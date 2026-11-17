Церковний календар на грудень 2026 рясніє важливими датами та великими святами. Першого місяця зими християни продовжують Різдвяний піст, а також святкуватимуть День Святого Миколая, Святвечір та Різдво Христове.

Детальний церковний календар свят на грудень 2026 року — у нашому матеріалі.

Головні церковні свята грудня 2026

6 грудня — День святого Миколая Чудотворця;

— День святого Миколая Чудотворця; 9 грудня — Зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною;

— Зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною; 24 грудня — Святвечір;

— Святвечір; 25 грудня — Різдво Христове.

День святого Миколая Чудотворця — 6.12

Цього дня вшановують пам’ять Миколая Мирлікійського (Чудотворця), який за християнськими легендами, був відомий своєю добротою та щедрістю. Християнський святий є покровителем дітей, моряків, а також бідних людей.

В Україні напередодні свята діти пишуть листи святому Миколаю зі своїми побажаннями, а на ранок знаходять подарунки під подушками. Також до Дня святого Миколая прийнято офіційно відкривати різдвяні ялинки.

Зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною — 9.12

Цього дня православні та греко-католики відзначають зачаття Пресвятої Богородиці її матір’ю — праведною Анною. В народі це свято ще називають Анна Зимова.

Оскільки продовжується Різдвяний піст, цього дня варто утримуватися від молочних продуктів та м’яса.

Святвечір — 24.12

Відзначається ввечері напередодні Різдва. Віряни цього дня тримають піст до появи першої зірки на небі. Вечеря починається з молитви, після цього вечором християни йдуть на святкові богослужіння перед Різдвом Христовим.

Різдво Христове — 25.12

Народження Ісуса Христа є одним із найбільших свят, які відзначають християнські церкви. Цим днем завершується Різдвяний піст та очікування вірян на прихід Ісуса. У різдвяний період люди вітають одне одного, чинять милосердні справи та відвідують святкові богослужіння.

Церковний календар на грудень 2026: дати за новим стилем

1.12 — день пам’яті пророка Наума;

— день пам’яті пророка Наума; 2.12 — пророка Авакума;

— пророка Авакума; 3.12 — пророка Софонії;

— пророка Софонії; 4.12 — великомучениці Варвари та преподобного Івана Дамаскина;

— великомучениці Варвари та преподобного Івана Дамаскина; 5.12 — преподобного Сави Освяченого;

— преподобного Сави Освяченого; 6.12 — Миколая Чудотворця, архієпископа Мир Лікійських ;

— ; 7.12 — св. Амвросія Медіоланського;

— св. Амвросія Медіоланського; 8.12 — преподобного Патапія;

— преподобного Патапія; 9.12 — зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною ;

— ; 10.12 — мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа;

— мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа; 11.12 — преподобного Даниїла Стовпника;

— преподобного Даниїла Стовпника; 12.12 — преподобного Спиридона, єпископа Тримифунтського;

— преподобного Спиридона, єпископа Тримифунтського; 13.12 — мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія й Ореста;

— мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія й Ореста; 14.12 — мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія й Калиника;

— мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія й Калиника; 15.12 — священномученика Єлевтерія, преподобного Павла, святого Стефана;

— священномученика Єлевтерія, преподобного Павла, святого Стефана; 16.12 — пророка Аггея, Єви, Адама;

— пророка Аггея, Єви, Адама; 17.12 — пророка Даниїла та Ананії, Азарії й Мисаїла;

— пророка Даниїла та Ананії, Азарії й Мисаїла; 18.12 — мученика Севастіяна та його сподвижників;

— мученика Севастіяна та його сподвижників; 19.12 — мученика Боніфатія;

— мученика Боніфатія; 20.12 — священномученика Ігнатія Богоносця;

— священномученика Ігнатія Богоносця; 21.12 — мучениці Юліяни;

— мучениці Юліяни; 22.12 — великомучениці Анастасії;

— великомучениці Анастасії; 23.12 — десятьох мучеників Критських;

— десятьох мучеників Критських; 24.12 — навечір’я Різдва Христового, день пам’яті преподобномучениці Євгенії;

— навечір’я Різдва Христового, день пам’яті преподобномучениці Євгенії; 25.12 — Різдво Христове ;

— ; 26.12 — Собор Пресвятої Богородиці і святого Йосифа Обручника;

— Собор Пресвятої Богородиці і святого Йосифа Обручника; 27.12 — первомученика й архидиякона Стефана;

— первомученика й архидиякона Стефана; 28.12 — пам’яті 20 тисяч мучеників, спалених у Нікомидії;

— пам’яті 20 тисяч мучеників, спалених у Нікомидії; 29.12 — день пам’яті немовлят, убитих у Вифлеємі; преподобного Маркелла;

— день пам’яті немовлят, убитих у Вифлеємі; преподобного Маркелла; 30.12 — св. мучениці Анісії, преподобного Зотика;

— св. мучениці Анісії, преподобного Зотика; 31.12 — преподобної Меланії Римлянки.

Тепер ти маєш новий церковний календар на грудень 2026, який у будь-який момент підкаже, яке сьогодні церковне свято.

Раніше ми розповідали, як молитися зранку, дали тексти ранкових молитов — канонічних і своїми словами.

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