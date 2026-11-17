Церковний календар на грудень 2026 рясніє важливими датами та великими святами. Першого місяця зими християни продовжують Різдвяний піст, а також святкуватимуть День Святого Миколая, Святвечір та Різдво Христове.
Детальний церковний календар свят на грудень 2026 року — у нашому матеріалі.
Головні церковні свята грудня 2026
- 6 грудня — День святого Миколая Чудотворця;
- 9 грудня — Зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною;
- 24 грудня — Святвечір;
- 25 грудня — Різдво Христове.
День святого Миколая Чудотворця — 6.12
Цього дня вшановують пам’ять Миколая Мирлікійського (Чудотворця), який за християнськими легендами, був відомий своєю добротою та щедрістю. Християнський святий є покровителем дітей, моряків, а також бідних людей.
В Україні напередодні свята діти пишуть листи святому Миколаю зі своїми побажаннями, а на ранок знаходять подарунки під подушками. Також до Дня святого Миколая прийнято офіційно відкривати різдвяні ялинки.
Зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною — 9.12
Цього дня православні та греко-католики відзначають зачаття Пресвятої Богородиці її матір’ю — праведною Анною. В народі це свято ще називають Анна Зимова.
Оскільки продовжується Різдвяний піст, цього дня варто утримуватися від молочних продуктів та м’яса.
Святвечір — 24.12
Відзначається ввечері напередодні Різдва. Віряни цього дня тримають піст до появи першої зірки на небі. Вечеря починається з молитви, після цього вечором християни йдуть на святкові богослужіння перед Різдвом Христовим.
Різдво Христове — 25.12
Народження Ісуса Христа є одним із найбільших свят, які відзначають християнські церкви. Цим днем завершується Різдвяний піст та очікування вірян на прихід Ісуса. У різдвяний період люди вітають одне одного, чинять милосердні справи та відвідують святкові богослужіння.
Церковний календар на грудень 2026: дати за новим стилем
- 1.12 — день пам’яті пророка Наума;
- 2.12 — пророка Авакума;
- 3.12 — пророка Софонії;
- 4.12 — великомучениці Варвари та преподобного Івана Дамаскина;
- 5.12 — преподобного Сави Освяченого;
- 6.12 — Миколая Чудотворця, архієпископа Мир Лікійських;
- 7.12 — св. Амвросія Медіоланського;
- 8.12 — преподобного Патапія;
- 9.12 — зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною;
- 10.12 — мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа;
- 11.12 — преподобного Даниїла Стовпника;
- 12.12 — преподобного Спиридона, єпископа Тримифунтського;
- 13.12 — мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія й Ореста;
- 14.12 — мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія й Калиника;
- 15.12 — священномученика Єлевтерія, преподобного Павла, святого Стефана;
- 16.12 — пророка Аггея, Єви, Адама;
- 17.12 — пророка Даниїла та Ананії, Азарії й Мисаїла;
- 18.12 — мученика Севастіяна та його сподвижників;
- 19.12 — мученика Боніфатія;
- 20.12 — священномученика Ігнатія Богоносця;
- 21.12 — мучениці Юліяни;
- 22.12 — великомучениці Анастасії;
- 23.12 — десятьох мучеників Критських;
- 24.12 — навечір’я Різдва Христового, день пам’яті преподобномучениці Євгенії;
- 25.12 — Різдво Христове;
- 26.12 — Собор Пресвятої Богородиці і святого Йосифа Обручника;
- 27.12 — первомученика й архидиякона Стефана;
- 28.12 — пам’яті 20 тисяч мучеників, спалених у Нікомидії;
- 29.12 — день пам’яті немовлят, убитих у Вифлеємі; преподобного Маркелла;
- 30.12 — св. мучениці Анісії, преподобного Зотика;
- 31.12 — преподобної Меланії Римлянки.
Тепер ти маєш новий церковний календар на грудень 2026, який у будь-який момент підкаже, яке сьогодні церковне свято.
Раніше ми розповідали, як молитися зранку, дали тексти ранкових молитов — канонічних і своїми словами.
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