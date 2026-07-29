Стиль життя Їжа та рецепти

Мочені яблука на зиму: у банці, відрі та з медом — найкращі перевірені рецепти

Ольга Петухова, редакторка сайту 29 Липня 2026, 14:00 3 хв.
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