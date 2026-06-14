Перший в історії: Ілон Маск став трильйонером завдяки рекордному виходу SpaceX на біржу

Світ офіційно перетнув межу, яка раніше здавалася лише сюжетом наукової фантастики або кіберпанк-романів. 12 червня 2026 року зафіксовано дату, коли людство отримало свого першого офіційного трильйонера. Ним став 54-річний Ілон Маск. Згідно з розрахунками Reuters та даними біржових заявок, після виходу на ринок акцій SpaceX статки підприємця сягнули неймовірних 1,1 трильйона доларів. Про це пише Reuters.

Щоб осягнути масштаб цього фінансового відриву, варто поглянути на список Forbes. До цього моменту Маск уже був лідером із капіталом у 780 мільярдів доларів, але тепер він став фактично недосяжним.

Його найближчий конкурент, співзасновник Alphabet Ларрі Пейдж, володіє сумою близько 300 мільярдів доларів. Як зазначив заступник редактора Forbes Wealth Метт Дуро, Маск тепер коштує втричі більше за другу найбагатшу людину світу. Єдиний, хто в історії наближався до позначки у 400 мільярдів, був Ларрі Еллісон, але Маск залишив ці рекорди далеко в минулому.

Космічний стрибок капіталу

Головною причиною такого зльоту стало історичне IPO аерокосмічного гіганта SpaceX. У четвер компанія залучила рекордні 75 мільярдів доларів інвестицій, що підняло її загальну оцінку до 1,77 трильйона доларів. Оскільки Маск зберіг за собою понад 82% голосів та володіє часткою акцій вартістю близько 866 мільярдів доларів, його особистий гаманець миттєво став трильйонним.

Окрім космічних замовлень та мережі Starlink, до статків Маска входять Tesla, соцмережа X (колишній Twitter), Neuralink, The Boring Company та штучний інтелект xAI. Цю складну мережу бізнесів аналітики Уолл-стріт уже охрестили терміном Muskonomy. На ринку навіть з’явилося поняття премія Ілона — це додаткова вартість акцій, яку інвестори готові платити просто за віру в його геній, ігноруючи традиційні фінансові звіти.

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Шлях від Преторії до фінансового Олімпу

Маск народився у південноафриканській Преторії, закінчив Пенсильванський університет у 1997 році, а вже у 2008-му очолив Tesla, переконавши світ у майбутньому електромобілів. Сьогодні його називають Едісоном та Ейнштейном нашого часу. Навіть гендиректор JPMorgan Chase Джеймі Даймон, який роками конфліктував із Маском, нещодавно визнав його велич, заявивши, що вони обійнялися після тривалих суперечок.

Проте статус трильйонера несе не лише славу, а й жорстку критику. Багато хто занепокоєний надмірною концентрацією олігархічної влади в руках однієї людини. Його активне втручання в політику, підтримка Дональда Трампа та роль у Департаменті ефективності уряду (DOGE) викликали хвилю протестів та бойкотів продукції Tesla у 2025 році. Маска звинувачують у тому, що він використовує свій вплив на сотні мільйонів користувачів соцмережі X для просування власних інтересів.

Сьогодні Ілон Маск — це вже не просто бізнесмен, а людина-держава. Його капітал дозволяє йому самотужки фінансувати колонізацію Марса та розвиток штучного інтелекту, ставлячи під сумнів традиційні уявлення про нерівність та межі приватного багатства.

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