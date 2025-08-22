День студента 2025: яка нова дата та історія свята

День студента в Україні раніше відзначали в Тетянин день, який, за новим календарем, вже святкують 12 січня. Однак що День студента, що Тетянин день не базуються на веселощах.

В Україні День студента у 2025 році відзначатимуть 17 листопада. Цьогоріч цей день припадає на понеділок. Розповідаємо про історію свята День студента і як його відзначають в Україні та світі.

Коли День студента 2025: чому він не пов’язаний з Тетяниним днем

Не варто асоціювати День студента з Днем пам’яті святої Тетяни. Адже поєднання цих свят має коріння з країни-окупанта.

У 1755 році в цей день імператриця Єлизавета схвалила відкриття Московського державного університету.

Саме тому Святу Тетяну оголосили покровителькою студентів Росії.

Проте нині ми прагнемо йти в інший бік від Росії, тож маємо іншу дату свята і асоціації з ним.

День студента в Україні 2025: чому перенесли дату святкування

Дату 25 січня встановили ще у 1850 році у Російській імперії, тож вона не має нічого спільного з Україною. Україна відзначає День студента з усім світом — у Міжнародний день студента, тобто 17 листопада.

Її вибрали згідно з указом президента Леоніда Кучми ще у 1999 році.

Цей день відзначають не лише українські студенти, а і європейські. Проте свято пов’язане не з гуляннями та веселощами, а з трагічними подіями Другої світової війни.

Міжнародний день студента 2025

День студента Україні заведено святкувати із розмахом. Так само відбувається й в інших країнах світу. Однак цей день був трагічним в історії. У 1939 році у Чехії під час мирної демонстрації одного зі студентів, Яна Оплетала, важко поранила поліція. Через сильні ушкодження він помер.

Після цього почався цілий ряд протестів від студентства. Ці рушійні кроки здивували окупаційну владу.

Тому на нараді з Адольфом Гітлером влада прийняла рішення закрити всі вищі навчальні заклади Чехії на три роки. З розгону вуличних акцій протестів та вбивства студента почалася Оксамитова революція, яка закінчилася поваленням комунізму в Чехословаччині.

Під час протестів велику кількість студентів арештували, відправили в концтабори, деяких — розстріляли. 17 листопада — дата, коли відбулися найстрашніші злочини проти студентів.

А у 1941 році Міжнародна Рада Студентів вирішила встановила день пам’яті трагічних подій і зробити 17 листопада Міжнародним днем студентів. Його відзначили на рівні ООН.

Як відзначають День студента зараз

У більшості випадків День студента нині святкують урочисто. Студентів збирають на концерти в актових залах університетів, де діляться досягненнями, ставлять номери з танців і пісень. Крім усього, самі студенти також знають, як яскраво провести свій час.

Хоча першочергово День студента замислили як день пам’яті про трагічні події, на жаль, не всім про це відомо. У деяких університетах Європи, де розповідають, що саме означає цей день, проводять покладання квітів до пам’ятників. У Чехії вшановують Яна Оплетала.

Деякі університети роблять цей день вихідним, а хтось нагороджує найактивніших студентів. Також університети, які мають свої традиції, проводять заходи та власні “обряди”, наприклад, одягають пам’ятники у мантії.

Під час війни в Україні чимало студентів навчаються онлайн, тож святкування можуть бути лише в такому форматі. А тим, кому пощастило ходити на лекції та семінари в університет, можуть розпитати в деканаті, чи планує їхній університет якісь заходи на 17 листопада.

