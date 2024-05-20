Взломали Telegram: что делать и как восстановить доступ к аккаунту

Один из самых популярных мессенджеров для общения среди украинцев — Telegram: оттуда мы узнаем самые актуальные новости, держим связь с самыми близкими, которые живут за тысячи километров. Однако само приложение разработано россиянином, а его работа не совсем прозрачна и безопасна — об этом мы подробно рассказывали тебе раньше.
Но когда появляются трудности с входом, у нас возникает вопрос: может быть, аккаунт взломали? Что делать, если взломали Telegram и как вернуть свой аккаунт и доступ к нему — рассказываем дальше в материале.
Если ты не можешь зайти в свой аккаунт в Telegram, важно не паниковать, а сразу выполнить несколько шагов. Они помогут понять, действительно ли тебя взломали или причина в другом.
Также обрати внимание, не получал (-а) ли ты письма от неизвестных контактов, или не писали ли тебе твои знакомые с предупреждением о необычной активности в твоем мессенджере от твоего имени.
Кроме того, внимательно просмотри свои письма на почте и SMS — тебе могли приходить новые пароли или коды для доступа к программе.
Кроме того, внимательно просмотри свои письма на почте и SMS — тебе могли приходить новые пароли или коды для доступа к программе.
Для того чтобы обезопасить себя от взлома, не переходи по незнакомых ссылках.
Если твой Telegram взломали, попробуй выполнить несколько шагов, чтобы восстановить доступ к нему.
Если эти действия не дают никакого результата или у тебя нет доступа к гаджету после взлома Telegram, лучше заблокировать SIM-карту. Номер телефона можно восстановить на новой SIM-карте.
Если твой аккаунт в Telegram тебе не нужен, лучше полностью удалить аккаунт. Как удалить Telegram, читай в нашем другом материале.
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