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Монета Пам’яті страчених, закатованих або загиблих у полоні: який вигляд вона має

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Липня 2026, 17:00 3 хв.
Нова пам'ятна монета від НБУ: кому присвячена та який має дизайн

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