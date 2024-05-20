Зламали Telegram: що робити та як відновити доступ до акаунту

Один із найпопулярніших месенджерів для спілкування серед українців — Telegram: звідти ми дізнаємося найактуальніші новини, тримаємо звʼязок із найближчими, які живуть за тисячі кілометрів. Однак сам додаток є розроблений росіянином, а його робота не зовсім прозора та безпечна — про це ми детально розповідали тобі раніше.
Та коли виникають труднощі із входом, у нас виникає запитання: можливо, акаунт зламали? Що робити, якщо зламали Telegram та як повернути свій акаунт і доступ до нього — розповідаємо далі у матеріалі.
Якщо ти не можеш зайти у свій обліковий запис у Telegram, важливо не панікувати, а одразу виконати кілька кроків. Вони допоможуть зрозуміти, чи справді тебе зламали, чи причина в іншому.
Також зверни увагу, чи не отримував (-ла) ти листи від невідомих контактів, або чи не писали тобі твої знайомі з попередженням про незвичну активність у твоєму месенджері від твого імені.
Крім того, уважно переглянь свої листи на пошті та SMS — тобі могли приходити нові паролі чи коди для доступу до програми.
Крім того, уважно переглянь свої листи на пошті та SMS — тобі могли приходити нові паролі чи коди для доступу до програми.
Для того, щоб убезпечити себе від злому, не переходь на незнайомі посилання.
Якщо твій Telegram зламали, спробуй виконати кілька кроків, аби відновити над ним доступ.
Якщо ці дії не дають ніякого результату, або у тебе немає доступу до гаджета після зламу Telegram, краще заблокувати SIM-картку. Номер телефону можна відновити на новій SIM-карті.
Якщо ж твій акаунт у Telegram тобі не потрібний, краще повністю видалити обліковий запис. Як видалити Telegram, читай в нашому іншому матеріалі.
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