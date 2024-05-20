Зламали Telegram: що робити та як відновити доступ до акаунту

Один із найпопулярніших месенджерів для спілкування серед українців — Telegram: звідти ми дізнаємося найактуальніші новини, тримаємо звʼязок із найближчими, які живуть за тисячі кілометрів. Однак сам додаток є розроблений росіянином, а його робота не зовсім прозора та безпечна — про це ми детально розповідали тобі раніше.

Та коли виникають труднощі із входом, у нас виникає запитання: можливо, акаунт зламали? Що робити, якщо зламали Telegram та як повернути свій акаунт і доступ до нього — розповідаємо далі у матеріалі.

Зламали Telegram: як зрозуміти

Якщо ти не можеш зайти у свій обліковий запис у Telegram, важливо не панікувати, а одразу виконати кілька кроків. Вони допоможуть зрозуміти, чи справді тебе зламали, чи причина в іншому.

Також зверни увагу, чи не отримував (-ла) ти листи від невідомих контактів, або чи не писали тобі твої знайомі з попередженням про незвичну активність у твоєму месенджері від твого імені.

Крім того, уважно переглянь свої листи на пошті та SMS — тобі могли приходити нові паролі чи коди для доступу до програми.

Для того, щоб убезпечити себе від злому, не переходь на незнайомі посилання.

Зламали Telegram: що робити

Якщо твій Telegram зламали, спробуй виконати кілька кроків, аби відновити над ним доступ.

Увійди у застосунок Telegram на ноутбуці чи компʼютері. Відкрий меню Налаштування. Знайди вкладку Активні сесії або Пристрої. Тут ти можеш побачити, на яких пристроях здійснено вхід у твій обліковий запис. Якщо ти помітив (-ла) незвичну активність та вхід з гаджета, якого у тебе немає, натисни у меню Завершити всі інші сеанси. Активуй двофакторну автентифікацію у Налаштуваннях. Також у меню Конфіденційність обери Двоетапна автентифікація та Код-пароль.

Якщо ці дії не дають ніякого результату, або у тебе немає доступу до гаджета після зламу Telegram, краще заблокувати SIM-картку. Номер телефону можна відновити на новій SIM-карті.

Якщо ж твій акаунт у Telegram тобі не потрібний, краще повністю видалити обліковий запис. Як видалити Telegram, читай в нашому іншому матеріалі.

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