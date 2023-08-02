Смак дитинства: як зробити живчик із яблук в домашніх умовах

Якщо ти давно хотів(-ла) зробити на зиму цікавий та незвичний компот, тоді можеш спробувати приготувати живчик у домашніх умовах.
Він нагадує смак магазинного безалкогольного напою, однак відрізняється своєю натуральністю. Як зробити живчик з яблук на зиму в домашніх умовах — читай в матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Улітку краще, ніж будь-які соки та газовані води, освіжає прохолодний домашній напій. Читай, як приготувати компот за рецептом шефа Євгена Клопотенка.
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