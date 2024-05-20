Взломали Telegram: что делать и как восстановить доступ к аккаунту

Один из самых популярных мессенджеров для общения среди украинцев — Telegram: оттуда мы узнаем самые актуальные новости, держим связь с самыми близкими, которые живут за тысячи километров. Однако само приложение разработано россиянином, а его работа не совсем прозрачна и безопасна — об этом мы подробно рассказывали тебе раньше.

Но когда появляются трудности с входом, у нас возникает вопрос: может быть, аккаунт взломали? Что делать, если взломали Telegram и как вернуть свой аккаунт и доступ к нему — рассказываем дальше в материале.

Взломали Telegram: как понять

Если ты не можешь зайти в свой аккаунт в Telegram, важно не паниковать, а сразу выполнить несколько шагов. Они помогут понять, действительно ли тебя взломали или причина в другом.

Также обрати внимание, не получал (-а) ли ты письма от неизвестных контактов, или не писали ли тебе твои знакомые с предупреждением о необычной активности в твоем мессенджере от твоего имени.

Кроме того, внимательно просмотри свои письма на почте и SMS — тебе могли приходить новые пароли или коды для доступа к программе.

Для того чтобы обезопасить себя от взлома, не переходи по незнакомых ссылках.

Взломали Telegram: что делать

Если твой Telegram взломали, попробуй выполнить несколько шагов, чтобы восстановить доступ к нему.

Войди в приложение Telegram на ноутбуке или компьютере. Открой меню Настройки. Найди вкладку Активные сессии или Устройства — здесь ты можешь увидеть, на каких устройствах осуществлен вход в твою учетную запись. Если ты заметил (-а) необычную активность и вход из гаджета, которого у тебя нет, нажми в меню Завершить все остальные сеансы. Активируй двухфакторную аутентификацию в настройках. Также в меню Конфиденциальность выбери Двухэтапная аутентификация и Код-пароль.

Если эти действия не дают никакого результата или у тебя нет доступа к гаджету после взлома Telegram, лучше заблокировать SIM-карту. Номер телефона можно восстановить на новой SIM-карте.

Если твой аккаунт в Telegram тебе не нужен, лучше полностью удалить аккаунт. Как удалить Telegram, читай в нашем другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.