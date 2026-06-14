Для тебе Новини

Перший в історії: Ілон Маск став трильйонером завдяки рекордному виходу SpaceX на біржу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 14 Червня 2026, 16:00 3 хв.
Як Ілон Маск підкорив Уолл-стріт: все про історичне IPO SpaceX
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь