Якщо ти прихильник/-ця біоінтер’єру, в якому вдало поєднуються велика кількість рослин та зручний затишок цивілізації, шефлера — ідеальний варіант для озеленення будинку. Навіть одна ця велика, ефектна рослина перетворить твою кімнату на оазис. Про догляд за шефлерою — читай в матеріалі.

Що таке шефлера

Рослина отримала назву від прізвища німецького ботаніка, який відкрив її Європі, латиною вона звучить як Schéfflera, але в побуті ми зазвичай використовуємо її спрощене ім’я “шефлера”.

Ця вічнозелена кущиста або деревоподібна рослина походить з Австралії та Нової Зеландії та має силу-силенну видів, деякі виростають заввишки аж до чотирьох метрів. Та у кімнатного деревця, на щастя, більш обмежений ресурс. Є й іще одна її особливість, яку неодмінно варто врахувати та бути обережним (-ою).

Шефлера містить речовини, які викликають подразнення на слизових оболонках або шкірі.

Домашня шефлера має тонкі високі пагони, тож в горщик зазвичай садять одразу кілька штук, з яких потім формують загальне стебло, інколи — переплітаючи пагони. Якщо ж у горщик висаджена лише одна квітка, то її тримають на опорі.

За величезні листові пластинки шефлеру в деяких країнах називають парасолькою гномів або деревом-парасолькою.

Шефлера: догляд за рослиною

Догляд за шефлерою необтяжливий і доволі простий, варто лише знати особливості її зростання, її уподобання щодо світла та вологи, й розуміти, в яких умовах рослині живеться найкраще.

Освітлення

Рослина вкрай світлолюбна, найкраще почувається на південних та західних вікнах. В спеку, щоправда, не виносить прямого сонця — її потрібно притіняти.

Якщо ж вдома “північні сутінки”, не купуй ряболистий вид — доглядати за ним буде важко, він любить світло найбільше, а от звичайний зелений порадує тебе розкішним листям.

Зволоженість

Рослині комфортно при високій вологості повітря, але вона невибаглива й може адаптуватися до звичайної кімнатної. Однак за умови, що ти час від часу обприскуватимеш шефлеру відстояною теплою водою.

Температурний режим

На батьківщині шефлера росте в м’якому субтропічному кліматі, температура вища за 20 градусів їй найкомфортніша. Взимку вона перенесене зниження до 16⁰–18⁰ С, але точно не віддячить за місце на холодному протязі. Не подобається квітці й сухе повітря від батареї. Тримай її трохи далі від нагрівальних приладів — шефлера віддячить тобі за догляд пишною кроною.

Полив

Поливай рослину відстояною водою кімнатної температури, в жодному разі не холодною. Уважно слідкуй, щоб земля не пересихала. Взимку кількість поливів скороти. Не допускай застоювання води та закисання ґрунту — рослина може загинути.

Аби догляд за шефлерою приносив лише хороші результати, не забувай вчасно підживлювати квітку добривом для кімнатних рослин. У весняно-літній період підгодовуй її двічі на місяць, а після пересадки — лише як з’явиться молоде листя.

Догляд за шефлерою, якщо у неї опадає листя

Обрізанням ти можеш сформувати крону рослині, особливо, якщо в горщику сидить не один пагін, а кілька.

Якщо листя шефлери опадає — таке трапляється при неправильному догляді — її можна врятувати, зробивши низьку обрізку.

Але пересаджування допоможе, лише якщо здорові корені. Обрізаний “пеньок” слід вчасно поливати, або накрити зволоженим мохом. Якщо все зробити правильно, то скоро почнуть відростати молоді пагони.

Шефлера: особливості розмноження квітки

Розмножити рослину можна кільком способами:

живцюванням

посівом насіння

повітряними відводками.

Розмноження шефлери насінням

Насіння шефлери ти можеш купити у квітковому магазині. В ґрунт його сіяти краще в січні або лютому. Помісти насіння у суміш піску і торфу, узятих у рівних пропорціях. Перед цим протримай його у воді з додаванням речовин Циркон або Епін, які пришвидшують ріст та коренеутворення.

Після посіву ґрунт зволож за допомогою розпилювача і постав місткість в тепле місце (20⁰–24⁰ С), обов’язково накрий її склом або плівкою. Час від часу провітрюй свій парничок. Коли на рослинах з’являться 2 чи 3 листочки, розсади сіянці в невеликі горщики.

Розмноження живцюванням

Для розмноження живцюванням тобі знадобляться напівздерев’янілі живці. Їх для вкорінення посади у суміш торфу і піску, попередньо обробивши її засобами для стимулювання утворення коренів.

Як і в першому варіанті, місткість обов’язково прикрий поліетиленовою плівкою, та підтримуй температуру в межах 20⁰–22⁰ С. Не забувай прибирати плівку для провітрювання живців.

Розмноження шефлери повітряними відводками

Якщо квітка доволі велика, то її можна розмножити повітряними відводками. Як це зробити? На стволі проведи товстий надріз. Оберни його вологим мохом, а потім плівкою. Протягом 28-35 днів спостерігай за квіткою, особливо за тим, щоб обернутий шар моху не висох. Зріж стебло нижче корінців і пересади молоду рослину в окремий горщик. Там вона незабаром вкорениться.

Як бачиш, в домашніх умовах догляд за шефлерою не вимагатиме ні особливих витрат, ні багато часу. Головне – слідкуй за станом рослини, вчасно поливай, бережи від протягів та люби її, адже як будь-яка жива істота, росина відчуває твоє ставлення до неї — і віддячить за турботу.

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