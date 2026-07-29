Стиль життя Шоу-біз

Донька мила посуд у ресторані: Стогній розповів про життя своєї сім’ї під час війни

Марина Слизовська 29 Липня 2026, 16:00 4 хв.
Ведучий Надзвичайні новини Костянтин Стогній

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