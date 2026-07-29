Мочені яблука на зиму: у банці, відрі та з медом — найкращі перевірені рецепти

Мочені яблука чудово смакують, а користі від них — море, адже готують їх без оцту та великої кількості цукру.
Під час квашення фрукти починають бродити, від чого утворюється молочна кислота, яка їх консервує: яблука лишаються соковитими, з приємною кислинкою, зберігають максимум вітамінів.
Як приготувати мочені яблука в банці, у відрі та з медом — ми зібрали для тебе одразу три найкращі рецепти.
Мочені яблука в банці: класичний рецепт
Інгредієнти
- Яблука (краще твердих зимових сортів, наприклад, Антонівка) — приблизно 1,5–2 кг (на 3-літрову банку)
- Вода — 1,5 л
- Цукор — 2 ст. л.
- Сіль — 1 ст. л.
- Листя вишні та смородини — 5–7 шт.
Спосіб приготування мочених яблук у банці
- Помий фрукти та листя, щільно виклади їх у стерилізовану 3-літрову банку.
- Розчини цукор і сіль у чистій холодній воді, залий розсолом плоди так, щоб вони повністю були покриті рідиною.
- Накрий банку марлею або капроновою кришкою з отворами та залиш при кімнатній температурі на 5–7 днів для бродіння.
- Долий води за потреби, закрий герметичною кришкою та перенеси у прохолодне місце (погріб чи холодильник) на 30–40 днів.
Мочені яблука у відрі з житнім борошном: перевірений рецепт
Інгредієнти
- Яблука тверді — 5–6 кг
- Вода — 5 л
- Житнє борошно — 100 г
- Сіль — 2 ст. л.
- Цукор або мед — 3 ст. л.
- Солома пшенична або житня (чиста) — невеликий пучок
Спосіб приготування мочених яблук у відрі з житнім борошном
- Залий житнє борошно невеликою кількістю гарячої води, розмішай без грудочок, долий решту холодної води, додай сіль і цукор, дай настою охолонути та проціди.
- Виклади на дно чистого емальованого або пластикового відра шар соломи, зверху щільно уклади плоди, плодоніжками догори.
- Залий їх приготованою закваскою з житнього борошна, щоб рідина покривала їх на 3–5 см вище.
- Поклади зверху дерев’яний кружок або тарілку з невеликим гнітом, накрий рушником і витримай 4–6 днів у теплі, після чого спусти у погріб на 1–1,5 місяці.
Мочені яблука з медом: рецепт на зиму
Інгредієнти
- Яблука — 2 кг
- Вода — 1,5 л
- Мед (натуральний) — 3–4 ст. л.
- Сіль — 1 ч. л.
- М’ята або меліса — 3–4 гілочки
Спосіб приготування мочених яблук з медом
- Підготуй чисті фрукти та виклади їх у ємність (каструлю чи банку), чергуючи з гілочками м’яти чи меліси.
- Розчини мед і сіль у теплій (не гарячій, до 40 °C) воді, ретельно перемішай та охолоди до кімнатної температури.
- Залий фрукти медовим розчином, накрий тарілкою з легким вантажем.
- Залиш у кімнаті на 4–5 днів для початку процесу ферментації, потім забери у холод на 30 днів до повного дозрівання.
А як мочити яблука з гарбузом, дивись у цьому короткому відео:
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Джерело фото: Рinterest.
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