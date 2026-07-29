Донька мила посуд у ресторані: Стогній розповів про життя своєї сім’ї під час війни

Автор і ведучий телепрограми Надзвичайні новини Костянтин Стогній розповів, що його сім’я зараз перебуває в Україні разом з ним, а старша донька живе і працює в Італії. Також Стогній поділився подробицями сімейної трагедії — зникнення рідного брата багато років тому.

Про це телеведучий розповів в інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк.

Де живе сім’я Костянтина Стогнія

Констянтин Стогній зазначив, що його дружина і діти на початку повномасштабної війни виїхали за кордон. Але після пів року перебування за межами України вирішили повернутися додому. Телеведучий міг виїхати разом з ними як батько трьох неповнолітніх дітей, але залишився в країні.

На початку війни було дуже страшно… Коли о 04:00 почалося бомбардування, ми під Васильковом жили, то аеропорт Василькова почав здригатися. В мене бельгійська вівчарка Ася в будку залізла, усім страшно було… Ось і говорю: Треба, треба вам їхати звідси, мабуть. Я довіз їх до кордону. Діти плакали, говорили: Тато, давай з нами, ти ж можеш виїхати. Я можу виїхати, але я не можу полишити свої зобов’язання тут, своїх друзів, своїх людей, які в цей час Київ обороняють. Тому вони поїхали. Я повернувся, — розповів Стогній.

Одна з доньок рік провчилася у Гаазі, але пізніше теж повернулася додому і вступила до українського вишу, додав Костянтин.

Костянтин Стогній з донькою / 2 Фотографії

Старша донька Стогнія мила посуд в ресторані

Також журналіст розповів про свою найстаршу доньку, Дарину, яка з початку війни разом з дітьми живе в Італії. Одного дня вона зателефонувала батькові та спитала, чи не буде він проти її роботи посудомийкою в ресторані. В Італію приїхало багато українців, тому на відоме прізвище Стогній звертають увагу, пояснив Костянтин.

Він тоді підтримав Дарину, а пізніше вона поділилася своїм професійним зростанням і зрештою почала керувати мережею ресторанів.

Зараз вона вже задоволена тим, що сталося. Вона добре спілкується, здає екзамени. І мені зовсім не соромно, що вона мила посуд, — сказав журналіст.

Чим зараз займається Костянтин Стогній

Після початку повномасштабної війни Стогній пішов з журналістики. Він розповідає, що був на передовій, але ніяких репортажів звідти не робив. Зараз він задіяний в оборонній сфері і подробиці своєї діяльності зможе розповісти після завершення війни.

З одного боку, треба розповідати про те, що відбувається на фронті. І з другого боку потрібна чітка координація дій між військовими, журналістами, тому що будь-яке засвічення інформації може нашкодити і вартувати життя багатьох військових. Тому треба, щоб була координація. І тому, аби не нашкодити, я не займався цим, хоча був в підрозділах, був на передовій, але я не робив звідти репортажів. По-перше, в мене своє ставлення до таких репортажів, наскільки вони об’єктивні можуть бути і наскільки можуть допомагати ворогу розсекречувати наші позиції, наші історії. Тому я не займався журналістикою, — зазначив Стогній.

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У Костянтина Стогнія зник брат

Також в інтерв’ю телеведучий розповів про старшого брата Володимира, який зник безвісти ще до повномасштабної війни. Костянтин повідомив, що чоловіка шукають, але результатів нема.

Останні сліди в Києві були. На жаль… Бачили його в одному з райвідділів міста Києва востаннє, тому, чим там закінчилося… мені різні люди переповідають різні історії. Я шукаю свого брата зараз, — сказав Стогній.

За словами телеведучого, їхня матір не втрачає надії і сподівається, що брат Костянтина буде присутнім на її похороні.

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Нагадаємо, що Костянтин Стогній – не тільки студійний ведучий, а й журналіст-дослідник, режисер документальних фільмів та письменник. Про його улюблені книжки та авторів читайте в ексклюзивному інтерв’ю.

Фото: ICTV2, особистий архів Костянтина Стогнія

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