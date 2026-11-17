День студента 2026 святкують 17 листопада. Тож ми зібрали найкращі привітання з Днем студента 2026, щоб можна було привітати усіх причетних.

В Україні сучасне студентство переживає не найкращі свої часи, адже молоді доводиться здобувати знання під час повномасштабної війни. Попри всі труднощі, студенти продовжують навчатися, будувати плани на майбутнє та знаходити приводи для радості.

Красиві привітання з Днем студента 2026 — знайдеш у матеріалі.

Привітання з Днем студента у прозі 2026

Дорогі студенти! Нехай цей рік буде для вас не лише часом навчання, але й часом відкриття нових можливостей та здобуття незабутніх вражень. Хочеться побажати миру, щастя та неймовірного везіння у всіх починаннях!

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З Днем студента! Бажаю тобі мудрості в навчанні та яскравих емоцій у кожному дні! Ніколи не забувай про те, який(-а) ти сильний(-а) та розумний(-а)! Бажаю чітко йти до своїх цілей та не зупинятися на своєму шляху!

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Вітаю! Нехай кожен з вас знайде свій шлях до успіху, а навчання стане захопливою подорожжю до нових знань і досягнень. Бажаю найкращих оцінок, багато вражень та безмежної енергії для досягнення ваших цілей!

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Вітаю тебе з Днем студента! Нехай цей час навчання подарує тобі неймовірні враження та корисні знання. Зичу тобі креативних ідей, вдалих іспитів і безмежної енергії у твоїх студентських буднях. Ще раз зі святом!

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Вітаю! Нехай навчання приносить тільки море задоволення, а вся студентська діяльність буде наповнена яскравими й незабутніми моментами. Бажаю тобі успіху у всіх студентських починаннях!

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Зі святом! Бажаю тобі легкості у навчанні, невичерпного джерела сил та позитивних думок. Аби нічого та ніхто не ставав на твоєму життєвому шляху! Хай цей рік буде для тебе насправді особливим!

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У цей важкий, але важливий час, внесок студентства у розвиток України дуже важливий. Адже саме вам потрібно буде відновлювати нашу державу. Тому бажаю багато сил та знань, аби творити нову українську історію!

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Зі святом! Твій вибір навчатися та допомагати Україні — це величезний внесок у нашу державу. Саме ти стаєш частиною історії, яка пишеться зараз. Твори тільки позитивні зміни в майбутньому та підштовхуй на цей шлях таких же вмотивованих, розумних та змінотворчих людей, як ти!

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З Днем студента! Нехай твоя енергія буде невичерпною, як список завдань перед сесією, а радість — такою ж великою, як відмітка зараховано! Живи сміливо, мрій голосно і пам’ятай: найкращі історії починаються саме зараз.

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Дорогі студенти! Нехай мозок працює краще, ніж Wi-Fi у гуртожитку, а натхнення ніколи не вичерпується, навіть на останній сторінці конспекту. Будьте сміливими, як першокурсники на першій парі, і радійте життю, як після закритої сесії!

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Зі святом, студенте! Нехай твої викладачі завжди будуть у гарному настрої, кава – міцною, а заліки — успішними. Бажаю, щоб ці роки запам’яталися теплими зустрічами, пригодами та людьми, які стали добрими друзями.

Привітання з днем студента у віршах 2026

З Днем студента тебе, молодь непокірна!

Вирушай у світ, як сокіл в небеса.

Нехай кожен день тобі буде ясним, добрим, світлим,

Хай переповнює дух тільки віра, любов й краса.

***

Студентські роки — час найцінніший,

Він швидкоплинний, тож пам’ятай

Завжди будь добрим, чемним і ніжним

Про вчителів і батьків не забувай!

***

З Днем студента тебе вітаю,

Аби було менше перешкод бажаю

Розцвітай, як весна, з книгами в руці,

І плекай в собі зерно мудрості.

***

Студентські роки — золотий час та цінний

Будь завжди ти розумним, закоханим, вільним

Аби все, чого хотілося, завжди збувалось

А іспити в уніку — легко давались!

***

День студента на порозі —

Радість, жарти у дорозі!

Хай успіхи до тебе пливуть,

А труднощі тебе оминуть.

Сміливо мрій та світ здолай,

У житті найкраще відшукай!

Читай також про історію свята День студента в Україні та чому перенесли дату святкування.

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