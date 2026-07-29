Монета Пам’яті страчених, закатованих або загиблих у полоні: який вигляд вона має

Національний банк випустив в обіг особливий грошовий знак. Це присвята військовим та цивільним українцям, чиї життя обірвалися в російських катівнях. З 28 липня 2026 року в гаманцях громадян з’явиться Нова пам’ятна монета номіналом 10 гривень, яка є повноцінним засобом для розрахунків. Про це розповіли у НБУ.

Монета Пам’яті страчених, закатованих або загиблих у полоні: що вона означає

Нова пам’ятна монета — не просто гроші, а щоденне нагадування про страшну ціну української свободи та злочини окупантів. Ініціатива приурочена до Дня вшанування пам’яті Захисників і Захисниць, а також добровольців та мирних жителів, які стали жертвами російського терору.

Голова Нацбанку Андрій Пишний наголосив, що політика знищення українців не має строку давності:

Ми закарбовуємо цю пам’ять у металі, щоб вона жила не лише в меморіалах чи книгах, але й нагадувала кожному про ціну людської гідності, свободи та життя. Ми не можемо повернути загиблих, але можемо і повинні зробити все, щоб правда про них залишалася з нами назавжди.

Нова Пам’ятна монета: який вона має вигляд

Щоб грошовий знак легко розпізнавався у повсякденному житті, його лицьову сторону (аверс) залишили звичною.

Пам’ятна монета повністю повторює дизайн стандартної десятигривневої монети зразка 2018 року (її автором є скульптор Володимир Дем’яненко).

А от зворотний бік монети Пам’яті страчених, закатованих або загиблих у полоні, отримав глибокий і трагічний символізм.

Художник Микола Коваленко зобразив розірваний ланцюг, ланки якого тягнуться вгору і поступово перетворюються на силуети птахів. Ця композиція є метафорою звільнення від ворожих кайданів, незламного духу та світлого переходу у вічність. По колу викарбувано офіційну назву випуску.

Шукати монету Пам’яті страчених, закатованих або загиблих у полоні в дорогих сувенірних упаковках не доведеться, адже нею можна вільно розраховуватися в магазинах чи транспорті.

Загалом Нацбанк планує випустити 2 мільйони таких екземплярів. Вони надходитимуть у готівковий обіг поступово: регулятор видаватиме їх комерційним банкам та інкасаторським компаніям, а ті, своєю чергою, передаватимуть у каси торгових мереж.

Тож уже найближчим часом таку особливу десятку можна буде випадково отримати на решту.

Головне фото: НБУ.

Раніше ми писали, які купюри вилучили з обігу — читай в матеріалі номінали вилучених банкнот та де їх можна обміняти.

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