Смак дитинства: як зробити живчик із яблук в домашніх умовах

Якщо ти давно хотів(-ла) зробити на зиму цікавий та незвичний компот, тоді можеш спробувати приготувати живчик у домашніх умовах.

Він нагадує смак магазинного безалкогольного напою, однак відрізняється своєю натуральністю. Як зробити живчик з яблук на зиму в домашніх умовах — читай в матеріалі.

Домашній живчик: рецепт приготування покроково

Інгредієнти:

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1 відро яблук (10 л);

15 л води;

600 г цукру;

1 ч. л лимонної кислоти.

Спосіб приготування:

Яблука поріж на шматки, від зернят їх не очищуй. Насип фрукти у велику каструлю й залий яблука кип`яченою водою. Залиш на добу. Після цього дістань яблука з води. Додай до рідини цукор та лимонну кислоту. Кип’яти сік протягом 5 хвилин. Розлий сік в банки та герметично закрий.

Як зробити живчик з яблук в домашніх умовах: рецепт з м’ятою

Інгредієнти:

10 л яблук;

15 л чистої води;

0,6 кг цукру;

1 ч. л лимонної кислоти;

листя м’яти.

Спосіб приготування:

Помий яблука, поріж невеликими шматками разом зі шкіркою та насінням. Переклади до великої каструлі, залий окропом та залиш настоюватись 24 години. Дістань яблука. Тим часом додай у воду цукор, лимонну кислоту та прокип’яти 5 хвилин. Гарячим розлий напій в стерильні й сухі банки, закрий стерильними кришками та закатай герметично. Додай декілька листочків м’яти.

Як зробити живчик з лимоном

Інгредієнти:

600 г цукру;

1-2 ч. л лимонної кислоти;

листя м’яти;

1 лимон.

Спосіб приготування:

Яблука помий, вичисти серцевину, розріж на частинки. Залий їх гарячою водою, щоб вона покрила яблука. Залиш все це на 5-6 годин. Краще — на ніч. Злий воду, а яблука знову залийте на 5-6 годин. Після цього викинь яблука та закатай напій в банки.

Улітку краще, ніж будь-які соки та газовані води, освіжає прохолодний домашній напій. Читай, як приготувати компот за рецептом шефа Євгена Клопотенка.

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