлера — идеальный вариант для озеленения дома. Даже одно большое эффектное растение превратит твою комнату в оазис. Каким должен быть правильный уход за шеффлерой — читай в материале.

Шеффлера — что мы знаем о ней

Растение получило название от фамилии немецкого ботаника, который открыл ее Европе, на латыни оно звучит как Schéfflera, но в быту мы обычно используем его упрощенное название “шеффлера”. Это вечнозеленое кустистое или древовидное растение происходит из Австралии и Новой Зеландии и имеет множество видов, некоторые вырастают высотой до четырех метров.

Но у комнатного деревца, к счастью, более ограниченный ресурс. Есть и еще одна ее особенность, которую обязательно следует учесть и остерегаться:

Шеффлера содержит вещества, вызывающие раздражение на слизистых оболочках или коже.

У домашней шеффлеры тонкие высокие побеги, поэтому в горшок обычно сажают сразу несколько штук, из которых потом формируют общий стебель, иногда — переплетая побеги. Если же в горшок высажен только один цветок, то его держат на опоре.

За огромные листовые пластинки шеффлеру в некоторых странах называют зонтиком гномов или деревом-зонтиком.

Шеффлера: уход за растением

Уход за шеффлерой необременителен и достаточно прост, стоит лишь знать особенности ее роста, ее предпочтения по свету и влаге, и понимать, в каких условиях растению живется лучше всего.

Освещение

Растение крайне светолюбивое, лучше всего чувствует себя на южных и западных окнах. В жару, правда, не переносит прямого солнца — ее нужно притенять.

Если же дома “северные сумерки”, не покупай пестролистный вид — ухаживать за ним будет трудно, он очень любит свет, а вот обычный зеленый порадует тебя роскошными листьями.

Увлажнение

Растению комфортно при высокой влажности воздуха, но оно неприхотливо и может адаптироваться к обычной комнатной обстановке. Однако это при условии, что ты будешь время от времени опрыскивать шеффлеру отстоянной теплой водой.

Температурный режим

На родине шеффлера растет в мягком субтропическом климате, температура выше 20 градусов для нее самая комфортная. Зимой она перенесет понижение до 16⁰–18⁰С, но точно не отблагодарит за место на сквозняке.

Не нравится цветку и сухой воздух от батареи. Держи ее вдалеке от нагревательных приборов — шеффлера отблагодарит тебя за уход пышной кроной.

Полив

Поливай растение отстоянной водой комнатной температуры, ни в коем случае не холодной. Внимательно следи, чтобы земля не пересыхала. Зимой количество поливов сокращается. Не допускай застаивания воды и брожения почвы — растение может погибнуть.

Чтобы уход за шеффлерой приносил только хорошие результаты, не забывай вовремя подкармливать цветок удобрением для комнатных растений. В весенне-летний период подкармливай ее дважды в месяц, а после пересадки — только когда появится молодая листва.

Уход за шеффлерой, если у нее опадают листья

Обрезкой ты можешь сформировать крону растению, особенно если в горшке сидит не один побег, а несколько.

Если листья шеффлеры опадают — такое случается при неправильном уходе — ее можно спасти, сделав нижнюю обрезку.

Но пересадка поможет, только если корни здоровы. Обрезанный “пенек” следует вовремя поливать или накрыть увлажненным мхом. Если все сделать правильно, скоро начнут отрастать молодые побеги.

Шеффлера: особенности размножения цветка

Размножить растение можно нескольким способами:

черенкованием;

посевом семян;

воздушными отводками.

Размножение шеффлеры семенами

Семена шеффлеры ты можешь купить в цветочном магазине. В почву их сеять лучше в январе или феврале. Помести семена в смесь песка и торфа, взятых в равных пропорциях. Перед этим продержи их в воде с добавлением Циркона или Эпина (вещества для растений), которые ускоряют рост и корнеобразование.

После посева грунт увлажни с помощью распылителя и поставь емкость в теплое место (20⁰–24⁰ С), обязательно накрой ее стеклом или пленкой. Время от времени проветривай свой парничок. Когда на растениях появятся 2 или 3 листочка, рассади сеянцы в небольшие горшки.

Размножение черенкованием

Для размножения черенкованием тебе понадобятся полуодревесневшие черенки. Их для укоренения посади в смесь торфа и песка, предварительно обработав средствами для стимулирования образования корней.

Как и в первом варианте, емкость обязательно накрой полиэтиленовой пленкой, и поддерживай температуру в пределах 20⁰–22⁰ С. Не забывай убирать пленку для проветривания черенков.

Размножение шеффлеры воздушными отводками

Если цветок достаточно большой, то его можно размножить воздушными отводками. Как это сделать?

На стволе проведи толстый надрез. Оберни его влажным мхом, а затем пленкой. В течение 28-35 дней наблюдай за цветком, особенно за тем, чтобы обернутый слой мха не высох. Срежь стебель ниже корешков и пересади молодое растение в отдельный горшок. Там оно скоро укоренится.

Как видишь, в домашних условиях уход за шеффлерой не потребует ни особых затрат, ни много времени. Главное — следи за состоянием растения, вовремя поливай, береги от сквозняков и люби его, ведь как любое живое существо, растение чувствует твое отношение к себе и отблагодарит за заботу.

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